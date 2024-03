Phỏng vấn nóng “O Sen” Ngọc Mai: Có lúc không dám ra đường vì ồn ào, chính thức lên tiếng về thông tin vu khống

Sau khi giành chức Quán quân Ca sĩ mặt nạ, "O Sen" Ngọc Mai trở thành cái tên được khán giả nhắc đến nhiều. Nổi tiếng, đắt show và xinh đẹp hơn trước, tuy nhiên ồn ào cũng vì thế mà kéo đến liên tục. Có thời điểm, cứ mở mạng xã hội lên là thấy thông tin về Ngọc Mai kèm theo những bình luận không tích cực.

Trong cuộc trò chuyện mới đây, Ngọc Mai cho biết đã vượt qua hết mọi nỗi buồn vì bị đặt điều, vu khống. Ở thời điểm hiện tại, nữ ca sĩ sống an yên, vui vẻ, tự chữa lành cho chính bản thân mình.

Vượt qua mọi ồn ào từ năng lượng bình yên của chồng con

Cách đây không lâu tôi thấy Ngọc Mai có phát hành MV "Lời ru ánh sáng". Điều đặc biệt là con gái chị, bé Mì Mí cũng tham gia diễn xuất. Trong quá trình quay MV với con gái, Ngọc Mai có gặp khó khăn gì không?

Những gì liên quan đến tình cảm mẹ con, gia đình, Mai luôn có cảm xúc rất đặc biệt. Trước đây, Mai cũng từng làm Album về tình cảm gia đình rồi. Mai muốn truyền những thông điệp tích cực về sự yêu thương và tình mẫu tử đến với các con. Những ca từ trong bài hát lần này như lời nhắn nhủ của Mai với mẹ mình, cũng như là lời nhắn nhủ Mai dành cho các con. Khi làm MV, Mai thực sự hạnh phúc.

MV này Mai quay cùng con gái Mì Mí, trước khi làm việc, bé có hỏi mẹ rằng sẽ được mặc váy đầm và trang điểm xinh đẹp à. Khi quay hình cùng trẻ con, các ekip thường khá vất vả và luôn ở trong trạng thái lo sợ các bạn sẽ không hợp tác hoặc chạy nhảy lung tung. Tuy nhiên, với lần quay MV này, chẳng hiểu sao mà Mì Mí rất ngoan luôn, từ 4 giờ sáng Mì Mí đã dậy chuẩn bị, rồi trang điểm, làm tóc, thay trang phục.

Đến lúc tối khuya, Mì Mí vẫn tràn đầy năng lượng và không hề khóc quấy gì hết. Tưởng là khó khăn nhưng cuối cùng lại thuận lợi, Mai rất vui vì điều này luôn.

Cho con tiếp xúc với nghệ thuật từ bé, chắc hẳn chị Ngọc Mai cũng có ý định hướng con theo đuổi con đường âm nhạc giống mình?

Đây là câu hỏi mà Mai và gia đình luôn bàn luận. Anh chị em bạn bè luôn hỏi khi con lớn lên sẽ theo nghề xiếc như ba hay theo nghề hát như mẹ. Với điều này, Mai rút ra bài học từ chính mình, ba mẹ không ép con làm bất cứ cái gì cả, con cứ tự do theo đuổi điều con thích. Con sẽ tự chọn và tự chịu trách nhiệm với điều đã chọn.

Trong bàn ăn, mình dọn đầy đủ món, con sẽ thử và trải nghiệm để tìm ra cái gì phù hợp với mình nhất. Mai cho con tiếp xúc nghệ thuật từ bé, để con hát, quay MV. Con cũng từng tham gia diễn xuất cùng ba Quốc Nghiệp rồi, tức là con đã thử hết mọi thứ. Mai nghĩ tất cả đều là bước đệm để sau này con quyết định đi theo cái nào.

