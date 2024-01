Phỏng vấn đạo diễn MV "Đừng làm nó phức tạp" của tlinh quay bằng iPhone 15 Pro: Ít phụ kiện và nút bấm giúp ta thoả thích sáng tạo hơn

Kể từ khi bắt đầu vào tháng 3 năm 2015, sáu tháng sau khi iPhone 6 ra mắt, chiến dịch "Shot on iPhone" của Apple luôn là tâm điểm mỗi khi có video mới. Chiến dịch này đã tạo ra sự thay đổi lớn trong ngành công nghiệp điện ảnh và cho thấy iPhone có thể mang khả năng quay video chất lượng cao ấn tượng thế nào. Shot on iPhone đã truyền cảm hứng cho nhiều nghệ sĩ khám phá những cách kể chuyện mới trong khi sử dụng iPhone làm công cụ chính của họ.



MV của ca sĩ Olivia Rodrigo trong chiến dịch Shot on iPhone

Mới đây, chúng tôi đã có dịp phỏng vấn đạo diễn Bảo Nguyễn (từng là nhà sản xuất phim Ròm) và rapper tlinh cho MV ca khúc mới "Đừng làm nó phức tạp", đáng chú ý, đây sẽ là video hợp tác với Apple trong dự án Shot on iPhone và phát chính thức trên kênh YouTube của Apple cuối tháng này.



Bảo Nguyễn, nhà sản xuất Ròm, đạo diễn MV Đừng làm nó phức tạp, tại đêm khai mạc Liên hoan phim quốc tế Busan 2019 tại Busan, Hàn Quốc (Ảnh: IMDB).

Tính cho đến nay, có rất ít MV Shot on iPhone là đến từ nghệ sĩ ngoài Mỹ, lần gần đây nhất là "ETA" của nhóm K-pop NewJeans, do đó có thể thấy Apple rất coi trọng thị trường Việt Nam khi chọn nước ta là bến đỗ tiếp theo cho MV Shot on iPhone. Ca khúc mới này sẽ được quay hoàn toàn bằng iPhone 15 Pro.



Vậy thì, giữa máy quay chuyên nghiệp và iPhone, quá trình thực hiện video sẽ khác nhau như thế nào? Chúng ta sẽ được nghe những thông tin "sau hậu trường" mà cả hai chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi.

Lời mời từ Apple

Đạo diễn MV Bảo Nguyễn cho biết lý do mình tham gia vào dự án này chính bởi lời mời từ phía Apple vào năm ngoái và bản thân anh cũng là một "fan của chiến dịch Shot on iPhone" do đó không chần chừ mà đồng ý ngay lập tức. Anh cho biết "Với tư cách là nghệ sĩ, là nhà làm phim, tôi luôn muốn thử thách bản thân để trải nghiệm những điều khác nhau và sử dụng các công cụ khác nhau nhằm tạo ra bộ phim hay nhất", anh nói thêm: "Đối với tôi, đó là một cách mới để thể hiện bản thân với tư cách là một nhà làm phim thông qua iPhone."

Từ máy quay chuyên nghiệp sang iPhone

Và khi chuyển từ những thiết bị chuyên nghiệp sang iPhone 15 Pro để dựng video, chắc chắn sẽ có những khác biệt và thử thách cần chinh phục, "Toàn bộ sự nghiệp của tôi là quay phim bằng những chiếc camera truyền thống. Và vì vậy việc học một công cụ mới luôn là một thử thách."

Tuy nhiên, đạo diễn cho biết không gặp quá nhiều khó khăn khi chuyển sang iPhone vì đó là một thiết bị mình đang sử dụng hàng ngày và anh cũng bật mí mình đã sử dụng iPhone ngay từ thế hệ đầu tiên.

iPhone 15 Pro là thiết bị được sử dụng để quay MV mới

"Tôi nhận ra mình đã quá quen thuộc với hình dáng của một chiếc iPhone, tôi đã sử dụng từ chiếc iPhone đầu tiên. Vì vậy, điều đó đã làm cho nó dễ dàng hơn. Nhưng đồng thời, tôi phải học lại cách sử dụng iPhone như một chiếc máy quay chuyên nghiệp, thay vì chỉ như chiếc máy ảnh điện thoại iPhone của tôi."



