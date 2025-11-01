Phó tổng nghìn tỷ nhà bầu Hiển lộ quá khứ "bad boy"

Cứ đến Halloween, dân mạng lại được dịp "đào lại" những khoảnh khắc đáng nhớ của người nổi tiếng, và năm nay, người khiến mạng xã hội xôn xao lại chính là Đỗ Quang Vinh - Phó tổng giám đốc nhà bầu Hiển, hay còn được biết đến là "bố đơn thân nghìn tỷ" cực hot trên mạng xã hội.

Mới đây, anh chàng bất ngờ chia sẻ lại một bức ảnh cũ cách đây 9 năm, với caption cực chất: "364 ngày làm thiên thần, 1 ngày làm ác quỷ". Chỉ vài chữ ngắn ngủi, nhưng vừa đúng mùa Halloween, vừa thể hiện rõ tinh thần "ngầu đét" của thời trai trẻ.

Trong ảnh, Đỗ Quang Vinh diện cây vest đen lịch lãm, tóc vuốt keo dựng ngược, đứng giữa con phố vắng lúc nửa đêm. Không cần đạo cụ, không cần hóa trang cầu kỳ, anh vẫn toát lên thần thái "bad boy" ngời ngời - lạnh lùng, bí ẩn, lại có chút ấn tượng kiểu những bộ phim noir. Ánh đèn đường hắt nhẹ xuống khiến bức ảnh trắng đen thêm phần ma mị - đúng chất "ác quỷ" nhưng vẫn hút mắt.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng để lại hàng loạt lời khen: "Phó tổng cũng chơi Halloween nhưng xem mà ngại ngại sao á", "Ngại hết cả tổng tài", "9 năm trước mà đã cool thế này rồi, bảo sao giờ vẫn phong độ ngời ngời!"...

Đặc biệt, dòng chữ anh viết thêm "Đã hết tuổi..." khiến nhiều người vừa bật cười vừa thấy có chút… bùi ngùi. Từ một chàng trai phong trần, phóng khoáng giữa đêm phố Hà Nội, giờ đây Đỗ Quang Vinh là ông bố 3 con mẫu mực, bận rộn với vai trò lãnh đạo ngân hàng nhưng vẫn giữ nét thân thiện, gần gũi.

Nếu 9 năm trước, anh chọn Halloween để "làm ác quỷ" thì giờ đây, dường như anh đang "làm thiên thần" trọn 365 ngày - cho các con, cho công việc, cho chính hình ảnh người đàn ông trưởng thành của mình.

Nhưng dù là "ác quỷ" năm nào hay "Phó tổng nghìn tỷ" bây giờ, thì thần thái của Đỗ Quang Vinh vẫn không thể lẫn vào đâu: lịch lãm, cuốn hút và có chút "bad boy nhẹ" khiến netizen phải thả tim lia lịa.