Nghe Ngọc Mai nói về các con và gia đình, tôi thấy chị nhẹ nhàng quá. Sau tất cả những ồn ào, không vui từ lúc bước ra khỏi chương trình Ca sĩ mặt nạ, có phải bây giờ chị đã bình yên rồi không?

Để vượt qua tất cả những chuyện không vui như mọi người nói, đầu tiên là mình phải có sự bình yên từ bên trong. Nhìn thấy năng lượng tích cực từ các con, Mai tự đặt ra câu hỏi tại sao mình phải buồn, mình phải làm gương cho con. Làm cha làm mẹ, nếu không có sự bình yên thì tuổi thơ của con cũng bị xáo trộn theo. Mai muốn trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày.

Khi nhìn cuộc sống xung quanh, Mai thấu hiểu vì sao lại dẫn đến chuyện này chuyện kia. Mai thấu hiểu từng người, từ chuyện hiểu này dẫn đến chuyện thương. Đi học về, các con luôn hát hiểu và thương, có hiểu thì mới có thương, các con hát ra được câu này, còn bản thân mình thì sao?

Mình cũng phải làm được chứ. Gần mình nhất chính là các con, sự bình yên đến từ bầu không khí trong chính ngôi nhà mà Mai ở. Có sóng gió gì thì nó chỉ ở ngoài cửa. Ông xã và các con cho mình năng lượng tích cực để bản thân lựa chọn cách sống tích cực.

Chị nhịn hay quá, nếu là bản thân tôi bị đặt vào trường hợp chịu công kích nhiều đến thế, có thể tôi không giữ được bình tĩnh đâu.

Bản thân mỗi người ai mà chẳng có sự sân giận, đó là chuyện đương nhiên. Nhưng mà may quá, trong những lúc như vậy người thân mình điềm tĩnh và cho mình năng lượng tích cực. Chồng mình bảo: Em hãy bình tĩnh lại. Còn con thì ngủ thật bình an, nhìn vào đó tự nhiên mình thấy uổng phí. Tại sao chồng con mình ở đây mà mình phải như vậy? Vì họ là những người không liên quan gì cuộc đời mình. Riêng chuyện đi quá giới hạn, Mai nhờ pháp luật can thiệp.

Mai tin rằng đến một ngày mọi người sẽ hiểu nhiều hơn, những chuyện không đẹp đẽ liên quan đến Mai nhất định được đưa ra ánh sáng. Sau tất cả, Mai học được phải điềm tĩnh chứ trước đây Mai nóng tính lắm, dễ bộc phát. Mai nén mọi thứ xuống, có thời gian đi ra ngoài đường Mai không dám nhìn mọi người luôn. Khi bước vào thang máy Mai phải che mặt lại, không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai.

Mai có những sang chấn trong tâm lý, Mai thấy mọi thứ ồ ạt và nó không đúng gì cả. Tại sao nó đến mức độ như vậy. Sự yêu thương từ gia đình giúp mình thoát ra khỏi tình trạng này. Mỗi người sẽ có thời gian thoát ra khỏi điều tiêu cực khác nhau, 1 tháng - 1 năm hay 10 năm là phụ thuộc vào sự may mắn và cơ duyên của mỗi người.

Mai chỉ là người phụ nữ yếu đuối thôi, lại còn đang nuôi 2 đứa con bé dại, có đôi lúc Mai cũng tự hỏi tại sao mọi người đối xử với mình như thế. Cái suy nghĩ đó giày vò mình trong khoảng 1 tuần, sau đó gia đình giúp mình vượt qua và hiểu bản thân đang được yêu thương nhiều như thế nào.

Ít nhiều gì chị Ngọc Mai cũng có sự tổn thương, tôi nói điều này có đúng không?

Mình không có làm như vậy, bởi thế nên dù mọi người có nói ồn ào cỡ nào thì Mai cũng hiểu bản thân không như thế. Sự thật là chân lý. Sự thật vẫn luôn là sự thật. Nếu có biện minh gì thì rõ ràng mình đang còn khúc mắc, còn ở đây Mai chọn sự im lặng.

