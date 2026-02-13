Phú bà Hà Thành: Gói ghém cả Tết 3 miền vào trong căn bếp, vận hành gia đình theo cách nghệ thuật của người phụ nữ "vạn năng"

Nhiều người vẫn thường ví von Ngô Thùy Linh giống như một nhân vật bước ra từ những thước phim về người phụ nữ thượng lưu kiểu mẫu: Xinh đẹp, là chủ một hệ thống phòng khám thẩm mỹ và nha khoa tại Hà Nội, đồng thời lại là người phụ nữ "vạn năng" trong chính ngôi nhà của mình. Người ta thấy cô tất bật điều hành doanh nghiệp ban ngày, rồi chiều tối lại thấy cô trong gian bếp, tự tay bày biện những bữa tiệc tại gia cầu kỳ như khách sạn 5 sao.

Nhiều ý kiến cho rằng cô diễn giỏi, ngày nào cũng thuê cả ê-kip về diễn cho ra mẫu phụ nữ hoàn hảo, hay tất cả chỉ là content câu view mà thôi... Nhưng nếu nhìn vào cách cô miết từng nếp lá khi gói bánh chưng, hay cách cô tự tay nấu nước bao sái ban thờ, người ta hiểu rằng: Nếu không có đam mê thực thụ, không một ê-kíp nào có thể "diễn" thay cô sự nhiệt huyết và tỉ mỉ đến thế.

"Nếp nhà" của người phụ nữ vạn năng

Trong cái hối hả của những ngày cận Tết, khi lượng khách đổ về spa làm đẹp tăng đột biến, nữ CEO này vẫn giữ cho mình một nhịp sống riêng. Cô dành thời gian cùng chồng và các con quây quần gói bánh chưng - một nét truyền thống mà cô đã bền bỉ duy trì suốt nhiều năm qua. Với cô, đó không chỉ là việc làm ra một chiếc bánh, mà là cách để những đứa trẻ chạm vào hồn cốt văn hóa dân tộc.

"Nhà Linh cứ Tết đến là ai cũng phải gói bánh chưng hết. Em Bông (con gái cô) cảm thấy rất thích thú. Năm nay, hai mẹ con cùng chọn hai bộ áo dài đỏ giống nhau để gói bánh và mặc luôn vào đêm 30 tết. Cảm giác cứ đến Tết là nôn nao được khoác lên mình tà áo truyền thống".

Sự đảm đang của phú bà Ngô Thùy Linh không dừng lại ở những việc "bề nổi". Những công việc tâm linh, đòi hỏi sự thành kính và cầu kỳ như việc chuẩn bị nước bao sái ban thờ, cô cũng không chọn cách mua sẵn. Cô tự tay đun nấu, chế biến theo công thức riêng, bởi với cô, sự chăm chút cho bàn thờ phải xuất phát từ tâm sức của người phụ nữ trong gia đình.

Lướt qua kênh cá nhân của phú bà Ngô Thùy Linh, người xem thường xuyên bị "choáng ngợp" bởi những bữa tối tràn ngập tiếng cười và những món ngon được bày biện công phu như yến tiệc cung đình. Từ những món đặc sản vùng miền đến những món bình dị như bún đậu mắm tôm, bún riêu cua... tất cả được bày biện đầy tính nghệ thuật. Để có được những khoảnh khắc ấy, là cả một sự sắp xếp thời gian khoa học của một nữ CEO.

"Mỗi ngày Linh vẫn đi làm bình thường tại spa. Đến khoảng 5 giờ chiều, Linh tan làm về nhà và bắt đầu vào bếp. Mỗi bữa ăn chuẩn bị thường mất khoảng 2 tiếng. Có những hôm món ăn bị hỏng hoặc mình làm chưa ưng ý, Linh sẵn sàng 'delay' và cả nhà vui vẻ chờ đến tận 9 giờ tối mới được ăn cơm".

Đằng sau sự tận tâm cho gia đình ấy, Ngô Thùy Linh lại có một tư duy rất hiện đại về hạnh phúc. Cô không đóng vai "người vợ hy sinh" một cách mù quáng. Cô chăm chút gia đình vì cô tìm thấy niềm vui của chính mình trong đó.

"Linh yêu bản thân mình nhất trên đời. Khi mình tôn trọng và nâng niu cảm xúc của mình, thì từng khoảnh khắc mình đều sống hết mình và sống vì chính mình. Linh nấu cơm không phải vì chồng con Linh thích ăn, mà vì Linh thích nấu món ăn đó cho chính mình.

Có rất nhiều cách thiền, và với Linh, nấu ăn chính là một cách thiền. Mỗi khi công việc mệt mỏi hay áp lực, Linh chọn nấu nướng để tĩnh tâm, bỏ hết mọi xô bồ bên ngoài để chỉ tập trung vào việc món ăn hôm nay có ngon hay không. Đó mới là lúc Linh cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất".

