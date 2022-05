Chênh lệch nhau 18 tuổi, Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã có 13 năm gắn kết và trở thành cặp đôi "chị ơi, anh yêu em" được yêu mến trong showbiz. Hơn 1 thập kỷ, cả hai đã vượt qua không ít sóng gió nhưng cuối cùng lại chẳng thể đi đến cái kết viên mãn.

Trong hơn 1 năm gần đây, Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn liên tục lộ hint trục trặc, đến đúng hôm nay (ngày 15/5) cũng là sinh nhật của Cát Phượng, nữ diễn viên đã chính thức lên tiếng xác nhận đã tan vỡ với bạn trai kém tuổi.



Chúng tôi đã có buổi gặp gỡ để lắng nghe tâm sự, trải lòng của Cát Phượng sau khi đường ai nấy đi với Kiều Minh Tuấn. Trong dịp này, nữ diễn viên đã lên tiếng tất tần tật những vấn đề liên quan đến drama tình ái giữa Kiều Minh Tuấn với An Nguy vào năm 2018.

Sau tất cả, Cát Phượng cũng đính chính thông tin đã đăng kí kết hôn với bạn trai kém 18 tuổi. Đồng thời, nữ diễn viên lần đầu hé lộ quá trình đi thụ tinh nhân tạo với Kiều Minh Tuấn nhưng lại không thực hiện được vì lí do gây xót xa.

00:02:21 Cát Phượng xác nhận chia tay Kiều Minh Tuấn

"Tôi xác nhận chia tay để sau này Kiều Minh Tuấn thoải mái công khai bạn gái mới"

Thời điểm cụ thể Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn tan vỡ là khi nào, và lý do gì khiến cả hai giấu kín chuyện này đến nay mới công khai?

Trên thế giới này, chuyện tình yêu có kết thúc đẹp chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Đúng 14/2/2021, Kiều Minh Tuấn đề nghị chia tay. Khi đó, Kiều Minh Tuấn là người lên tiếng buông tay, tôi có hỏi lý do thì anh nói là chúng tôi không còn hợp nhau. Anh nói như thế thì tôi biết thế chứ không hỏi thêm.

Sau khi chia tay, tôi và Kiều Minh Tuấn có gặp nhau ở một sự kiện. Lúc chụp ảnh trên thảm đỏ là anh Tuấn né tôi chứ tôi không biết chuyện gì, về nhà xem ảnh tôi mới biết Kiều Minh Tuấn đứng 1 góc xa tôi. Khi ấy, mọi người cũng đặt nghi vấn cả hai đã chia tay, tôi cũng định lên tiếng xác nhận vì không muốn giấu chuyện gì.

Tuy nhiên, do lúc đó Kiều Minh Tuấn đang tham gia chương trình và có dự án điện ảnh nên tôi sợ nói ra sẽ ảnh hưởng đến công việc của anh ấy và cả những nhà đầu tư, nhà sản xuất liên quan.

Ngay thời điểm đó, Lâm Vỹ Dạ đưa tôi nhập viện, Dạ không biết tôi và anh Tuấn chia tay nên mới nói rằng: "Em nhắn anh Tuấn rồi đấy. Chút ảnh vô". Sau đó, tôi nhận tin nhắn từ Kiều Minh Tuấn: "Anh mới quay xong. Chút anh vào thăm em. Em ăn gì không anh mua?".

Thì tôi mới trả lời rằng, thôi anh không cần vào đâu, vì lúc ấy dịch bệnh Covid-19 đang căng thẳng. Tôi có tung tin nhắn của Kiều Minh Tuấn để mọi việc được yên. Mọi người sẽ nghĩ là tôi đang chiêu trò nhưng thật ra tôi không muốn chuyện đời tư của mình ảnh hưởng đến những dự án đầu tư tiền tỷ của người khác.

Đến 14/2 năm nay, tôi định công bố thì ngay lúc đấy, Thu Trang điện thoại mời tôi họp báo ra mắt phim Nghề Siêu Dễ vì không biết tôi và anh Tuấn chia tay. Tôi đã nói rằng có tôi thì Kiều Minh Tuấn sẽ khó xử, chúng tôi né nhau mọi người chụp được thì ảnh hưởng đến bộ phim của Thu Trang.

