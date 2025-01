“Phong độ tỷ phú”: Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City dẫn dắt thị trường chung cư chuyển nhượng Hà Nội năm 2024

Báo cáo “Toàn cảnh thị trường bất động sản Hà Nội và dự báo 2025” của OneHousing cho biết, năm 2024 giao dịch thứ cấp cao tầng chủ yếu tập trung tại khu Đông và khu Tây, mặt bằng giá quý IV tăng trung bình 25-28% so với đầu năm.

Tại Hà Nội ghi nhận 34.000 giao dịch, trong đó 46% đến từ khu Tây (16.000 căn) và 27% từ khu Đông (9.000 căn). Giao dịch tại khu Tây phân bổ đều ở nhiều khu đô thị lớn, trong khi khu Đông chủ yếu tập trung tại Vinhomes Ocean Park 1.

Mặt bằng giá thứ cấp khu Đông quý IV đạt 49 triệu/m2, trong khi đơn giá khu Tây cao hơn 13%, đạt 56 triệu/m2. Tốc độ tăng giá trung bình của các dự án thứ cấp tại khu Đông và khu Tây trong quý IV/2024 đạt 25-28% so với thời điểm đầu năm (quý I/2024).

Báo cáo của OneHousing cũng đánh giá Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Smart City dẫn dắt thị trường chung cư chuyển nhượng năm 2024.

Cụ thể, lượng giao dịch tại Vinhomes Ocean Park 1 và Vinhomes Smart City dẫn đầu thị trường, đạt lần lượt gần 520 căn/tháng và 320 căn/tháng. Đây là 2 đại đô thị mới xây dựng trong những năm gần đây với nguồn cung lớn (hơn 50 tòa chung cư mỗi KĐT), đầy đủ tiện ích sống, cũng như hưởng lợi từ hệ thống giao thông kết nối thuận tiện vào trung tâm thành phố.

Hai khu đô thị nằm trên vành đai 2 là Vinhomes Times City và KĐT Ciputra đứng vị trí thứ 3-4 với lần lượt gần 100 căn/tháng và 60 căn/tháng. Các dự án khác bao quanh trục đường vành đai 3 và 3.5, giao dịch trung bình khoảng 20-60 giao dịch/tháng.

Trong khi đó, giao dịch chuyển nhượng tại Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City tập trung chủ yếu tại phân khu The Sapphire. Giao dịch thứ cấp cao tầng tại các dự án Vinhomes đạt 13.000 căn năm 2024, chiếm hơn 38% lượng giao dịch toàn thị trường.

Trong đó, Vinhomes Ocean Park và Vinhomes Smart City ghi nhận lần lượt gần 6.000 và gần 4.000 giao dịch, tổng cộng chiếm 77% tổng lượng giao dịch của Vinhomes.

Tại Vinhomes Ocean Park 1, hai phân khu The Sapphire 1 và The Sapphire 2 có số bán chuyển nhượng cao nhất nhờ mặt bằng giá thấp nhất trong khu đô thị. The Pavilion và The Zen Park là các phân khu bán tốt tiếp theo nhờ việc hai phân khu này mới bàn giao trong năm 2023-2024.

Tại Vinhomes Smart City, Imperia Smart City là phân khu ghi nhận thị trường chuyển nhượng sôi động nhất nhờ nguồn cung lớn (5 tòa) mới bàn giao năm 2023- 2024. Các phân khu tiếp theo có số lượng giao dịch cao là The Sapphire (1, 2, 4), The 38% Miami và Masteri West Heights.