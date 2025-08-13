Phú bà "đập" 100 tỷ để thỏa mãn đam mê nhưng tự biến mình thành meme "nha đầu ngốc" gây ám ảnh suốt 28 năm!

Ở đất nước tỉ dân, từng có không ít “ông lớn, bà lớn” bỏ tiền ra sản xuất phim để được thỏa mãn giấc mơ diễn xuất. Thế nhưng chắc hẳn chằng ai như Dương Quân Quân, vì mê làm “đệ nhất mỹ nhân” trên màn ảnh mà bị chỉ trích dữ dội. Đến tận bây giờ, biệt danh và meme (hình ảnh hài hước mang tính châm biếm) “nha đầu ngốc” của phú bà họ Dương vẫn bị netizen lôi ra làm ví dụ cho việc “cố đấm ăn xôi”, “cưa sừng làm nghé” quá lố. Không chỉ vậy, việc hợp tác với Dương Quân Quân còn khiến một nam thần đình đám ám ảnh không hề nhẹ, suýt thì “nghỉ hưu non”.

Bức ảnh gây sóng gió một thời, chỉ nhìn thôi đã văng vẳng bên tai lời thoại: "Ta không sao, nha đầu ngốc, đừng lo cho ta".

Trang 163 cho biết, Dương Quân Quân vốn là thiên kim tiểu thư xứ Đài, gia tộc có tiếng nói trong những lĩnh vực như kinh doanh, bất động sản và giải trí. Vốn ôm mộng làm minh tinh từ nhỏ, năm 18 tuổi, nhờ sự giới thiệu của chị họ (là một nhà làm phim), Dương Quân Quân có cơ hội quen biết với cây bút võ hiệp đình đám Cổ Long.

Với tài nói ngọt, lại thêm việc sẵn sàng vung tiền, tặng Cổ Long 200 chai rượu ngoại đắt tiền, Dương Quân Quân được Cổ Long coi như bạn vong niên (bạn bè không phân biệt tuổi tác). Thậm chí, nhà văn này còn hứa hẹn: “Những bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết của anh, em muốn diễn thế nào cũng được”.

Thuở trẻ, Dương Quân Quân sở hữu nhan sắc xinh đẹp, lại là tiểu thư lá ngọc cành vàng.

Diễn xuất không có gì nổi trội nhưng nhờ “năng lực của đồng tiền”, Dương Quân Quân được tham gia một số bộ phim võ hiệp Cổ Long nhờ việc góp vốn vào đoàn phim. Cứ ngỡ cô đã hoàn thành giấc mộng nữ hiệp giang hồ thì ai dè, vận mệnh lại rẽ ngang vào năm 1985 khi sức khỏe của Cổ Long chuyển xấu và qua đời khi còn quá sớm.

Trong những ngày tháng cuối cùng, Cổ Long từng cảm thán rằng: “Cuộc đời tôi viết đủ các thể loại anh hùng nhưng lại chưa hoàn thành bộ tiểu thuyết nào xoay quanh nữ chính”. Ông đã đưa ra dàn ý ban đầu của bộ tiểu thuyết Tây Môn Vô Hận, xoay quanh con gái của “Kiếm thần” Tây Môn Xuy Tuyết (nhân vật trong Lục Tiểu Phụng Truyền Kỳ).

Tuy nhiên, vì tình hình sức khỏe không cho phép, nhà văn không thể tự hoàn thành tác phẩm này. Khi ấy, Dương Quân Quân đã đề nghị “biến tấu” nhân vật này thành con gái của Sở Lưu Hương và được nhà văn giao phó: “Cứ làm thử theo ý em đi”.

Trang 163 cho biết, Dương Quân Quân đã coi đây là sứ mệnh của đời mình, đồng thời cũng là cơ hội để cô trở thành “tuyệt thế mỹ nhân” trên màn ảnh. Nữ diễn viên đã tìm đến học trò của Cổ Long, cùng hoàn thiện kịch bản Tây Môn Vô Hận.

Dương Quân Quân góp phần sáng tạo kịch bản Tây Môn Vô Hận.

Năm 1997, Dương Quân Quân (năm đó 41 tuổi) mạnh tay chi 30 triệu NDT (109,7 tỷ đồng), kiêm luôn vị trí nữ chính, đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất của bộ phim truyền hình Tây Môn Vô Hận.