Khi nghe đến đây, Thu Trang có nhờ tôi đừng khui sự việc lúc này vì Trang không muốn người ta nghĩ lấy chuyện tình cảm của tôi và Kiều Minh Tuấn ra để làm chiêu trò PR phim. Tôi đồng ý và chờ thời gian thích hợp, và 15/5 - ngay sinh nhật tôi là lúc thích hợp.

Bản tính tôi không muốn giấu gì cả mà chỉ muốn nói ra cho xong. Phần khác tôi xác nhận chia tay để nếu sau này anh Kiều Minh Tuấn có bạn gái cũng thoải mái công khai, người ta sẽ không có cớ gì để công kích anh ấy. Tôi muốn khẳng định lần nữa, mọi người đừng hiểu lầm là tôi chiêu trò, tôi im lặng đến hôm nay là vì muốn bảo vệ những dự án của người khác mà thôi.

Giây phút nghe bạn trai gắn bó hơn 1 thập kỷ nói lời đề nghị chia tay, Cát Phượng đã nghĩ gì đầu tiên?

Mọi người đặt vị trí của bạn vào tôi, đúng ngày 14/2 nhận được lời đề nghị chia tay thì sẽ cảm thấy như thế nào. Mọi việc đến rất bất ngờ, khi đó, 2 chúng tôi đang ngồi ăn đối diện nhau thì anh bảo muốn dừng lại.

Mọi thứ đến rất bất ngờ, có bao giờ Cát Phượng đặt nghi vấn "người thứ 3" đã xuất hiện khiến cả hai tan vỡ?

Tôi nghĩ chắc không phải, anh Tuấn không có người thứ 3 đâu. Lỗi khiến cuộc tình này kết thúc là do tôi đã không quan tâm chăm sóc anh đúng với nghĩa vụ một người yêu, người vợ. Kể cả tôi, bản thân tôi cũng xuề xoà nên khoảng cách cả hai ngày càng lớn.

Đến thời gian nào, Kiều Minh Tuấn mới chính thức rời khỏi nơi từng là tổ ấm của cả hai suốt 13 năm?

Kiều Minh Tuấn dọn ra ngoài ngay sau khi dịch bệnh tạm được kiểm soát, ngày anh đi tôi không có ở nhà vì bận đi từ thiện. Khi Kiều Minh Tuấn dọn hết đồ ra, anh có nhắn: "Anh dọn đồ đi rồi" tôi chỉ trả lời: "Ờ". Mọi chuyện kết thúc như vậy.

Trong lúc yêu nhau, Kiều Minh Tuấn là người rất thân thiết với bé Bom - con riêng của Cát Phượng. Thậm chí, nam diễn viên còn xem Bom là con trai, sau khi cả hai chia tay thì mối quan hệ của bé và Kiều Minh Tuấn như thế nào?

Bom không khóc vì nó rất đàn ông, còn chỉ bảo tôi tôn trọng quyết định của chú Tuấn. Bé khuyên tôi đừng buồn nhưng tôi nói tôi phải buồn, không buồn là xạo. Và Bom cho tôi thời hạn 3 tháng để buồn, sau đó phải trở lại cuộc sống vui tươi.

Tôi đã biết trước chuyện tan vỡ này sẽ xảy ra sớm muộn thôi, nên khi đến thì đã sẵn sàng chấp nhận. Bây giờ chúng tôi văn minh với nhau, Kiều Minh Tuấn luôn sẵn lòng giúp đỡ tôi, tôi thấy vậy là đủ rồi. Tôi không thể cố thêm để sau này vỡ tan tành thì không hay.

Có lần, bé Bom nói rằng: "Mẹ ơi, chú Tuấn có nhắn tin cho con". Tôi mới hỏi là chú Tuấn hỏi gì, thì Bom nói là chú Tuấn hỏi con học hành sao, rồi có cần đổi ipad mới không.

