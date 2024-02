Phốt "chấn động" của CEO 52 tuổi: Lừa tình gần 100 cô gái, cách thức đưa các cô "lên giường" mới đáng sợ

Những mối quan hệ sugar baby – sugar daddy luôn có 1 cái kết không mấy tốt đẹp. Thế nhưng, có những cô gái xuất phát điểm không phải nhắm đến lợi ích hay tiền bạc song cuối cùng vô tình lại trở thành “bé đường” lúc nào không hay. Và thậm chí, chỉ vì mê vẻ ngoài lịch lãm, thành đạt với những lời ngon ngọt của người đàn ông ấy mà các cô cứ tự nhiên cho đi không cần nhận lại.

1 vụ drama khá ly kì đã xuất hiện trên các trang MXH được 1 tháng nay nhưng các bài phốt chỉ mới được đăng ít ngày đã lại biến mất. Nội dung do 1 cô gái giấu danh tính từng nhẹ dạ cả tin, tin vào tình yêu rồi có thai ngoài ý muốn với 1 CEO 52 tuổi lên tiếng.

Đáng nói, cô gái (tạm gọi là H.) lập 1 group có tên “Hội nhóm bóc phốt siêu lừa đảo – CCF”. Nhóm mới thành lập khoảng gần 2 tháng nhưng số thành viên đã lên tới hơn 4 nghìn người. Có vẻ đã tìm được “nhà chung”, các cô gái là nạn nhân của vị CEO này cũng “tụ họp” ở group để trải lòng.

"Chiến tích" của CEO 52 tuổi

Nhóm "chung tay" bóc phốt "trùng người yêu" đông chưa từng thấy

Một trong những bài đăng của H. có nội dung như sau:

“Với vẻ bọc là 1 CEO, C. đã xây dựng được một đế chế hậu cung hùng hậu, lừa được với khoảng gần 100 cô gái. Tổng cộng đã hơn 40 cô gái còn trinh trắng bị C. lừa dối khiến các cô gái đó rơi vào trầm cảm. Hầu hết đều là những cô gái quê có hoàn cảnh nghèo khổ, một số ‘bán trinh’ để chạy thận cho ba nhưng cũng bị kẻ này lừa dối. Dưới hình thức là một người hiền lành có học thức nhưng phía sau là một con quỷ dữ, anh ta mỗi tháng đều đi Campuchia để ăn chơi thác loạn và ngủ với các cô gái còn trinh để lấy may mắn trong làm ăn. Ngoài ra, anh ta có một nhóm chat chuyên đăng tải chiến tích trên đó. Tất cả những người đàn ông này đều giống nhau, đều biến thái và hầu hết là CEO”.

1 trong những đoạn tin nhắn H. đăng tải

H. dẫn chứng cách thức lừa tình của C. và những người bạn giống anh ta: “Họ chỉ cho nhau cách tán tỉnh các cô gái, cách lừa dối, cách để các cô gái không phát hiện, cách thao túng tâm lý, cách các cô gái tự nguyện dâng hiến…”.

Cách thức lừa tình của CEO đạo mạo, thành đạt

Theo H. chia sẻ, cô và những nạn nhân khác đã nói chuyện với nhau và biết bản thân đã bị đối xử tệ bạc đến thế nào.

Có lẽ C. là người nước ngoài nên anh ta cũng dễ dàng che đậy và giấu giếm thân phận của mình với các cô gái.

H. cho biết: “Đối với những người quen lâu năm, C. dùng hình thức đưa họ về ra mắt hoặc đưa về quê nhà công khai với bạn bè, cùng người trong hội ăn chơi kia nên họ diễn kịch với nhau rất ăn ý. C. luôn chứng tỏ mình rất yêu trẻ con, thích làm từ thiện và luôn muốn các cô gái sinh con cho mình (thực tế là muốn quan hệ tình dục không dùng biện pháp bảo vệ) nhưng khi cô nào có bầu C. sẽ dùng chiêu thức để ép phá bỏ”.

H. còn bóc chiêu trò lấy được lòng tin của các cô gái, C. chạy từ TP.HCM đến Hải Phòng hoặc đến 1 tỉnh nào anh ta sẽ chụp hình và gửi cho cô gái ở tỉnh đó để báo “anh từ Nam ra Bắc chỉ để gặp em”. Đó là lý do C. có bạn gái ở khắp các tỉnh thành và cô nào cũng 1 lòng với anh ta.

Bị chửi thế nào thì anh ta cũng vẫn rất nhẹ nhàng đáp lại

Không những thế, C. còn tính toán dùng các cô gái làm công cụ có lợi cho công việc của mình. Ví dụ với những cô gái làm marketing, C. chăm lo lúc đầu còn sau sẽ nhờ làm dự án bất động sản và trả công dưới hình thức làm bạn gái anh ta.

Có những cô gái coi C. như chồng, sẵn sàng nấu ăn giặt đồ và bị anh ta thao túng tâm lý mong chờ 1 ngày được làm vợ CEO.

1 cô gái khác cũng là nạn nhân lên tiếng

Không riêng C., những người bạn CEO của anh ta cũng chung 1 cách thức. H. nhận định: “Họ biết nắm bắt tâm lý của phụ nữ, hiểu rằng họ không ăn chơi, không hút thuốc, luôn văn minh lịch sự, làm việc nhà và chăm sóc con tốt, chăm chỉ đàng hoàng, vậy nên ai cũng dễ bị lừa dối. Sau khi hết giá trị lợi dụng thì họ trở về nước bên gia đình con cái của họ, họ vẫn được ngưỡng mộ và tôn sùng…”.

Drama tình ái này vẫn chưa có hồi kết khi rất nhiều cô gái được cho là “nạn nhân” tiếp tục lên tiếng.