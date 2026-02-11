Phó Trưởng phòng CSGT Hà Nội: Trước đây, bộ phận người tham gia giao thông có tâm lý ngại gặp CSGT, nay họ cũng e ngại camera AI ngoài đường

Trung tá Đào Việt Long tại chương trình “Cùng Hà Nội kiến tạo, đồng hành”

Kể từ ngày 10/12/2025, TP. Hà Nội đi vào vận hành hệ thống gần 1.900 camera AI tại 195 nút giao thông trọng điểm. Một trong những kết quả bước đầu Trung tá Đào Việt Long chỉ ra là sự thay đổi trong ý thức chấp hành khi tham gia giao thông của người dân.

Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội thông tin, từ khi áp dụng hệ thống camera AI, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền thông để tuyên truyền, giúp người dân hiểu được bản chất của hệ thống camera giám sát có sử dụng trí tuệ nhân tạo.

Theo đó, hệ thống này giúp lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông, Công an TP. Hà Nội thực hiện nhiệm vụ mang tính chiến lược. Đó là hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý trật tự, an toàn giao thông. Trong quá trình triển khai, cơ quan Công an đặt vấn đề an toàn lên hàng đầu để hỗ trợ người dân trong việc lưu thông một cách an toàn và thông suốt.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông đang đẩy mạnh ứng dụng hệ thống camera AI (Ảnh minh họa, nguồn Internet)

Trung tá nhấn mạnh, trong thời gian 2 tháng từ khi Công an TP. Hà Nội triển khai hệ thống camera AI, qua các kênh theo dõi cũng như sự đánh giá qua hệ thống, lực lượng chức năng thấy rằng có sự chuyển biến về mặt tâm lý với người tham gia giao thông.

“Trước đây, có bộ phận người tham gia giao thông với tâm lý ngại gặp lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông thì bây giờ, họ cũng có tâm lý e ngại khi tham gia giao thông một chút vì đã có hệ thống camera AI ở ngoài đường”, Phó Trưởng phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội nói.

Theo Trung tá Long, tâm lý này điều chỉnh về hành vi của người tham gia giao thông. Qua hệ thống giám sát, quan sát hàng ngày, cơ quan Công an thấy được rằng người dân đã có ý thức chấp hành khi tham gia giao thông hơn rất nhiều.

Hệ thống camera AI trong thời gian qua đã tập trung xử lý các hành vi gây mất trật tự an toàn giao thông - nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông. Trong nhóm 28 nhóm hành vi camera AI tại Hà Nội hàng ngày theo dõi, quan sát và xử lý có thể kể đến hành vi không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, xe máy không đội mũ bảo hiểm, phương tiện đi vào đường cấm, đường ngược chiều, điều khiển xe ô tô không sử dụng dây an toàn, người điều khiển xe ô tô, xe máy sử dụng các thiết bị ngoại vi như điện thoại di động…

“Có thể nói, từ thay đổi về hành vi hàng ngày dẫn đến việc thay đổi thói quen và từ thay đổi thói quen của người dân sẽ xây dựng được ý thức của người tham gia giao thông. Từ ý thức này, chúng ta mới có cơ sở để xây dựng văn hóa giao thông”, Trung tá Đào Việt Long chỉ ra.

Đại diện Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP. Hà Nội cho biết, đây cũng là một trong những cái nhiệm vụ mà lực lượng chức năng, trong đó có lực lượng cảnh sát giao thông đang hướng tới: Đó chính là thay văn hóa của người tham gia giao thông.

Hiện tại, cơ quan Công an đang phối hợp với các cơ quan kỹ thuật để nâng cao hơn nữa hiệu quả giám sát cũng như nâng cao hiệu quả về cảnh báo để giải quyết những điểm nghẽn mà các cấp lãnh đạo đã chỉ ra như ùn tắc giao thông, trật tự đô thị.