Vì hồi xưa Kiều Minh Tuấn có mua cho bé Bom một cái ipad, rồi bé Bom trả lời là con chưa cần đâu. Xong Bom cũng hỏi thăm sức khoẻ và công việc của Kiều Minh Tuấn như thế nào. Tôi cảm thấy mọi thứ dừng ở mức độ như vậy là đủ rồi.

Có mối tình kéo dài cả thập kỉ, nhưng Cát Phượng hứa với con trai dùng 2-3 tháng để quên đi, liệu có thời gian này có quá ngắn không?

Tôi nghĩ là không. Tôi còn rất nhiều công việc cần giải quyết nên không thể buồn hoài. Con trai thấy tôi như vậy thì bé cũng sẽ không vui, đâm ra sẽ ghét Kiều Minh Tuấn, tôi không muốn như vậy.

Sau 8 tháng anh Tuấn nói lời chia tay, tôi mới phát hiện ra bản thân tôi yêu say đắm một người... không ai khác chính là bản thân. Tôi bắt đầu chăm chút bản thân, dưỡng da, skincare. Tôi cảm thấy bây giờ tôi vui và hạnh phúc. Có lẽ là tôi đang sống theo câu nói: "Phụ nữ đẹp nhất là khi không thuộc về ai".

"Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau là có thật, tôi không đứng ra giật dây hay làm đạo diễn gì cả"

Hơn 3 năm trước, Cát Phượng – Kiều Minh Tuấn – An Nguy từng dính vào vụ ồn ào tình cảm gây xôn xao dư luận. Từ sau khi xảy ra drama đó, mối quan hệ giữa Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã thay đổi ra sao?

Sau vụ ồn ào với An Nguy, tôi co rụt người mình lại, càng ngày khoảng cách giữa tôi và anh Tuấn càng lớn. Đỉnh điểm khiến chúng tôi xa nhau là tôi không còn quan tâm, chăm sóc anh nhiều như trước. Chúng tôi cũng thường cãi vã, xung đột nhau vì những chuyện rất nhỏ. Đa phần liên quan đến việc tôi không chuẩn bị quần áo, nấu cơm hay chăm sóc anh như trước kia.

Trong 3 năm qua, riêng tôi, tôi không còn thích đời sống vợ chồng với Kiều Minh Tuấn. Thời gian đó, cả hai sống cùng nhà vui vẻ, ăn uống cùng bàn, vẫn ngủ chung giường nhưng mỗi người nằm một góc.

Khi ấy, miễn anh Tuấn đụng vào người tôi thì tôi lại lách sang một hướng khác. Phụ nữ khi có tổn thương sẽ bị co lại, ngoài mặt tôi sẽ không nhắc đến nhưng sâu bên trong sẽ bị buồn và đau nhiều. Tôi nghĩ cũng vì chuyện này mà anh Tuấn nghĩ tôi không còn thương nữa, anh muốn dừng lại thì tôi tôn trọng.

Lúc nổ ra vụ ồn ào tình ái, nhiều thông tin lan truyền cho rằng Cát Phượng đứng sau giàn xếp, giật dây mọi chuyện. Thậm chí, An Nguy cũng từng tung tin nhắn tố chị, vậy có góc khuất nào khán giả chưa được biết?

Mọi người không biết nhiều chuyện lắm, tôi đã im lặng đến ngày hôm nay vì nếu không nói ra thì sẽ khó có cơ hội để giải bày. Đến tận bây giờ, nhiều khán giả cũng nhắn hỏi tôi thực hư sự việc năm ấy vì có nhiều chuyện họ không tin tôi đứng sau. Tôi xin nói thế này, lúc đó anh Kiều Minh Tuấn và An Nguy yêu nhau là có thật, tôi không đứng ra giật dây hay làm đạo diễn gì cả.

Thứ nhất, bộ phim đó tôi không sản xuất, không bỏ tiền ra cũng không phải là diễn viên chính. Mà giả sử như nếu có, tôi cũng không bao giờ đem tình yêu của mình ra để PR một cách tồi bại, bẩn thỉu đến như vậy.

Tôi là phụ nữ nhưng bản tính rất quân tử, tôi không làm những chuyện như vậy. Nhưng lúc đó, mọi thứ đẩy tôi vào thế "tình ngay lý gian" nên cũng không biết giải thích như thế nào.

