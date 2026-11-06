Phó Tổng thống JD Vance thừa nhận cuộc chiến với Iran và chi phí sinh hoạt gia tăng đã khiến cử tri quay lưng với phe Cộng hòa tại bầu cử giữa kỳ.

Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Jerusalem, Israel. (Ảnh: RT/Getty)

Nhiều người dân Mỹ từng bầu cho phe Cộng hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 đã chuyển sang ủng hộ phe Dân chủ trong kỳ bầu cử giữa kỳ vì cuộc chiến chống lại Iran và những bất bình liên quan, Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance cho biết.

Phe Cộng hòa đã mất quyền kiểm soát cả 2 viện của Quốc hội trong cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3/10, khi phe Dân chủ giành chiến thắng trong các cuộc đua vào Hạ viện và Thượng viện ngay cả tại các pháo đài truyền thống của phe Cộng hòa như Texas.

Trong một bài đăng trên X, ông Vance cảnh báo một số người sẽ cố gắng "thao túng tâm lý" công chúng về kết quả này, mặc dù "lý do thực sự khiến chúng ta thất bại là điều rõ ràng với hầu hết mọi người".

Phó Tổng thống đã chỉ ra một cuộc khảo sát đối với những cử tri từng ủng hộ ông Donald Trump và chính ông vào năm 2024, nhưng lại ủng hộ phe Dân chủ trong kỳ bầu cử giữa kỳ.

Khi được hỏi phe Cộng hòa có thể làm gì để giành lại sự ủng hộ của họ, những người tham gia khảo sát đã đưa ra 4 câu trả lời chính: Chấm dứt cuộc chiến với Iran, giải quyết chi phí sinh hoạt, đặt nước Mỹ lên hàng đầu và "thay đổi mối quan hệ của chúng ta với Israel".

Mỹ và Israel đã phối hợp tấn công Iran vào cuối tháng 2, tuyên bố rằng Iran chỉ còn vài tuần nữa là sở hữu vũ khí hạt nhân.

Quyết định này đi ngược lại cam kết trong chiến dịch bầu cử của ông Trump về việc không phát động các cuộc chiến mới, đồng thời bị chỉ trích rộng rãi vì ưu tiên các lợi ích của Israel hơn lợi ích của người dân Mỹ.

Cuộc xung đột chưa được giải quyết trên đã tiêu tốn của Mỹ hàng chục tỷ USD chi tiêu quân sự trực tiếp và làm gián đoạn thị trường năng lượng toàn cầu, đẩy giá cả ở Mỹ tăng cao.

Ông Vance cũng khen ngợi người dẫn chương trình Rachel Campos-Duffy của Fox News, tán thành lời khuyên của bà về việc chấm dứt cuộc chiến với Iran và bảo vệ bà trước những nhà chỉ trích cáo buộc bà bài Do Thái.

Các chính trị gia và các nhóm vận động thân Israel đã nắm giữ ảnh hưởng thương lượng to lớn đối với chính trị Mỹ trong nhiều thập kỷ.

Các quy định về tài chính chiến dịch bầu cử của Mỹ cho phép mức chi tiêu hầu như không giới hạn bởi một số tổ chức chính trị nhất định, cho phép các nhóm như Ủy ban Cổ động Công việc Công cộng Israel Mỹ (AIPAC) thúc đẩy các chính sách có lợi cho Israel trong khi hoạt động như các tổ chức chính trị đối nội thay vì các thực thể vận động hành lang nước ngoài được đăng ký.

Bộ máy lãnh đạo của cả 2 đảng lớn tại Mỹ từ lâu đã gồm những người ủng hộ nổi bật của Israel. Ví dụ, cựu Tổng thống Joe Biden đã nhiều lần và tự hào nhận mình là một người theo chủ nghĩa phục quốc Do Thái.

Cả các lãnh đạo phe Dân chủ lẫn phe Cộng hòa đều không sẵn lòng đón nhận sự phản đối ngày càng tăng của công chúng đối với các chính sách của Israel, đặc biệt là kể từ khi chính quyền Tây Jerusalem phát động chiến dịch quân sự tàn phá ở Gaza để đáp trả cuộc đột kích do Hamas dẫn đầu vào tháng 10/2023.

Thất bại của bà Kamala Harris trước ông Trump vào năm 2024 một phần xuất phát từ việc bà từ chối tách mình khỏi chính sách ủng hộ chiến dịch quân sự của Israel từ ông Biden - điều mà nhiều cử tri phe Dân chủ coi là một cuộc diệt chủng đang diễn ra".

Trong khi đó, ông Trump đã huy động những người ủng hộ bằng các cam kết ưu tiên các lợi ích của người dân Mỹ.

Mặc dù ông Trump đã thừa nhận cuộc chiến với Iran là một yếu tố chính dẫn đến thất bại bầu cử của phe Cộng hòa, nhưng vẫn chưa cho thấy ý định từ bỏ xung đột và vẫn mở ngỏ khả năng leo thang cuộc chiến này.