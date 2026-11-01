Phỏng vấn NÓNG Quán quân Olympia 2026: "Mình vui vì trường Ams đã bảo vệ được chức vô địch 2 năm liên tiếp"

Với Anh Đức, chuẩn bị cho Olympia không có nghĩa là dành toàn bộ thời gian để giải những câu hỏi của chương trình

Trận Chung kết Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 đã chính thức khép lại, sau những màn tranh tài gay cấn và nhiều lần đổi vị trí dẫn đầu của 4 nhà leo núi. Với phong độ ấn tượng ở các phần thi, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân với 240 điểm. Xếp sau nam sinh lần lượt là Á quân Nguyễn Huy Quang Minh, Lý Thái Dương và Trần Võ Gia Bảo đồng giải ba.

Trở thành Quán quân Olympia năm thứ 26, Đoàn Lê Anh Đức đã khép lại hành trình chinh phục sân chơi kiến thức mà nam sinh ấp ủ từ khi còn học lớp 6. Hậu Chung kết Olympia, nam sinh trường Ams đã có những chia sẻ nhanh đầy thú vị về hành trình của mình tại trận đấu quan trọng nhất này.

Theo đó, khi được hỏi cảm xúc đầu tiên khi 2 MC Ngọc Huy và Khánh Vy công bố Đoàn Lê Anh Đức là Quán quân Olympia năm thứ 26, Anh Đức cho biết đó là cảm giác vui, rất vui. Và lý do cho niềm vui đó khá đặc biệt.

"Mình thấy vui thì trường mình, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam đã bảo vệ được chức vô địch 2 năm liên tiếp", Anh Đức chia sẻ.

Bên cạnh đó, Anh Đức cũng hé lộ 3 khoảnh khắc tiếc nuối tại Chung kết năm nay. Đầu tiên là ở phần thi Vượt chướng ngại vật. Đức cho biết khi biết hàng ngang đầu tiên là "Bác Hồ" và một góc chữ "học" ở hình ảnh Chướng ngại vật, Anh Đức đã lập tức nghĩ đến việc từ khóa có liên quan đến "học". Tuy nhiên, vì khá rối nên Anh Đức lại nghĩ tới đáp án "Đi học".

Và khi Gia Bảo bấm chuông, Anh Đức cho rằng người bạn chơi "đã có những suy luận tuyệt vời". Bằng linh cảm của mình, Anh Đức hoàn toàn chắc Gia Bảo đã đưa ra đáp án đúng.

Điều tiếc nuối thứ 2 của tân Quán quân là câu Toán đầu tiên trong phần thi Về Đích.

"Câu Toán đó không quá khó nhưng mình hơi ẩu nên tính thiếu trường hợp. Thái Dương giành điểm câu hỏi đó một cách rất xuất sắc", Anh Đức cho hay.

Và một tình huống nữa khiến Anh Đức cảm thấy tiếc nuối là ở câu hỏi tiếng Anh. Đức cho biết đã nghe được chi tiết "5 gram" trong video câu hỏi, nam sinh liên tưởng đến tháp dinh dưỡng. Khi MC thông báo các thí sinh còn lại có quyền giành quyền trả lời, Đức cũng định bấm chuông để trả lời con số duy nhất mình nghĩ đến. Song cuối cùng, Anh Đức chọn phương án an toàn.

"Mình thấy may mắn vì đã không đánh cược như thế", Anh Đức nói.

Trước khi bước vào trận Chung kết năm, nhà vô địch cũng từng có những chia sẻ đáng chú ý về 6 năm chuẩn bị, cách học và quyết tâm theo đuổi mục tiêu của mình.

Với phong độ ấn tượng ở các phần thi, Đoàn Lê Anh Đức (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) đã xuất sắc giành ngôi vị Quán quân

6 năm chuẩn bị cho sân chơi Olympia

Tình yêu của Anh Đức với Đường Lên Đỉnh Olympia bắt đầu từ khi còn nhỏ. Sau khi xem trận Chung kết Olympia năm thứ 20 khi đang học lớp 6, mong muốn được một lần xuất hiện trên sân khấu chương trình dần trở thành mục tiêu mà nam sinh theo đuổi.

