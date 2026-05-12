Phối hợp ngăn chặn trốn tránh trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt

Bộ đội Hóa học thực hành tiêu tẩy phóng xạ trong diễn tập. Ảnh: Báo QĐND

Quy chế này quy định về nguyên tắc, mục đích, hình thức, nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Nguyên tắc phối hợp

Quyết định quy định phối hợp phải đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi cơ quan trong quá trình hoạt động; đảm bảo đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phù hợp với các điều ước quốc tế trong lĩnh vực phòng, chống phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

Hoạt động phối hợp phải thực hiện thường xuyên, kịp thời, đảm bảo đúng nội dung và hiệu quả và bảo đảm tuân thủ pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước; chỉ sử dụng thông tin, tài liệu được cung cấp phục vụ công tác nghiệp vụ khi đủ điều kiện.

Mục đích phối hợp

Phối hợp nhằm mục đích bảo đảm sự chỉ đạo, điều hành tập trung, thống nhất, kịp thời của lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ trong đấu tranh, ngăn chặn hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Thiết lập cơ chế phối hợp thống nhất, đồng bộ, kịp thời, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và năng lực thực thi các biện pháp trừng phạt được ban hành theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc.

Tăng cường trách nhiệm giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân khác trong đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, hiệu quả với hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Hình thức và nội dung phối hợp

Vũ khí hủy diệt hàng loạt (VKHDHL) là loại vũ khí có khả năng gây tổn thất lớn về sinh lực, phương tiện kỹ thuật, cơ sở kinh tế, quốc phòng, an ninh, môi trường sinh thái và tác động mạnh đến tâm lý, tinh thần của con người. VKHDHL gồm vũ khí hạt nhân, phóng xạ, sinh học và hóa học. VKHDHL có thể trở thành công cụ nguy hiểm của những kẻ khủng bố hoặc các chủ thể phi nhà nước sử dụng vào mục đích xấu. Do tính chất đặc biệt nguy hiểm của VKHDHL, ngày 11/11/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 81/2019/NĐ-CP về phòng, chống phổ biến VKHDHL. Đây là văn bản quy phạm pháp luật đầu tiên của Việt Nam điều chỉnh trực tiếp, đầy đủ về phòng, chống phổ biến VKHDHL.

Các hình thức phối hợp được thực hiện như sau:

- Trao đổi thông tin bằng văn bản hoặc điện tử;

- Tổ chức họp trao đổi lấy ý kiến;

- Tổ chức kiểm tra liên ngành;

- Tổ chức đào tạo, tập huấn chung;

- Tổ chức sơ kết, tổng kết và xây dựng báo cáo kết quả phối hợp;

- Các hình thức phối hợp khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Nội dung phối hợp gồm: Phối hợp trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu; phối hợp thực hiện thông tin, tuyên truyền; phối hợp kiểm tra thực hiện các quy định của pháp luật; phối hợp kiểm tra, xác minh; phối hợp thực hiện trì hoãn giao dịch, phong tỏa tài khoản, tạm ngừng lưu thông, tạm giữ tiền, tài sản liên quan đến trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; phối hợp thực hiện hợp tác quốc tế.

Trong phối hợp kiểm tra, xác minh, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền xác minh làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Khi có căn cứ cho rằng các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành áp dụng ngay các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn đối tượng thực hiện hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt; củng cố tài liệu, chứng cứ để làm cơ sở xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Các bộ, cơ quan ngang bộ có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của mình cung cấp, trao đổi thông tin kịp thời cho Bộ Quốc phòng, Bộ Công an xác định tính liên quan, tính chính xác, kết luận bản chất nguồn tin nghi liên quan đến hoạt động trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an áp dụng các biện pháp ngăn chặn các đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi trốn tránh các biện pháp trừng phạt tài chính mục tiêu liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt hàng loạt.

Phương Nhi