Mai nhìn ra mình đang có chồng cực kỳ yêu thương, những đứa con lại ngoan ngoãn, đáng yêu, gia đình lớn lại quá tuyệt vời. Ba má chồng gọi điện thoại hỏi: Con à, con ổn không chứ má lo cho con quá. Chưa kể ba má ruột của Mai, tình yêu thương từ mọi người quá lớn, điều này giúp năng lượng tiêu cực trong Mai giảm đi.

Thú thật, gia đình ba má Mai ở Quảng Trị cũng bị ảnh hưởng rất nhiều đó, nhưng nhà Mai được cái là ai cũng kiên cường. Ba má tin rằng mình không như thế thì chắc chắn sẽ vượt qua. Riêng ba má chồng, lúc nào cũng hỏi han vì sợ mình buồn thôi. Nếu không may mắn có chồng sẻ chia và ba má ruột, ba má chồng tin tưởng như thế, Mai nghĩ mình sẽ không được như ngày hôm nay.

Tha thứ cho chính mình

Nhìn lại mọi ồn ào từ sau "Ca sĩ mặt nạ", nếu tôi nói về chị Ngọc Mai bằng 2 từ là "tha thứ" và "tin tưởng" thì có đúng không?

Đúng là như vậy, Mai tin tưởng sự thật sẽ được tỏ bày. Còn sự tha thứ ở đây là Mai tha thứ cho chính mình. Có những lúc Mai cũng làm tổn hại đến chính mình, Mai cũng từng có suy nghĩ không được tốt. Những xúc cảm sợ hãi, không muốn gặp ai cả, không tin tưởng là xúc cảm từng đến với Mai. Mình phải tha thứ cho chính mình trong trường hợp này chứ.

Còn với những người đôi khi nghe thông tin này, thông tin kia họ đâu có lỗi gì đâu. Mai không thể nào trách họ được. Họ đâu phải người trong gia đình, họ cũng không phải người sống với mình, vậy nên họ có thể hiểu nhầm.

Thậm chí, người trong gia đình còn có thể hiểu nhầm nhau nữa mà. Mai nghĩ không sao hết, từ từ thì thời gian sẽ trả lời thôi.

Nếu nói tha thứ có thể là hơi quá, sự tha thứ ở đây Mai chỉ dám nói cho chính bản thân và những người bạn thân từng biết về Mai. Khi hiểu ra sự thật, những người bạn này cũng có sự đồng cảm với mình. Quan trọng hơn, Mai có sự nhẫn nhịn và tĩnh lặng. Nhờ có chữ "nhẫn" này nên Mai mới vượt qua.

Chị cảm thấy mình được và mất gì sau những ồn ào đó?

Mai được nhiều chứ, Mai được luyện rèn bản thân sau sóng gió. Mai có thời gian để đầu tư, chuẩn bị cho các sản phẩm âm nhạc. Mọi người giúp Mai hiểu rõ hơn mọi chuyện, từ đó ứng dụng vào các bài hát. Mai hiểu tình yêu từ gia đình, ba má ruột, ba má chồng và anh chị em yêu thương mình ra sao. Đó là món nợ không biết làm sao để trả.

Còn điều mất, đôi khi có những sự thật sau khi được pháp luật đưa ra lại khiến mình chạnh lòng. Mình không hiểu vì lý do gì người ta lại như vậy. Đó là những người rất gần với mình. Mai bị tổn thương vì họ gần với mình quá. Thà người xa lạ thì không nói, đằng này họ lại là người từng thân thiết với Mai. Mai không muốn họ bị tổn hại bởi bất cứ điều gì nhưng pháp luật thì phải tuân theo.

