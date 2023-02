[Photo Essay] Cận cảnh loạt dự án lớn bậc nhất khu vực Xuân Mai - Hoà Lạc

Nằm trên mặt đường quốc lộ 21A, dự án biệt thự, liền kề The Spring Town Xuân Mai, cũng là một trong những nơi được nhiều người quan tâm. Dự án này do Tập đoàn An Thịnh làm chủ đầu tư với tổng diện tích 6,1 ha. Tại đây tập trung phát triển với ba dòng sản phẩm chính là: biệt thự, shophouse và nhà liền kề.