Bà Ngô Thu Thúy, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Âu Lạc

Công ty Cổ phần Âu Lạc (UPCoM: ALC) là một doanh nghiệp vận tải xăng dầu đường biển nội địa và quốc tế nổi tiếng, gắn liền với tên tuổi của nữ đại gia Ngô Thu Thúy (Rosie Ngô) trong vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Bà sinh năm 1967, là một trong những nữ doanh nhân mang quốc tịch kép (Việt Nam và Canada), quyền lực nhưng kín tiếng, hầu như không bao giờ xuất hiện trước truyền thông.﻿

Đội tàu của Công ty hiện có 8 chiếc tàu dầu với tổng trọng tải 119.574 DWT. Hiện nay, Âu Lạc tập trung khai thác tàu chuyên chở sản phẩm dầu cho các đầu mối nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam từ các nước lân cận trong khu vực về Việt Nam, nội địa Việt Nam, giữa các nước trong khu vực Châu Á.

Về hoạt động kinh doanh, năm 2025, Âu Lạc ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.312 tỷ đồng, giảm 16% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế cả năm dạt 284 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Đây là năm thứ tư liên tiếp Âu Lạc phá vỡ kỷ lục lợi nhuận của chính mình.

Bà chủ của loạt doanh nghiệp đình đám



Bên cạnh vai trò Chủ tịch HĐQT của Công ty vận tải biển Âu Lạc, bà Ngô Thu Thúy và gia đình còn đang kinh doanh trong nhiều lĩnh vực khác.



Vợ chồng bà Ngô Thu Thúy đầu tư vào khu công nghiệp trong nước đánh dấu bằng sự xuất hiện của pháp nhân CTCP Tập đoàn KCN Việt Nam (KCN VN Group) được thành lập vào tháng 1/2021.



Hiện nay, bà Thúy là Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của KCN VN Group còn chồng bà - ông Nguyễn Đức Hinh là Chủ tịch HĐQT.



Khi mới thành lập, ﻿KCN VN Group có vốn điều lệ 20 tỷ đồng với đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản. Cổ đông sáng lập gồm bà Ngô Thu Thúy nắm 70%, ông Nguyễn Đức Hinh nắm 20% và con trai Nguyễn Đức Hiếu Johnny nắm 10%.



Tuy nhiên, đến tháng 4/2021, ngành nghề kinh doanh chính của ﻿KCN VN Group chuyển sang lắp đặt hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí và cổ đông ngoại KCN Vietnam Private Limited (trụ sở Singapore) xuất hiện nắm 90% vốn điều lệ.



﻿Vốn điều lệ hiện tại của KCN VN Group hơn 2.246 tỷ đồng, cổ đông ngoại KCN Vietnam Private Limited (trụ sở Singapore) nắm 94,6% vốn điều lệ.



Theo giới thiệu trên website, KCN VN Group sở hữu quỹ đất gần 200 ha với nhiều KCN tại nhiều tỉnh thành như: KCN Phúc Điền - Hải Dương (18,7 ha), KCN Tân Hưng - Bắc Giang (35 ha), KCN An Phát - Hải Dương (8,92 ha), KCN Deep C - Hải Phòng (giai đoạn 1 10,6 ha, giai đoạn 2 12,6 ha), KCN Thuận Thành 3B - Bắc Ninh (24 ha),...



Bà Thúy đang là Tổng giám đốc loạt công ty thành viên của KCN VN Group bao gồm KCN Management, KCN TP Hồ Chí Minh, KCN Đồng Nai, KCN Tân An Thạnh - Long An, KCN Biên Hòa, KCN Bình Dương, KCN Bắc Sơn, KCN Long Thành Gateway.



Đồng ﻿thời bà Thúy cũng đang giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần Newtech Logistics, con gái bà là Nguyễn Thiên Hương JENNY làm Chủ tịch HĐQT. Newtech Logistics đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Công ty có vốn điều lệ hơn 205 tỷ đồng.



Giáo dục﻿



Trong lĩnh vực giáo dục, bà Thúy đang là Tổng Giám đốc Công ty TNHH Thiên Hương, Chủ tịch ﻿HĐQT tại Công ty Cổ phần Giáo dục Thiên Hương, CTCP Làng Giáo Dục Quốc Tế Thiên Hương. Làm Chủ tịch HĐTV tại Công ty TNHH Đầu tư Thiên Hương, Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh (The British International School Company Limited - BIS CO.LTD).



CTCP Giáo dục Thiên Hương thành lập năm 2009. Công ty có vốn điều lệ 50 tỷ, trong đó, Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh sở hữu 90% vốn và Công ty TNHH Thiên Hương sở hữu 9% vốn điều lệ.



