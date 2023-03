[Photo Essay] Đại Lộ Thăng Long - "bến đỗ" của loạt đại gia bất động sản

Nằm ngay bên cạnh khu đô thị Nam An Khánh là dự án Hado Charm Villas tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Thăng Long, thuộc xã Song Phương (huyện Hoài Đức). Dự án này do tập đoàn Hà Đô làm chủ đầu tư với quy mô 30 ha, chia làm 5 phân khu: An khang, An phú, An hưng, An lộc và An bình.