Tôi còn nhớ khi đó tôi và anh Kiều Minh Tuấn cùng vài người bạn đang đi Đà Nẵng chơi, khi vừa xuống sân bay thì anh ấy mua cho tôi chai nước. Vô tình, có khán giả chụp lại và đăng lên mạng nói: "Cát – Kiều vẫn bên nhau nha mọi người bình tĩnh". Khi lướt Facebook và đọc đến những dòng đó tôi cũng không hiểu chuyện gì hết, tôi mới bắt đầu lên báo đọc thì mới hiểu có chuyện rồi.

Mọi người nghĩ tôi làm "đạo diễn" vì tôi quá bình tĩnh, nhưng thật ra tôi có biết cái gì đang xảy ra đâu. Tôi không biết mình phải lên tiếng như thế nào, nên chọn cách im lặng một thời gian. Lúc đó, tôi chỉ đọc báo chứ không khẳng định và không rõ Kiều Minh Tuấn và An Nguy có yêu nhau hay không.

Tôi chọn cách hỏi thẳng Kiểu Minh Tuấn: "Anh yêu An Nguy lúc nào?", anh ấy trả lời: "Anh không biết, nhưng khi anh nhắm mắt lại là thấy hình bóng An Nguy. Anh phải lắc đầu để đẩy văng hình bóng em ấy ra". Nghe anh nói thế, tôi mới bảo thế là anh có cảm tình với An Nguy thì anh thừa nhận có. Từ đó, tôi không còn hỏi thêm bất kì câu hỏi nào.

Vấn đề khiến tôi buồn nhất là An Nguy ghi một cái status và đưa những tin nhắn tố tôi là người buộc Kiều Minh Tuấn và em ấy yêu nhau để PR phim. Tôi đau vô cùng. Hôm nay, tiện ở đây tôi muốn hỏi An Nguy rằng: "Ai là người đưa cho em những tin nhắn đó?".

Thực tế, chuyện là trước đó có 1 cái nhóm chat trên Facebook bao gồm tôi, đạo diễn Đinh Tuấn Vũ, Kiều Minh Tuấn và 1 người làm truyền thông cho phim. Tôi ở trong nhóm đó vì đang làm quản lý cho Kiều Minh Tuấn, tôi phải xem trước mọi kế hoạch và bài đăng liên quan đến anh ấy.

Có lần, bạn làm truyền thông cho phim nói rằng cứ đăng những bài viết tôi và anh Tuấn ngọt ngào thì chán lắm, có vấn đề gì mới cho khác đi. Thật lòng, chỉ vì tính chất công việc nên tôi mới nói chắc công khai chuyện tôi dừng lại với anh Tuấn vì không sinh con được cho anh ấy. Tôi chỉ gợi ý đơn thuần như thế nhưng An Nguy lại đăng lên mạng xã hội nói rằng tôi buộc em ấy và anh Tuấn yêu nhau để PR phim.

Bây giờ, mọi người có thể bình tĩnh đọc lại đi, tôi không bắt ép ai cả. Nếu có tin nhắn: "Chị là nhà sản xuất, đạo diễn phim này, em và Kiều Minh Tuấn hãy yêu nhau để chị PR phim", thì khi đó hãy quy chụp tôi chứ, đằng này những tin nhắn kia chỉ là gợi ý phương án làm việc thôi.

Khi An Nguy tung tin nhắn kia ra, mọi người nói tôi lập nhóm chat để làm "đạo diễn" tạo chiêu trò nhưng tôi không hề biết lập nhóm chat trên mạng. Tôi có nhờ đạo diễn Đinh Tuấn Vũ đính chính tôi không phải người tạo nhóm nhưng Đinh Tuấn Vũ im lặng, không đứng ra nói hộ tôi tiếng nào.

Tôi đã chụp lại bằng chứng không phải mình cố tình tạo nhóm chat, tôi giữ tin nhắn đến tận bây giờ. Khi đó, quá nhiều búa rìu dư luận tấn công và chửi bới tôi, tôi chịu trận và chọn cách im lặng. Trong nhóm đó có 4 người, chẳng nhẽ Kiều Minh Tuấn đưa tin nhắn đó cho An Nguy, hay còn ai khác?

