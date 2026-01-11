Phóng Oreshnik tấn công Lviv: Dùng dao mổ trâu cắt tiết gà?

Để đáp trả vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine nhằm vào dinh thự của Tổng thống Vladimir Putin ở Valdai (vùng Novgorod) vào ngày 29 tháng 12, lực lượng Nga đã phát động một cuộc tấn công quy mô lớn, trong đó có cả tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) Oreshnik vào các mục tiêu trọng yếu ở Ukraine, vào rạng sáng ngày 09/01/2026.

Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo rằng, tên lửa đạn đạo Oreshnik đã được phóng từ bãi thử Kapustin Yar, nhắm vào các cơ sở sản xuất máy bay không người lái mà Kiev đã sử dụng để tấn công dinh thự của ông Vladimir Putin, cũng như cơ sở hạ tầng năng lượng hỗ trợ tổ hợp công nghiệp quân sự Ukraine.

Bộ quốc phòng Nga cho biết, các mục tiêu đặt ra trước cuộc tấn công đều đã đạt được, đồng thời cảnh cáo rằng, nếu Kiev tiếp tục các hành động khiêu khích, tên lửa Oreshnik có thể sẽ được sử dụng lại.

Sau vụ tấn công, một số chuyên gia Nga đã lên tiếng bình luận rằng, thay vì cuộc tấn công nhắm vào “các trung tâm ra quyết định”, nó lại chỉ giáng vào cơ sở hạ tầng của Ukraine. Sử dụng tên lửa chiến lược để giáng đòn vào các chủ thể như vậy liệu có đáng không?

Theo nhà báo Alexey Zhivov, đòn đánh trả đũa cho vụ tấn công vào dinh thự của Vladimir Putin, nhưng không tấn công vào “những kẻ ra lệnh”, mà chỉ là cơ sở hạ tầng mà chúng sử dụng có thể được thực hiện bằng nhiều vũ khí chiến thuật khác, không cần dùng tới loại vũ khí có thể mang đầu đạn hạt nhân như Oreshnik.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác nhấn mạnh rằng, thời điểm sử dụng tên lửa Oreshnik lần thứ hai trùng khớp với các cuộc thảo luận gay gắt ở một số quốc gia châu Âu về khả năng triển khai lực lượng của họ đến Ukraine và trong bối cảnh này, tên lửa Oreshnik đóng vai trò là một thành phần kinh điển của các vũ khí răn đe hạt nhân Nga.

Động cơ thực sự của việc sử dụng tên lửa Oreshnik là để nhấn mạnh vào thời điểm sử dụng và các thông số kỹ thuật của chúng, điều này nhằm bóp nghẹt ý tưởng mang vũ khí và lực lượng nước ngoài đến Ukraine.

Các nhà phân tích cũng chỉ ra rằng, cũng giống như vụ tấn công đầu tiên diễn ra vào tháng 11 năm 2024 nhằm vào nhà máy hàng không vũ trụ Pivdenmash (Yuzhmash) ở Dnipro, tên lửa được sử dụng trong cuộc tấn công lần thứ 2 cũng không có đầu đạn.

Điều này rõ ràng cho thấy, việc sử dụng vũ khí này chỉ mang tính biểu tượng, với mục đích chính là cảnh cáo và răn đe.

Các nhà quan sát tin rằng, cuộc tấn công bằng tên lửa Oreshnik nhằm vào các mục tiêu ở vùng Lviv là một lời cảnh báo đối với các nước NATO.

Địa điểm tấn công lần này nằm gần biên giới với Ba Lan - quốc gia là thành viên của NATO và Liên minh châu Âu. Điều này cho thấy Moscow đang phát tín hiệu về một mối đe dọa trực tiếp hơn trong trường hợp NATO tiếp tục leo thang các hành động thù địch nhằm vào Nga.