Trong quá trình thử nghiệm, anh nhận ra iPhone là một thiết bị tuyệt vời, "Tôi thực sự ngạc nhiên về lượng thông tin trong hình ảnh và mức độ chúng tôi có thể kiểm soát hậu kỳ. Do đó, thách thức là ban đầu bạn không biết nhiều vì đây là một công cụ mới."

iPhone giúp đơn giản hóa quá trình làm việc

Là thiết bị giúp mọi người có thể quay phim, chụp ảnh, nên iPhone hướng đến sự đơn giản và điều này cũng thể hiện trong quá trình quay MV. "Quá trình dễ hơn vì bạn có ít phụ kiện hơn và ít nút bấm hơn, những máy quay truyền thống cần thêm nhiều bước để chúng hoạt động". Anh cũng khen ngợi khả năng kết nối SSD qua USB-C rất nhanh chóng, vừa có thể mở rộng dung lượng, kéo dài hơn thời lượng quay, vừa dễ dàng chuyển cho các nhóm kiểm tra thành phẩm, hay thay đổi nhanh chóng từ máy này sang máy khác theo từng công đoạn.

"Ở một số cảnh quay nhất định trong phim, chúng tôi sẽ quay với bốn camera cùng một lúc. Và nếu bạn làm điều đó với camera truyền thống, việc tải đoạn phim đó khá dài và mất nhiều thời gian. Với iPhone, chỉ cần cắm thẳng vào USB-C, nó nhẹ đến mức bạn có thể di chuyển camera và mọi thứ nhanh chóng, điều đó giúp quy trình làm việc trở nên dễ dàng hơn".

Khả năng kết nối SSD qua USB-C là điểm mạnh của iPhone 15 Pro

Một lời khen nữa mà anh dành cho iPhone trong việc đơn giản hóa quá trình làm việc là khả năng quay phim thiếu sáng của iPhone 15 Pro khá tốt nên có thể giảm bớt nhân viên ở mảng ánh sáng và tập trung cho những mảng khác.



Quá trình hậu kỳ được đạo diễn chia sẻ là "đối với bản thân, quá trình này dễ hơn camera thông thường vì nó ít kỹ thuật hơn. Đối với tôi sự đơn giản là tốt và tôi có thể tập trung vào tính sáng tạo hơn nữa." Nhưng anh cũng lưu ý là điều này có thể khác nhau đối với từng nhà làm phim, có người thích điều khiển mọi thứ. Về phần mình, anh muốn "đẩy phần cứng iPhone đến giới hạn" và có sử dụng các ứng dụng bên thứ ba như Blackmagic để điều khiển máy chuyên sâu hơn.

"Apple là hãng có chất lượng cao nhất, không chỉ về phần cứng, mà còn về thiết kế"

Như đã nói ở trên, đạo diễn Bảo Nguyễn sử dụng iPhone ngay từ thế hệ đầu tiên và anh chia sẻ mình luôn là một người dùng sản phẩm của Apple, ngay cả từ chiếc iMac đời đầu to bự. "Tôi luôn nghĩ Apple là hãng có chất lượng cao nhất, không chỉ về phần cứng mà còn về thiết kế," anh nhận xét, "Đối với tôi, Apple luôn đi đầu trong việc kết hợp giữa thiết kế và chức năng."

Sản phẩm của Apple được ca ngợi cả phần cứng, thiết kế, lẫn phần mềm

Anh cho biết mình chưa từng sử dụng điện thoại nào khác ngoài iPhone, nhưng theo anh iPhone là một chiếc điện thoại được sản xuất với suy nghĩ thấu đáo về phần cứng, phần mềm và tốc độ của nó ngày càng nhanh, giúp anh tiết kiệm được thời gian. "Tôi nhận thấy hầu hết, nếu không phải tất cả những người bạn chung ngành sáng tạo của tôi, đều dùng sản phẩm Apple và tôi nghĩ rằng điều này nói lên gì đó về giá trị của công ty và đó là lý sản phẩm của họ trở thành một phần và một công cụ quan trọng đối với tất cả chúng tôi."



Nếu bạn đang nghĩ không biết chất lượng cuối cùng của một MV Shot on iPhone sẽ ra sao, thì hãy nghe rapper tlinh nhận xét: "Em rất bất ngờ với kết quả mà chiếc điện thoại này mang lại. Em không nghĩ có thể làm ra được một MV ấn tượng đến như vậy".

MV "Đừng làm nó phức tạp" đã được Apple phát hành trên kênh YouTube chính thức của công ty vào ngày 26 tháng 1.