Tôi không buồn, không giận cũng không trách An Nguy nhưng tôi ước gì An Nguy gọi trực tiếp cho tôi ngay lúc đó thì mọi việc đã sáng tỏ ra hết rồi. Lúc đó An Nguy đang quay phim với anh Kiều Minh Tuấn, việc tìm số điện thoại tôi là quá dễ. Hoặc phương án khác, An Nguy có thể hỏi Kiều Minh Tuấn:

"Tại sao chị Cát lại bắt em và anh yêu nhau để PR phim vậy, nếu em làm theo thì phải trả em thêm nhiều tiền lắm đó vì chuyện này ảnh hưởng đến danh dự của em, em sẽ bị mang tiếng là "người thứ 3" xen vào chuyện tình cảm của anh chị, tôi ví dụ vậy".

An Nguy chỉ cần gọi thì tôi sẽ làm rõ hết rồi, đọc những tin nhắn đó thì không thể quy chụp tôi bắt 2 người yêu nhau được, nó rất vô lý. 3 năm trôi qua, tôi vẫn nghĩ mãi chuyện này, có lẽ An Nguy tin lời người đưa cho em những tin nhắn. Nếu tôi biết ai là người đứng sau vẽ chuyện tôi buộc An Nguy – anh Tuấn yêu nhau và đưa An Nguy những tin nhắn thì tôi sẽ quỳ lạy người đó.

Trong 3 năm qua, có bao giờ Cát Phượng chủ động liên lạc với An Nguy để minh oan cho chính bản thân mình?

Tôi không có gì phải giải thích cả. Có thể, đến bây giờ An Nguy vẫn nghĩ những chuyện em từng làm là đúng vì em tin người đưa em tin nhắn kia. Giá như em có 1 cuộc gọi cho tôi thì mọi chuyện đã không đi đến mức này.

Bây giờ tôi nói ra không phải là muốn soi mói hay khui lại chuyện cũ mà chỉ để mọi người hiểu thực hư diễn biến năm đó là như vậy. Tôi đã mang tiếng nhiều chiêu trò từ đó, nhưng tôi chiêu trò để được gì? Chuyện đó thậm chí còn khiến danh tiếng của cả tôi và Kiều Minh Tuấn mất đi rất nhiều.

Nếu nói rằng sự xuất hiện của An Nguy, hay cụ thể hơn là ồn ào sau khi An Nguy và Kiểu Minh Tuấn làm bạn diễn chính là "giọt nước tràn ly" trong mối quan hệ của chị và bạn trai cũ thì có đúng không?

Tôi nghĩ nếu không phải là An Nguy thì cũng có người khác, đừng đổ tội cho An Nguy vì em ấy cũng không có lỗi gì đâu, lỗi là do người nào đó đã đưa tin nhắn để em hiểu lầm mọi chuyện.

Không chỉ An Nguy, Kiều Minh Tuấn liên tục vướng tin đồn với nhiều mỹ nhân Vbiz như Midu, Kaity Nguyễn,… Những lúc đọc được tin tức như thế, sâu trong tâm can Cát Phượng đã nghĩ gì?

Có thể mọi người không tin nhưng tôi chẳng nghĩ gì cả, tôi không quan tâm. Tôi chỉ mong người yêu tiếp theo của Kiều Minh Tuấn có suy nghĩ thoáng hơn, trong công việc nếu mời cả tôi và anh Tuấn thì người đó thông cảm, đừng soi xét. Dù sao, chúng tôi vẫn là đồng nghiệp nên phải làm việc chung, chẳng lẽ không nhìn mặt nhau mãi sau này.

Người yêu sau này của Anh Tuấn sẽ là do anh ấy chọn chứ không phải tôi, tôi không có quyền ý kiến gì cả. Nếu như một ngày nào đó Kiều Minh Tuấn công khai yêu ai đó, tôi sẽ nhắn tin: "Cát chúc mừng anh, chúc anh hạnh phúc", thế thôi.