Cố gắng vun vén tổ ấm để "chữa lành" những khoảnh trống của tuổi thơ

Nếu nhìn vào sự cầu kỳ đến mức hoàn hảo trong cách Ngô Thùy Linh chăm chút tổ ấm, người ta có thể nghĩ đó là sự phô trương của một "phú bà" dư dả thời gian. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau khao khát về một bữa cơm đủ đầy hay tiếng cười rộn rã trong căn bếp, là một tâm hồn đang nỗ lực kiến tạo lại những gì đẹp đẽ nhất mà tuổi thơ của cô không thể có được.

Với Linh, việc làm một người mẹ "vạn năng" hay một người vợ khéo léo không phải là một gánh nặng, mà là một đặc quyền để cô bù đắp cho chính mình và các con.

"Linh luôn khao khát các con mình được lớn lên trong một gia đình ấm áp và ngập tràn tiếng cười, giống như tổ ấm mà Linh đã từng có từ khi còn bé, nhưng rồi lại bị tuột mất một cách đầy tiếc nuối. Nên giờ đây, dù công việc có khó khăn hay mệt mỏi thế nào, Linh vẫn chọn cố gắng trọn vẹn mỗi ngày, theo đúng khả năng và tư duy mà mình đang có".

Sự "hoàn hảo" mà cô theo đuổi không nằm ở những tiêu chuẩn của người đời, mà nằm ở sự an tâm tuyệt đối rằng các con cô sẽ không bao giờ phải trải qua cảm giác "tuột mất" ấy. Mỗi chiếc bánh chưng tự gói, mỗi bình hoa tự cắm... đều là một viên gạch cô dùng để xây chắc bức tường ngăn cách sự lạnh lẽo, xô bồ của thế giới bên ngoài với hơi ấm của gia đình.

Người ta có thể mệt mỏi vì phải làm quá nhiều việc, nhưng với Ngô Thùy Linh, cô lại thấy mình được tiếp thêm năng lượng khi nhìn thấy nụ cười của chồng và sự háo hức của con trẻ. Đó là cách cô chữa lành quá khứ và bảo bọc tương lai.

Đứng trước những ý kiến trái chiều cho rằng cô đang "làm màu" hay "diễn content", Ngô Thùy Linh chỉ mỉm cười hoan hỉ.

"Đôi khi bị chê cũng là động lực để mình hoàn thiện. Người khác có ghét mình thế nào đi nữa, quan trọng là mình vẫn phải yêu thương bản thân mình. Khen hay chê, Linh đều đón nhận một cách nhẹ nhàng vì mình không thể sống để vừa lòng tất cả mọi người được. Việc ngu ngốc nhất trên đời là làm hài lòng tất cả mọi người và Linh cảm thấy chỉ riêng việc làm vừa lòng bản thân mình thôi đã đủ bận rộn rồi".

"Trần Quang Yêu" và nghệ thuật "si tình" của người vợ hiện đại

Nếu ở ngoài xã hội, Ngô Thùy Linh là một CEO quyết đoán, thì khi trở về nhà, cô lại là một "người vợ si tình" chính hiệu. Những ai theo dõi cô từ lâu đều biết Linh có những "chiêu" nịnh chồng vô cùng đặc biệt. Cô không gọi chồng bằng cái tên thật là Trần Quang Thắng, mà trìu mến gọi anh là "Trần Quang Yêu". Với cô, sự lãng mạn không nằm ở những điều xa xỉ, mà nằm ở cách mình nhìn nhận người đồng hành dù cả hai đã bước vào tuổi trung niên.

Phú bà từng nói với chồng là: "Anh có biết là em tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông đẹp trai, nhưng với em, anh vẫn là người đẹp trai nhất. Ngoại hình vốn không nằm ở gương mặt mà nằm ở đôi mắt của kẻ si tình. Khi đã thực sự yêu, trong mắt mình chỉ có duy nhất người ấy mà thôi".

Đặc biệt, sự khéo léo của phú bà Ngô Thùy Linh còn nằm ở cách cô kết nối tình yêu hiện tại với những ký ức sâu thẳm về người cha quá cố của mình. Ngô Thùy Linh từng trải qua nỗi đau khi mất đi điểm tựa là bố, nhưng cô luôn coi sự xuất hiện của anh Thắng như một sự xoa dịu biến cố tuổi thơ của cô.

"May mắn lớn nhất là anh Thắng có những nét rất giống bố Linh. Có những lúc phát điên lên vì anh ấy, nhưng chỉ cần nhìn anh ấy ngủ, thấy rõ khuôn mặt ấy sao mà giống bố đến thế, là bao nhiêu bực dọc tan biến hết, chỉ muốn hôn cho một phát 'tới ngu cả người'. Linh hay đùa với chồng: Anh thật may mắn khi giống bố em, nên mỗi lần định giận, em lại nghĩ tới việc phải có hiếu với anh".