Đoàn Lê Anh Đức trong trận chung kết

Trước khi có cơ hội tham gia cuộc thi chính thức trên truyền hình, Đức từng thử sức ở nhiều sân chơi Olympia dành cho học sinh. Khi lên THPT, nam sinh tham gia cuộc thi Demo do cộng đồng OlympiAms tổ chức, giành giải Nhất rồi tiếp tục trải qua các vòng bán kết, chung kết. Những trải nghiệm này giúp Đức làm quen với áp lực thi đấu, tích lũy kinh nghiệm và chuẩn bị cho mục tiêu lớn hơn.

Nhìn lại hành trình giành tấm vé vào Chung kết năm, nam sinh từng bày tỏ niềm xúc động và tự hào trước những nỗ lực của bản thân. "Mình rất xúc động và tự hào vì những nỗ lực của bản thân, cộng thêm một chút may mắn, đã mang lại kết quả như mong muốn. Mình đã chuẩn bị cho Olympia suốt 6 năm", Anh Đức chia sẻ.

Không học thuộc để tìm đáp án, chú trọng hiểu bản chất kiến thức

Với Anh Đức, chuẩn bị cho Olympia không có nghĩa là dành toàn bộ thời gian để giải những câu hỏi của chương trình. Nam sinh vẫn chú trọng việc học trên lớp, hoàn thành bài tập, chủ động phát biểu và tham gia các kỳ thi học sinh giỏi. Đức tìm cách kết nối kiến thức ở trường với quá trình tìm hiểu những câu hỏi thuộc nhiều lĩnh vực của Olympia.

Chia sẻ về phương pháp học tập, nam sinh cho biết: "Mình luôn cố gắng nắm chắc kiến thức nền tảng và hiểu bản chất của từng môn học, thay vì chỉ học thuộc để nhớ đáp án. Khi học, mình thường tự đặt câu hỏi cho bản thân để xem mình đã thực sự hiểu vấn đề hay chưa. Mình cũng dùng Zalo Cloud để lưu lại những thông tin thú vị mà mình đọc được hoặc tình cờ khám phá".

Đức cũng không xem việc học ở trường và chuẩn bị cho Olympia là hai nhiệm vụ tách biệt. Theo nam sinh, kiến thức trên lớp tạo nền tảng để trả lời các câu hỏi của cuộc thi, trong khi quá trình tìm hiểu Olympia lại mở ra cơ hội khám phá thêm nhiều điều nằm ngoài sách giáo khoa.

Đoàn Lê Anh Đức đã khép lại hành trình chinh phục sân chơi kiến thức mà nam sinh ấp ủ từ khi còn học lớp 6 với kết quả ngọt ngào

Tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc trên sân khấu Olympia

Trước trận Chung kết năm, Anh Đức từng đặt mục tiêu giành vòng nguyệt quế. Tuy nhiên, nam sinh cũng cho rằng kết quả cuối cùng không phải điều duy nhất làm nên ý nghĩa của hành trình đã qua. Sau nhiều năm chuẩn bị, việc được đứng trên sân khấu Chung kết đã là một trải nghiệm mà Đức muốn trân trọng.

"Mình muốn cố gắng hết sức và tận hưởng từng khoảnh khắc. Dù kết quả thế nào, mình vẫn tự hào vì đã đi được đến đây. Khi cuộc thi chưa kết thúc, mình sẽ tiếp tục chiến đấu hết khả năng và không chấp nhận bỏ cuộc", nam sinh bộc bạch trước thềm trận đấu quan trọng.

Bên cạnh mục tiêu cá nhân, Anh Đức cũng từng mong muốn những kiến thức và kỹ năng tích lũy được từ Olympia sẽ tiếp tục có ích cho việc học tập, đồng thời có thể chia sẻ kinh nghiệm với các em khóa dưới tại Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam nếu các bạn cũng yêu thích chương trình.