Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài 'mãi mãi'

Liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh mọi hành động leo thang với Tehran nếu không có giải pháp ngoại giao sẽ phục vụ lợi ích an ninh lâu dài của Mỹ.

"Đây không phải là một cuộc chiến mãi mãi. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà", ông Vance nói.

Ông Vance cũng thừa nhận những khó khăn trong việc đàm phán với giới lãnh đạo Iran. Ông nói: “Đôi khi chúng tôi không hoàn toàn rõ lập trường đàm phán của Iran là gì”, vì vậy Mỹ đang cố gắng làm rõ lằn ranh đỏ của riêng mình.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa và ông suýt ra lệnh tấn công trước khi hoãn lại. “Tôi chỉ còn một giờ nữa là đưa ra quyết định rời đi hôm nay” , ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng các nhà lãnh đạo Iran đang cầu xin một thỏa thuận và cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ xảy ra trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.

Trong buổi họp báo, ông Vance từ chối loại trừ khả năng sử dụng tiền thuế của người dân để bồi thường cho những người bị kết tội hành hung cảnh sát trong vụ tấn công vào điện Capitol ngày 6/1/2021 và bác bỏ những lo ngại của châu Âu về việc Washington hủy bỏ việc triển khai quân đội đến Ba Lan là quá mức. Đồng thời, ông Vance gọi câu hỏi của một phóng viên về việc mua cổ phiếu gần đây của ông Trump làm dấy lên lo ngại về tham nhũng là "vô lý".

Phòng họp báo của Nhà Trắng đang trở thành sân khấu thử việc không chính thức trong cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Trump vào năm 2028. Sự xuất hiện của Phó Tổng thống Vance trên bục phát biểu diễn ra khoảng 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio, đối thủ tiềm năng của ông trong tương lai thu hút sự chú ý rộng rãi với buổi họp báo ra mắt.

Khi phóng viên chen chúc trong phòng la hét thu hút sự chú ý, ông lập tức nói đùa rằng: "Ông Marco nói đúng, đây thực sự là một mớ hỗn độn".

Khi một phóng viên gọi Phó Tổng thống Mỹ là "ứng cử viên tiềm năng trong tương lai", ông ấy vội vàng đính chính lại. " Tôi không phải là ứng cử viên tiềm năng cho tương lai. Tôi là Phó Tổng thống và tôi thực sự thích công việc của mình, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể", ông Vance cho hay.