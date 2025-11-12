Phóng viên Trung Quốc: "Được trọng tài thiên vị cả trận, vậy mà Trung Quốc vẫn thua tuyển Việt Nam"

“U22 Trung Quốc có lợi thế sân nhà, đá với đội hình 5 hậu vệ, thậm chí còn được trọng tài thiên vị, vậy mà vẫn thua U22 Việt Nam. Bạn có tưởng tượng được điều đó gây khó chịu cho bóng đá Trung Quốc đến mức nào không? Thật thảm hại. Và rồi người ta cứ lôi việc U22 Trung Quốc thiếu nhân sự ra để bào chữa”, phóng viên Pei Li của tờ 163 (Trung Quốc) bình luận.

U22 Trung Quốc thua 1, hòa 1 trước U22 Việt Nam trong năm 2025. Đáng chú ý, U22 Trung Quốc được đá trên sân nhà ở cả hai trận đấu này.

Thất bại 0-1 trước U22 Việt Nam vào tối 12/11 khiến U22 Trung Quốc phải chịu nhiều chỉ trích. Kết quả này khiến đội chủ nhà gặp khó trong cuộc đua tới chức vô địch giải giao hữu Panda Cup 2025, đồng thời người hâm mộ Trung Quốc cũng tỏ ra thất vọng với màn trình diễn của các cầu thủ trẻ.

Bàn thua của U22 Trung Quốc đến từ hai pha phá bóng lỗi liên tiếp, trong đó Vương Sĩ Khâm bị chỉ trích nặng nề nhất. Thậm chí, tờ 163 cho rằng nếu trọng tài chính người Trung Quốc Thẩm Ân Hạo không nương tay, đội chủ nhà còn có thể thua đậm hơn:

“Lưu Hạo Phàm cố tình va chạm với một cầu thủ đang đối mặt với thủ môn trong vòng cấm. Trọng tài chính với sự khoan hồng đã không thổi phạt đền.

U22 Trung Quốc chỉ thua 1 bàn về mặt tỷ số, nhưng thành thực mà nói đội đã có có lợi thế rõ ràng về trọng tài trong suốt trận đấu. Trọng tài chính Thẩm Ân Hạo đã có nhiều lần nương tay thấy rõ.

Ngoài tình huống thoát phạt đền của Lưu Hạo Phàm, còn có một lần trong thời gian bù giờ, U22 Việt Nam có cơ hội phản công rất tốt, nhưng cầu thủ Trung Quốc lại phạm lỗi chiến thuật. Trọng tài Thẩm Ân Hạo không những không rút thẻ vàng mà thậm chí còn không đưa ra bất kỳ lời cảnh cáo nào, chỉ thổi phạt một lỗi đơn giản.

Và trong pha tấn công cuối cùng, khi đối thủ có cơ hội ghi bàn trong một pha phản công, trọng tài Thẩm Ân Hạo đã nhanh chóng thổi còi kết thúc trận đấu, ngăn cản việc U22 Trung Quốc bị thua thêm”.

Trọng tài FIFA Thẩm Ân Hạo được chính truyền thông nước nhà thừa nhận đã thổi ưu ái cho U22 Trung Quốc.

Tờ 163 kết lại: “Phải nói rằng, việc thiếu vắng những cầu thủ chủ chốt như Vương Vũ Đông, Lưu Thành Vũ, Khoái Kế Văn và Bành Tiêu, màn trình diễn của đội bóng cả về tấn công lẫn phòng ngự đều rất tầm thường. Đặc biệt, Baihelamu trên hàng công đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Khả năng tạo cơ hội của U22 Trugn Quốc vốn đã yếu, vậy mà khi có thời cơ thì họ còn phí phạm.

Tân HLV trưởng ĐTQG Trung Quốc Shao Jiayi đã tới dự khán, với mong muốn tìm thêm nhân tố trẻ cho tuyến trên. Tuy nhiên có lẽ ông khó thu thập được gì.

Đặc biệt, khi Vương Sĩ Khâm mắc sai lầm chí mạng dẫn đến bàn thắng của đối phương, HLV Shao Jiayi đã lấy tay che mặt và thở dài thườn thượt. Cả bàn thua lẫn biểu cảm của Shao Jiayi đều vừa đau lòng vừa bất lực”.