Trong câu chuyện với người đó, nó có liên quan những thứ nặng nề hơn. Mai không biết sau đó thì nó sẽ như thế nào nữa, bản thân Mai thì chỉ muốn dừng lại vậy thôi. Vì cái suy nghĩ không muốn làm tổn hại nên Mai cứ bị đứng giữa lựa chọn nên hay không nên đưa mọi chuyện ra ánh sáng.

Tất cả những ồn ào gì Mai cũng chịu đựng được nhưng đụng đến tương lai các con, gây tổn hại đến các con thì Mai nghĩ, đến là con gà cũng xòe cánh ra che chở cho các con. Mai cũng thế thôi, Mai đang che chở, bảo vệ con mình.

Chị Ngọc Mai có hối hận không khi tham gia chương trình "Ca sĩ mặt nạ"?

Mai không hối hận. Mai vẫn sẽ tham gia chương trình Ca sĩ mặt nạ nếu được làm lại. Đồng thời, Mai vẫn xuất hiện như thế. Tuy nhiên, Mai sẽ cố gắng làm tốt hơn những cái mình từng làm bởi vì đã có kinh nghiệm hơn rồi. Cái gì xảy ra với mình đều là món quà.

Những gì bản thân đã quyết định, Mai không hề hối tiếc. Mai chỉ hối hận khi mình chưa làm thôi.

Mạng xã hội có cái được và không được. Mình cứ lựa chọn cái gì hợp lý và tích cực thôi, còn cái gì không tốt, mình từ chối.

Trong thời gian qua, anh Quốc Nghiệp bảo vệ chị như thế nào?

Anh Quốc Nghiệp điềm tĩnh lắm, Mai may mắn khi có người chồng như thế. Người ta hay nói đàn ông nông nổi biển khơi, đàn bà sâu sắc như cơi đựng trầu, chắc cũng vì lẽ đó. Lúc mọi chuyện ập đến, anh Nghiệp bảo: Tại sao phải suy nghĩ về điều đó? Nó có làm tổn hại gì đến mình đâu. Thêm nữa, mình đâu có làm như lời họ nói mà mình phải nghĩ. Nếu có thời gian thì đi đọc sách, nấu ăn đi.

Lúc này, Mai chợt nhận ra là đúng, tại sao mình lại mất thời gian như vậy. Hãy làm chuyện tích cực hơn, chẳng hạn như con sắp đi học về nè.

Mai thì không dùng mạng xã hội nhiều nên ít đọc, chỉ khi những người bạn đưa cho xem mình mới biết. Tất nhiên, khi đọc thì mình vẫn tức chứ. Lúc thấy thông tin sai về các con, Mai bủn rủn luôn. Mai phải bảo vệ các con tới cùng. Đụng tới con thì mình như sư tử vậy. Anh Nghiệp cũng đồng quan điểm với Mai trong chuyện này, khi đã đụng đến con thì phải làm cho rõ ràng.

Mai và anh Nghiệp bị vu khống nhiều lắm, có những lời nói hoàn toàn không đúng. 90% là không đúng. Tuy nhiên, vợ chồng nói với nhau rằng mình hiểu đối phương, gia đình 2 bên và anh chị em bạn bè lại bảo vệ, vậy thì còn gì nữa, món quà ấy quá lớn rồi.

Ngọc Mai có rút ra bài học gì khi sử dụng mạng xã hội không?

Gia đình Mai ít sử dụng mạng xã hội lắm. Thậm chí, khi bài hát Đi đâu cho thiếp theo cùng được chia sẻ, Mai còn không biết. Mọi người nhắn Mai rằng: Chị ơi, bài này đang viral trên TikTok lắm, Mai lúc ấy ngơ ngác vì không biết TikTok là gì. Mai không rành về các nền tảng đâu. Mai không biết social như thế nào. Mai chỉ biết mỗi Facebook thôi, lâu lâu mới đăng thông tin. Tất cả mọi thứ đều là được mọi người hỗ trợ.

Xin cảm ơn Ngọc Mai vì đã dành thời gian chia sẻ!