﻿Công ty TNHH Đầu tư Thiên Hương có vốn điều lệ 53 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh nắm 61%, Công ty TNHH Thiên Hương nắm 2,5% và Oasis Development Management Limited nắm 32,5% vốn.



Công ty TNHH Trường Quốc tế dạy bằng Tiếng Anh theo đăng ký kinh doanh thay đổi ngày 9/11/2016, có vốn điều lệ 72 tỷ đồng, trong đó, BIS LTD nắm 90% vốn và công ty TNHH Thiên Hương góp 10% vốn.



Công Ty TNHH Trường Quốc Tế Dạy Bằng Tiếng Anh là tên pháp lý của chuỗi trường học danh tiếng The British International School (BIS) tại Việt Nam﻿.



BIS thuộc Hệ thống giáo dục Nord Anglia và được coi là một trong những trường quốc tế lớn nhất tại Việt Nam. ﻿



Năm 1997, trường Quốc tế Anh đầu tiên tại Việt Nam được thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh, mang tên BIS HCMC. Sau đó, những người sáng lập trường đã thành lập Trường Quốc tế Anh Việt (BVIS HCMC) vào tháng 8/2011 nhằm đáp ứng nhu cầu về một chương trình giáo dục quốc tế song ngữ của các gia đình Việt Nam. Hệ thống trường BIS mở rộng ra Hà Nội vào năm 2012.



CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương do vợ chồng nữ doanh nhân Ngô Thu Thuý thành lập tháng 1/2015, hoạt động chính trong lĩnh vực giáo dục.



Vốn điều lệ hiện tại của công ty khoảng 1.750 tỷ đồng, trong đó, Công ty TNHH Diamond Crest Global nắm 23,48%, có địa chỉ tại British Virgin Island. Ông Nguyễn Đức Hinh và bà Ngô Thu Thuý mỗi người nắm 3,09%.



CTCP Làng giáo dục Quốc tế Thiên Hương là Chủ đầu tư dự án Làng Giáo dục Quốc tế có vốn đầu tư 1.088 tỷ đồng, quy mô hơn 27ha tọa lạc tại phường Xuân Phương, (Hà Nội). Trong tháng 10, dự án đã được khởi công xây dựng giai đoạn 1.﻿



Trò chơi điện tử



Gần đây, gia đình bà Ngô Thu Thúy lấn sân sang kinh doanh trò chơi điện tử trên mạng. CTCP Đức Hiếu Gaming thành lập tháng 6/2024. Khi mới thành lập, công ty có vốn điều lệ 23 tỷ đồng, bà Nguyễn Thiên Hương JENNY và ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY góp mỗi người 0,04%, ông Nguyễn Đức Hinh góp 99,92%. Ông Hinh làm Chủ tịch HĐQT và bà Thúy làm Tổng giám đốc.



Ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY cũng từng làm Tổng giám đốc của Đức Hiếu Gaming.



﻿Đến tháng 6/2025, công ty tăng vốn lên 38 tỷ đồng và cổ đông ngoại RGSV PTE. LTD (Singapore) xuất hiện sở hữu 99,95% vốn. Đến tháng 8, công ty thay đổi Tổng giám đốc từ ông Nguyễn Đức Hiếu JONNY sang ông Nguyễn Thanh Bình.



Ông Nguyễn Thanh Bình cũng đang làm Tổng giám đốc loạt công ty game khác do gia đình bà Ngô Thu Thúy góp vốn sáng lập như CTCP 4Gamers, CTCP Mamba Game, CTCP THS Game.



Ngân hàng﻿

Nhóm Âu Lạc và gia đình bà Ngô Thu Thúy nổi tiếng là những cổ đông có tiềm lực tài chính. Trước đây, Âu Lạc là cổ đông lâu năm và có tiếng nói trong các cuộc đua quyền lực tại Ngân hàng Eximbank (EIB). Sau đó, nhóm này đã thoái vốn toàn bộ tại EIB để chuyển hướng sang gom cổ phiếu của Ngân hàng Á Châu (ACB).

Kể từ đầu năm 2023, Âu Lạc cũng đã dần bán ra cổ phiếu ACB và chính thức đã bán hết toàn bộ số cổ phiếu nắm giữ trong quý 1/2024.

Thời gian gần đây, nhóm cổ đông liên quan đến bà Ngô Thu Thúy và các con liên tục gom mạnh cổ phiếu ACB, đưa tổng tỷ lệ sở hữu của nhóm vượt ngưỡng 6% vốn điều lệ ngân hàng này. Bà Ngô Thu Thúy trực tiếp nắm giữ hơn 71,29 triệu cổ phiếu (tương đương 1,39% vốn).