Ban đầu, phú bà Cbiz nhắm ngay 2 nam thần đình đám lúc bấy giờ là Mã Cảnh Đào và “Triển Chiêu” Hà Gia Kính. Tuy nhiên, sau khi ký hợp đồng, Mã Cảnh Đào sốc đến tận óc khi thấy nữ chính "dừ" hơn tưởng tượng và kịch bản có quá nhiều phân cảnh thân mật, từ cảnh hôn đến cảnh giường chiếu. Nam diễn viên Hiếu Trang Bí Sử quyết định thanh toán tiền vi phạm hợp đồng, rời khỏi đoàn phim ngay trong đêm. Có nguồn tin cho biết, Mã Cảnh Đào còn rất nghĩa khí, báo tin cho Hà Gia Kính, khiến tài tử phim Bao Thanh Thiên cũng từ chối tham dự bộ phim này.

Mã Cảnh Đào, Hà Gia Kính thoát khỏi đoàn phim trong gang tấc.

Sau khi “bắt hụt” hai nam thần, Dương Quân Quân quyết định chơi chiêu, khiến các ứng cử viên sau đó có chắp cánh cũng khó thoát. Cô phong tỏa tin tức về đoàn phim, đồng thời đẩy mức cát-xê cũng như khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng lên gấy mấy lần. Lúc này đây, hai cái tên sáng giá đã “lọt lướt”, đó là Tiêu Ân Tuấn – “Đệ nhất nam thần cổ trang” trên màn ảnh Hoa ngữ và Lưu Đức Khải – nam diễn viên Nhất Liêm U Mộng được nữ sĩ Quỳnh Dao trọng dụng. Không ít người cho rằng, bộ phim là vết đen không thể xóa nhòa trong sự nghiệp của 2 tài tử này.

Lưu Đức Khải - Tiêu Ân Tuấn "vào tròng".

Trong phim, Dương Quân Quân vào vai nàng Tây Môn Vô Hận – mỹ nữ “vạn người mê” chốn giang hồ. Thế nhưng, khi đó, nữ diễn viên không còn trẻ, chênh lệch khá nhiều so với 2 bạn diễn nam và còn bị “dìm hàng tới bến” vì cách trang điểm không phù hợp. Vậy nên, khung cảnh Tiêu Ân Tuấn thâm tình ôm đàn chị hơn 11 tuổi và gọi cô là “nha đầu ngốc” đến nay vẫn được coi là huyền thoại giới meme, khiến dân tình cười nghiêng ngả.

Chẳng những "cưa sừng quá lố", Dương Quân Quân còn gặp phải stylist có thù với mình.

Ngoài ra, trong Tây Môn Vô Hận còn có nhiều suất diễn thân mật “vượt mức pickleball”, nhìn thôi đã thấy “đau mắt” khiến dân tình nghi ngờ Dương Quân Quân cố tình mượn cảnh quay để được thân mật với trai đẹp. Theo 163, trong phim có cảnh Tiêu Ân Tuấn hôn Dương Quân Quân nhưng nam diễn viên không muốn đóng, chần chừ cho tới tận khi đoàn phim sắp kết thúc mới đồng ý. Trước khi quay, đạo diễn đã phải làm "công tác tư tưởng" cho Tiêu Ân Tuấn suốt 3 tiếng đồng hồ. Khi kết thúc ghi hình, anh cũng vội vàng rời khỏi đoàn phim, không ở lại dự tiệc đóng máy với mọi người.

Không những thế,Tiêu Ân Tuấn đã biến mất một khoảng thời gian sau khi quay xong Tây Môn Vô Hận, thậm chí suýt bỏ nghề vì ám ảnh tâm lý phải đóng phim với bạn diễn thiếu chuyên nghiệp. Nam diễn viên né tránh khi bị nhắc đến bộ phim này và cũng từ đó, anh thận trọng hơn trong việc chọn kịch bản, không còn nhận phim bất chấp như trước nữa.

Tiêu Ân Tuấn ám ảnh vì lần hợp tác này, không muốn nhắc tới phim lần nào nữa.

Còn về phía Dương Quân Quân, việc “cưa sừng làm nghé” quá lố trên màn ảnh khiến phú bà này bị chỉ trích nặng nề, chỉ đành ngậm ngùi rút lui khỏi showbiz. Dù vậy, truyền thuyết về “nha đầu ngốc” vẫn lưu truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội như lời cảnh tỉnh cho các diễn viên đừng “cố đấm ăn xôi” khi không phù hợp với vai diễn.