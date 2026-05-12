Người biểu tình kêu gọi luận tội Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte bên ngoài Hạ viện ở Quezon City, Philippines, ngày 11/5/2026. (Ảnh: AP)

Phó Tổng thống Philippines Sara Duterte đã bị luận tội vào ngày 11/5, sau khi Hạ viện nước này bỏ phiếu với tỷ lệ áp đảo, mở đường cho phiên xét xử tại Thượng viện có thể ảnh hưởng tới triển vọng tranh cử tổng thống của bà vào năm 2028.

Theo Reuters, đơn luận tội cáo buộc bà Duterte lạm dụng công quỹ, tích lũy tài sản không giải trình được và đe dọa tính mạng Tổng thống Ferdinand Marcos Jr., phu nhân của ông và cựu Chủ tịch Hạ viện. Bà Duterte đã phủ nhận các cáo buộc này.

Đơn luận tội do các nhà hoạt động, nhóm tôn giáo và luật sư đưa ra đã nhận được sự ủng hộ của 257 nghị sĩ ngày 11/5, vượt xa ngưỡng cần thiết là 1/3 số ghế Hạ viện. Có 25 nghị sĩ bỏ phiếu chống và 9 người bỏ phiếu trắng.

Tổng thống Marcos, từ đồng minh trở thành đối thủ chính trị của bà Duterte, chỉ được giữ chức tổng thống 1 nhiệm kỳ theo hiến pháp. Bà Duterte, 47 tuổi, được xem là ứng viên tiềm năng nổi bật để kế nhiệm ông vào năm 2028, nhưng vụ luận tội có thể làm chệch hướng kế hoạch này.

Thượng viện Philippines sẽ phải mở phiên xét xử, trong đó các thượng nghị sĩ đóng vai trò bồi thẩm viên. Nếu bị kết tội, bà Duterte có thể bị bãi nhiệm và bị cấm tham gia chính trường.

Nhóm pháp lý của bà Duterte cho biết họ đã sẵn sàng bảo vệ Phó Tổng thống trước Thượng viện với tư cách tòa luận tội, đồng thời nhấn mạnh bên công tố có trách nhiệm chứng minh cáo buộc.

Vụ việc là diễn biến mới nhất gây sức ép lên gia đình Duterte. Cựu Tổng thống Rodrigo Duterte, cha của bà Sara Duterte, đang chờ xét xử tại Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) liên quan chiến dịch chống ma túy khiến hàng nghìn người thiệt mạng trong nhiệm kỳ 2016 - 2022.

Trước đó, Hạ viện Philippines từng bỏ phiếu luận tội bà Duterte vào năm 2025, nhưng quyết định này sau đó bị Tòa án Tối cao bác do lỗi thủ tục.

Trong lúc Hạ viện chuẩn bị bỏ phiếu ngày 11/5, Thượng viện đã thông qua kiến nghị thay Chủ tịch Thượng viện bằng ông Alan Peter Cayetano, một người trung thành với gia đình Duterte. Sự thay đổi này đồng nghĩa ông Cayetano sẽ là thẩm phán chủ tọa trong phiên xét xử luận tội bà Duterte.