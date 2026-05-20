HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Phó Tổng thống Mỹ: Cuộc chiến với Iran sẽ không kéo dài 'mãi mãi'

Kông Anh
|

Phó Tổng thống JD Vance trấn an người dân Mỹ rằng cuộc chiến của Tổng thống Donald Trump với Iran sẽ không trở thành "cuộc chiến vĩnh viễn".

Liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, Phó Tổng thống JD Vance nhấn mạnh mọi hành động leo thang với Tehran nếu không có giải pháp ngoại giao sẽ phục vụ lợi ích an ninh lâu dài của Mỹ.

"Đây không phải là một cuộc chiến mãi mãi. Chúng ta sẽ hoàn thành nhiệm vụ và trở về nhà", ông Vance nói.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance. (Ảnh: Reuters)

Ông Vance cũng thừa nhận những khó khăn trong việc đàm phán với giới lãnh đạo Iran. Ông nói: “Đôi khi chúng tôi không hoàn toàn rõ lập trường đàm phán của Iran là gì”, vì vậy Mỹ đang cố gắng làm rõ lằn ranh đỏ của riêng mình.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cho biết Mỹ có thể cần phải tấn công Iran một lần nữa và ông suýt ra lệnh tấn công trước khi hoãn lại. “Tôi chỉ còn một giờ nữa là đưa ra quyết định rời đi hôm nay” , ông Trump nói với phóng viên tại Nhà Trắng.

Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho rằng các nhà lãnh đạo Iran đang cầu xin một thỏa thuận và cuộc tấn công mới của Mỹ sẽ xảy ra trong những ngày tới nếu không đạt được thỏa thuận nào.

Trong buổi họp báo, ông Vance từ chối loại trừ khả năng sử dụng tiền thuế của người dân để bồi thường cho những người bị kết tội hành hung cảnh sát trong vụ tấn công vào điện Capitol ngày 6/1/2021 và bác bỏ những lo ngại của châu Âu về việc Washington hủy bỏ việc triển khai quân đội đến Ba Lan là quá mức. Đồng thời, ông Vance gọi câu hỏi của một phóng viên về việc mua cổ phiếu gần đây của ông Trump làm dấy lên lo ngại về tham nhũng là "vô lý".

Phòng họp báo của Nhà Trắng đang trở thành sân khấu thử việc không chính thức trong cuộc đua kế nhiệm Tổng thống Trump vào năm 2028. Sự xuất hiện của Phó Tổng thống Vance trên bục phát biểu diễn ra khoảng 2 tuần sau khi Ngoại trưởng Marco Rubio, đối thủ tiềm năng của ông trong tương lai thu hút sự chú ý rộng rãi với buổi họp báo ra mắt.

Khi phóng viên chen chúc trong phòng la hét thu hút sự chú ý, ông lập tức nói đùa rằng: "Ông Marco nói đúng, đây thực sự là một mớ hỗn độn".

Khi một phóng viên gọi Phó Tổng thống Mỹ là "ứng cử viên tiềm năng trong tương lai", ông ấy vội vàng đính chính lại. " Tôi không phải là ứng cử viên tiềm năng cho tương lai. Tôi là Phó Tổng thống và tôi thực sự thích công việc của mình, tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất có thể", ông Vance cho hay.

Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

Cảnh tượng lạ lùng chưa từng có tại chốt kiểm tra nồng độ cồn của CSGT

01:08
Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

Đường dây tội phạm của Trưởng khoa Bệnh viện Trần Phi Hùng: Tịch thu 50,7 tấn caffeine, phong tỏa 60 tài khoản

01:44
Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

Một con voi bị ngã trong lúc hỗn chiến dữ dội, đè tử vong nữ du khách

00:38
Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

Xe máy điện mới ra mắt: Cốp to hơn gấp 3 lần Honda Lead, chạy 140km/sạc

01:25
Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

Khoảnh khắc 2 tiêm kích Mỹ va chạm, dính chặt vào nhau rồi rơi xuống đất nổ tung

00:37
Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

Tìm ra danh tính thanh niên đấm Thiếu tá CSGT ở Bắc Ninh

00:52
Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

Hủy cất cánh khi chạy đà tốc độ cao, máy bay chở 130 người trượt khỏi đường băng và hư hỏng nặng

00:41
Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

Xe buýt bốc cháy ngùn ngụt tại Hà Nội, tài xế hô hoán hành khách nhanh chóng xuống xe

00:37
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại