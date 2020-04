[Phóng sự ảnh] "Thợ săn Covid" và cuộc sống đằng sau của những lá chắn sống ngăn SARS-CoV-2 ở Hà Nội

Sau khi thay đổi quy trình làm việc, hành khách nhập cảnh vào Việt Nam được đưa vào các khu cách ly tập trung rồi sau đó lực lượng CDC mới đến lấy mẫu bệnh phẩm. Đây đều là những môi trường tập trung, dễ phơi nhiễm mầm bệnh nhất do hành khách chủ yếu về từ các nước được đánh giá là ổ dịch Covid-19 trên thế giới. Nên dù bộ trang phục bảo hộ y tế có bí bức khó thở, khó vận động hay di chuyển thì họ vẫn tuyệt đối tuân thủ các quy tắc an toàn phòng dịch để đảm bảo an toàn cho chính mình, đồng nghiệp và tránh lây lan cộng đồng.