"Việt Hương khóc khi biết tôi chia tay Kiều Minh Tuấn "

Cát Phượng từng làm quản lý cho Kiều Minh Tuấn, sau khi 2 người chia tay thì chị đã giải quyết hợp đồng và các vấn đề tài chính cho bạn trai cũ như thế nào?

Mọi thứ được giải quyết rất nhanh gọn, dù chưa hết hợp đồng nhưng tôi nói với Kiều Minh Tuấn nên dừng lại luôn. Tôi chấm dứt hợp đồng không phải vì giận hờn, không muốn nhìn mặt hay không muốn làm việc mà chỉ đơn giản là tôi có quá nhiều việc nên không thể quản lý hết. Tôi nói như thế thì anh Tuấn đồng ý.

Còn vấn đề tiền bạc, sau khi trừ thuế các thứ thì còn bao nhiêu tôi chuyển hết cho Kiều Minh Tuấn.

Trong 13 năm bên nhau, Cát Phượng có quản lý tiền bạc của Kiều Minh Tuấn theo cương vị như một người vợ không?

Không, tôi không lấy, sau khi kết thúc thì công ty đã chuyển hết cho anh. Nhưng Kiều Minh Tuấn được ở khoản miễn tôi thiếu tiền nhắn thì anh sẽ giúp. Sau khi chia tay, tôi cũng nhắn tin anh mượn tiền mở quán và được anh chuyển ngay.

Trong quá khứ, có thông tin Kiều Minh Tuấn từng tặng nhà cho Cát Phượng?

Căn nhà đó là do tôi tự mua, đóng 30% còn 70% vay ngân hàng. Thời điểm đó, tôi đã mượn tiền Nhật Cường, Trường Giang để mua nhà nhưng người ta đồn tôi đi đánh bài, cờ bạc. Sau đó, anh Tuấn bảo tiền ngân hàng để anh đóng và tôi đồng ý. Đến giờ, tôi rao bán nhà là để trả nợ mở quán cafe, nợ ngân hàng.

Sau khi chia tay, kinh tế của Cát Phượng chắc sẽ ảnh hưởng ít nhiều, có người nào khác giúp chị vực dậy để bắt tay vào kinh doanh như hiện tại?

Khi tôi mở quán cafe, tôi không có tiền nên đã nhắn hỏi mượn Việt Hương 500 triệu và 1 người em trong nghề 700 triệu nhưng em không cho nói tên ra. Trời ơi, chuyện lạ là Cát Phượng và Việt Hương không hề thân nhau, chưa bao giờ chúng tôi tâm tình gì với nhau cả.

Hồi xưa, lúc mới ly hôn Thái Hoà, không biết lí do gì mà tôi đã cầm điện thoại lên gọi cho Việt Hương: "Cho chị mượn 20 triệu để mua sữa cho Bom", khi đó Việt Hương nói: "Chị đang ở đâu, lại nhà em đi" và tôi đến lấy tiền. Sau khi chia tay với anh Kiều Minh Tuấn, tôi buồn quá nên muốn làm gì đó.

Lại một lần nữa, không biết nguyên nhân gì mà tôi lại gọi cho Việt Hương: "Cho chị mượn 500 triệu". Việt Hương nghe xong giật mình: "Bà làm cái gì, nửa tỷ đó bà nội", tôi bảo muốn mở cafe thì Việt Hương đồng ý bảo tôi đưa số tài khoản rồi chuyển qua liền.

Cách đây không lâu, Việt Hương có gọi hỏi tôi chuyện thực hư chia tay với Kiều Minh Tuấn, tôi xác nhận đúng thì Hương khóc vì Hương bảo thương cuộc đời tôi quá.

4 lần đăng kí kết hôn hụt và huỷ phôi thai với Kiều Minh Tuấn vì lí do đau lòng

Năm 2018, Cát Phượng từng nói đã đăng kí kết hôn với Kiều Minh Tuấn, sau khi chia tay cả 2 đã tiến hành thủ tục ly hôn ra sao?

