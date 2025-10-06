Phòng karaoke phơi bày đời tư thác loạn đáng xấu hổ của nam diễn viên đẹp số 1 showbiz

Oguri Shun là nam diễn viên nổi tiếng hàng đầu màn ảnh Nhật Bản. Tên tuổi anh vươn tầm châu Á, trở thành chàng trai trong mơ của mọi cô gái sau vai diễn Hanazawa Rui trong Hana Yori Dango - Vườn Sao Băng phiên bản Nhật. Sau tác phẩm, Oguri Shun được mệnh danh là thần tượng thế hệ mới, nam thần đẹp trai số 1 Nhật Bản với diện mạo như hoàng tử xé truyện bước ra.

Tuy nhiên, đời tư của tài tử này lại gây thất vọng lớn. Đỉnh điểm là năm 2022, hình tượng người đàn ông mẫu mực của Oguri Shun sụp đổ sau khi hình ảnh thác loạn của anh trong quán karaoke bị phát tán khắp MXH.

Nhan sắc lãng tử, đẹp trai được ví như xé truyện bước ra của Oguri Shun thời trẻ

Bữa tiệc trụy lạc trong quán karaoke bị phơi bày

Ngày 30/6/2022, dư luận Nhật Bản rúng động trước vụ việc Oguri Shun lộ ảnh khỏa thân nhạy cảm ở tụ điểm ăn chơi. Bức ảnh nóng của tài tử hàng đầu Nhật Bản được Yoshikazu Higashitani - Youtuber chuyên bóc phốt đời tư nghệ sĩ - đăng tải lên MXH. "Anh ta nhảy múa, ôm hôn các cô gái điên cuồng, thậm chí còn chẳng ngại làm những hành động điên rồ, suồng sã và lột sạch đồ khi say xỉn. Nghệ sĩ bê tha, phản bội vợ con như vậy có xứng ở lại showbiz không?", Yoshikazu Higashitani lên án Oguri Shun.

Theo tờ NHK tìm hiểu được, bữa tiệc thác loạn của Oguri Shun được tổ chức kín tại quán karaoke dành cho người lớn, nằm trong 1 khu nghỉ dưỡng ở thành phố Hiroshima (Nhật Bản). Tờ báo cho biết có hơn 3 người đàn ông, 4 cô gái vui chơi ở bữa tiệc rượu thâu đêm suốt sáng của Oguri Shun. Sau đó, 1 trong những người tham gia bữa tiệc đã chụp lại khoảnh khắc buông thả của mỹ nam Vườn Sao Băng rồi đưa chúng cho YouTuber Yoshikazu Higashitani.

Vụ việc mỹ nam hàng đầu Nhật Bản lộ ảnh nóng trong tiệc thác loạn từng gây rúng động dư luận

Sau khi tiến hành bóc phốt Oguri Shun, Yoshikazu Higashitani nhận được 74.000 USD (hơn 1,8 tỷ đồng) cho phi vụ hạ bệ này. Oguri Shun cũng biết nhân vật cung cấp ảnh nhạy cảm của mình cho Yoshikazu Higashitani. Nam diễn viên vô cùng tức giận, không ngừng gọi điện chất vấn hành vi chơi xấu của người được anh xem như bạn thân.

Đáng chú ý, vụ việc lộ ảnh khỏa thân bên nhiều phụ nữ trong quán karaoke không phải lần đầu Oguri Shun vướng tai tiếng. Năm 2014, nam diễn viên đã bị khui scandal ngoại tình, đưa 2 mỹ nữ vào khách sạn. Thời điểm này, người mẫu Yamada Yu - vợ Oguri Shun - mang thai ở tháng thứ 9, chuẩn bị sinh.

Sau đó, 1 cô gái tuyên bố nắm trong tay clip nóng của Oguri Shun. Người phụ nữ ra giá 20.000 USD (khoảng 528 triệu đồng) cho đơn vị truyền thông nào muốn sở hữu cuốn phim có thể 1 bước đưa Oguri Shun về vườn. Tuy nhiên, do giá quá cao và lại không được "kiểm hàng" trước nên không tờ báo nào đồng ý giao dịch với người phụ nữ.

Oguri Shun nhiều lần vụng trộm sau lưng vợ

Liên tiếp 2 vụ bê bối thác loạn, ngoại tình sau lưng vợ khiến hình tượng của Oguri Shun chạm đáy. Nam diễn viên bị chỉ trích, tẩy chay dữ dội. Nhiều khán giả yêu cầu đuổi Oguri Shun khỏi showbiz Nhật Bản vì nhân cách méo mó, đời tư mất kiểm soát.

Quỳ gối cầu xin vợ tha thứ

Oguri Shun và vợ là người mẫu Yamada Yu kết hôn từ năm 2012. Họ hẹn hò 4 năm trước khi về chung nhà. Cặp sao có 3 con. Trước khi scandal nổ ra, họ từng được coi là cặp đôi đẹp trong giới giải trí Nhật Bản. Yamada Yu từng rất tin tưởng chồng, nhưng ai ngờ Oguri Shun lại "cắm sừng" cô theo cách vô cùng đau đớn, bẽ bàng.

Sau khi hình ảnh ông xã thác loạn trong quán karaoke bại lộ, cuộc hôn nhân của Oguri Shun và Yamada Yu trên bờ vực đổ vỡ. Nữ người mẫu đưa các con sang Mỹ lánh truyền thông. Trong thời gian đó, cô lạnh nhạt, cự tuyệt lắng nghe mọi lời giải thích và đòi ly hôn nam diễn hàng đầu. Oguri Shun phải liên tục xin lỗi, thậm chí quỳ gối khóc lóc cầu xin cơ hội quay đầu, Yamada Yu mới mủi lòng đồng ý cùng 3 con trở về Nhật Bản, tiếp tục duy trì tổ ấm với tài tử này.

Oguri Shun phải quỳ gối cầu xin vợ tha thứ mới giữ được tổ ấm sau khi dính bê bối nghiêm trọng

Thời điểm bê bối nổ ra, nếu Yamada Yu kiên quyết ly hôn, Oguri Shun sẽ mất tất cả từ sự nghiệp cho đến gia đình. Sau đó, Oguri Shun bồi thường đến hàng chục triệu USD cho các đối tác bị ảnh hưởng nặng nề vì bê bối sex của anh và bị "phong sát" ở showbiz Nhật Bản. Đến nay, bê bối của Oguri Shun vẫn được truyền thông Nhật Bản nhắc đến như lời cảnh tỉnh cho các ngôi sao có lối sóng phóng túng, trụy lạc.

Nguồn: NHK