Trong suốt 15 năm bên nhau, có đến 11 năm anh Thắng phải làm việc xa nhà, đi đi về về giữa Việt Nam và nước ngoài. Thế nhưng, vị "phú bà" này chưa bao giờ biết đến hai chữ "bất an". Sự tin tưởng tuyệt đối ấy không đến từ sự ngây thơ hay mù quáng, mà đến từ cách anh Thắng dành trọn vẹn tâm ý cho gia đình mỗi khi trở về.

Trước những bình luận dò xét của người đời cho rằng: "Chị này yêu chồng nhiều hơn chông yêu chị, nhìn thôi là biết rồi", cô chỉ mỉm cười đầy bản lĩnh:

"Quan điểm của Linh trong tình yêu khác với việc nấu nướng, không thể đo đếm bằng cân lạng được. Cái chúng ta hướng tới là cảm xúc khi bên cạnh nhau. Yêu với Linh đơn giản là bình an và được làm chính mình mỗi ngày. Cuộc sống ngắn lắm, miễn là người bên cạnh cho mình được sống thật với chính mình mà vẫn thương yêu mình, thế là đủ. Vậy nên, ai yêu ai nhiều hơn, thật ra không quan trọng".

Lạt mềm buộc chặt: Cách phú bà "vận hành" hạnh phúc gia đình

Không chỉ giỏi nịnh chồng, Ngô Thùy Linh còn rất nghệ thuật trong việc uốn nắn chồng con mà không cần dùng đến sự ép buộc. Cô biết cách đặt quyền quyết định vào tay đối phương nhưng lại khéo léo hướng họ theo ý mình một cách đầy hạnh phúc.

Khi chồng vào bếp, dù món ăn ngon ít hay nhiều, Linh luôn biến đó thành một sự kiện trọng đại của gia đình. Cô không chỉ thưởng thức mà còn dạy các con cách trân trọng nỗ lực của bố.

Phú bà nói với con trai: "Con nên học bố khoản này, bố biết nấu một vài món rất giỏi, đặc biệt là đồ Âu. Sau này yêu ai con cứ nấu những món ấy cho người con yêu". Rồi cô lại quay sang nói với chồng: "Hôm nay em nguyện tăng cân để ăn hết đồ anh nấu". Thậm chí, Linh còn lôi kéo đồng minh là các con: "Minh ơi, bố nấu ngon hơn mẹ nhỉ, vậy nên tuần nào bố cũng phải vào bếp đúng không các con?". Thế là chồng cô cứ thế vui vẻ mà duy trì thói quen chăm sóc vợ con qua từng món ăn mỗi tuần.

Linh thừa nhận mình và chồng là hai thái cực đối lập: Anh Thắng khô khan, làm kỹ thuật, nói ít làm nhiều; còn cô thì lúc nào cũng như "lơ lửng trên ngọn cây". Nhưng chính sự vững chãi, không bao giờ hứa hão của anh lại là cái neo giữ cho tâm hồn bay bổng của cô được bình yên.

Phú bà từng tâm sự, bữa cơm gia đình có đủ mặt 4 thành viên - điều tưởng chừng như đơn giản nhưng với cô lại khó hơn lên trời. "Hồi bé, bố Linh rất bận, hiếm khi có thời gian ăn cơm cùng gia đình. Đến khi bố mất, điều đó lại càng trở nên xa xỉ. Nhưng giờ đây, anh Thắng đã làm được điều đó cho Linh, với Linh đó là điều tuyệt vời nhất rồi".

Nhìn cách phú bà "vận hành" hạnh phúc, người ta nhận ra rằng: Sự khéo léo của người phụ nữ không phải là dùng chiêu trò, mà là dùng lòng biết ơn để nuôi dưỡng lòng tự trọng của người đàn ông, và dùng tình yêu để xây dựng một "pháo đài" bình yên cho con trẻ.

Có người bình luận về cô rằng: "Lấy được người vợ như này thật tuyệt: Có ngoại hình, kiếm tiền giỏi, lại yêu thương bản thân và chăm sóc gia đình khéo léo".

Có lẽ, sự ngưỡng mộ ấy không chỉ đến từ những món ăn ngon do cô nấu hay ngôi nhà đẹp do tự tay cô chăm sóc..., mà đến từ chính cái cách Ngô Thùy Linh làm chủ cuộc đời mình. Một người phụ nữ hiện đại, biết cách dung hòa giữa quyền lực, sự bận rộn của một doanh nhân và sự mềm mại của một người giữ lửa. Nhưng trên hết, cô là một người phụ nữ luôn biết cách làm cho chính mình tỏa sáng trước khi thắp sáng cho người khác.