Chuyện đăng kí kết hôn ngộ lạ lắm, cứ mỗi lần tôi và Kiều Minh Tuấn cầm chứng minh nhân dân ra phường đăng kí kết hôn thì lại có công việc rất quan trọng phải bỏ dở. Cứ 4 lần như vậy, tôi nghĩ chắc cả hai có duyên nhưng không nợ làm vợ chồng nên thôi. Thật sự là chúng tôi chưa từng đăng kí kết hôn.

Còn 1 lần khác, đó là vấn đề sinh con. Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn đã đến bệnh viện để thụ tinh trong ống nghiệm, đây là mong muốn của cả hai. Chúng tôi đã có phôi thai để chuẩn bị sinh con thì bùng nổ ra vụ anh Tuấn với An Nguy.

Từ đó, tôi co rút người lại vì tổn thương, tôi quyết định không làm nữa, đến tận hôm nay anh Tuấn cũng chưa từng hỏi về phôi thai của chúng tôi. Nếu anh Kiều Minh Tuấn có quan tâm thì có lẽ ảnh đã hỏi thăm và đề nghị cả hai đến bệnh viện để làm tiếp nhưng anh ấy im lặng, tôi nghĩ anh không muốn nên tôn trọng.

Có lần, bác sĩ hỏi tôi có muốn tiếp tục trữ phôi để chờ cấy hay không, tôi bảo là không vì cả hai đã chia tay rồi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Cát Phượng có cảm thấy mình hi sinh quá nhiều trong cuộc tình này không?

Thật ra tôi có hy sinh gì đâu. Thực lực của Kiều Minh Tuấn là do người ta tự đánh giá rồi mời, chứ tôi chưa bao giờ đi gặp đạo diễn này, hay gặp người nọ để cho Kiều Minh Tuấn diễn. Kể cả bé Bom sau này có đi theo nghề tôi cũng không bao giờ đi xin người ta chiếu cố cho con trai tôi.

Bởi lẽ, bản thân tôi là từ con số 0, từ thực lực mà đi lên nên tôi cũng muốn người khác tự phấn đấu như thế. Có điều tôi hơi tiếc nuối là nếu sau này có một bộ phim nào mời tôi tham gia mà Kiều Minh Tuấn rút lui thì tôi mới cảm thấy hơi buồn thôi.

Cát Phượng có nghĩ rằng sau khi công bố chuyện chia tay, kể cả chị và Kiều Minh Tuấn sẽ chịu không ít lời lẽ tiêu cực từ cộng đồng mạng?

Điều đó chắc chắn xảy ra. Nhưng Cát Phượng mong rằng nếu mọi người có ném đá thì hãy tấn công một mình tôi, tôi xin chịu hết. Nếu việc làm đó khiến mọi người vui vẻ, ăn ngon ngủ ngon thì mọi người làm.

Nhưng nếu được, tôi xin mọi người đừng ném đá, bởi vì ai cũng có một lần để sống, mỗi người có một cách yêu khác nhau. Trong câu chuyện tình yêu này, không ai có lỗi cả, nếu có lỗi thì Cát xin nhận hết.

Nhiều người sẽ nói tôi già mà còn ngu, nhưng tôi nghĩ trong tình yêu thì không nên nói đến chữ ngu vì chả ai tỉnh táo đâu. Đôi khi tỉnh táo người ta vẫn quyết định làm vậy. Thế nên, tôi mong mọi người hãy tôn trọng quyết định của cả hai.

Bây giờ nếu đối mặt với Kiều Minh Tuấn để nói một lời sau cuộc tình vừa qua, Cát Phượng sẽ nói gì với người mình từng thương?

Nếu anh có xem được thì xin lỗi anh tại vì không thể không nói được. Giấu thì không thể giấu mãi, thôi một lần mình nói hết cho mọi người biết. Cát hi vọng tình đồng nghiệp của mình vẫn như thế nhé.

Cảm ơn những chia sẻ của Cát Phượng!

https://kenh14.vn/phong-van-nong-cat-phuong-toi-da-dung-cay-phoi-thai-thong-bao-chia-tay-de-kieu-minh-tuan-thoai-mai-cong-khai-ban-gai-moi-20220515150024786.chn