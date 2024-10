Ngày 2/10/2024, Gala Better Choice Awards 2024 đã diễn ra thành công rực rỡ, đánh dấu bước tiến quan trọng của giải thưởng sau hai năm liên tiếp tổ chức. Đây là giải thưởng do VCCorp sáng lập và được đồng tổ chức cùng Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC), nhằm tôn vinh những sản phẩm và giải pháp đổi mới sáng tạo, mang lại lợi ích cao nhất cho người tiêu dùng.

Trong buổi phỏng vấn, ông Nguyễn Đăng Ngọc, Phó Tổng Giám đốc VCCorp đã chia sẻ về sự hợp tác chiến lược giữa VCCorp và NIC cũng như những bước tiến vượt bậc của Better Choice Awards trong hai năm qua.

VCCorp và NIC: Hợp tác nâng tầm giải thưởng

Ông Nguyễn Đăng Ngọc nhấn mạnh: Better Choice Awards xuất phát từ ý tưởng của VCCorp, nhưng nhờ sự hơp tác đồng tổ chức với Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (NIC) đã giúp giải thưởng được nâng tầm mạnh mẽ như những gì chúng ta đã thấy ngày hôm nay. ”NIC đã hết lòng giúp đỡ chúng tôi hoàn thiện tính chính danh, trình độ chuyên môn và qua đó nâng cao uy tín của giải thưởng".

"Chúng tôi vô cùng trân trọng và đánh giá cao những hỗ trợ quý báu mà Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia đã dành cho giải thưởng Better Choice Awards, cũng như những đóng góp to lớn của họ đối với việc phát triển và nâng tầm hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam”, ông chia sẻ thêm.

Trong vai trò đơn vị đồng tổ chức, VCCorp tiếp tục huy động mọi nguồn lực để mang đến cho cộng đồng người tiêu dùng những sự lựa chọn tốt nhất, đồng thời thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực.

Tầm nhìn tương lai của Better Choice Awards

Khi được hỏi về kế hoạch tiếp theo của Better Choice Awards, về những kỳ vọng giải giải thưởng năm sau, ông Nguyễn Đăng Ngọc cho biết VCCorp "luôn sẵn sàng cho các mùa giải tiếp theo của Better Choice Awards". Trong năm nay, tại sự kiện Ngày hội Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2024 (Innovate Vietnam 2024), Thủ tướng Chính phủ đã quyết định chọn ngày 1/10 hàng năm là Ngày Đổi mới Sáng tạo Quốc gia. "Đây sẽ là động lực để VCCorp và NIC tiếp tục giữ vững tinh thần đổi mới sáng tạo, đồng hành cùng nhau tổ chức thêm nhiều hoạt động có ý nghĩa trong tương lai."

“Better Choice Awards không phải là một sự kiện hay giải thưởng ‘tốt nhất’. Chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu tôn vinh những đổi mới sáng tạo mang lại giá trị thiết thực cho người tiêu dùng, đúng với tôn chỉ từ ban đầu. Đó cũng là động lực giúp chúng tôi duy trì ý chí và tinh thần sáng tạo, liên tục cải tiến để Better Choice Awards trở nên ‘tốt hơn’ qua mỗi năm,” ông Ngọc chia sẻ.

Ông cũng cam kết VCCorp sẽ không ngừng hợp tác với NIC không chỉ trong khuôn khổ Better Choice Awards mà còn trong nhiều hoạt động khác nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. “Chúng tôi đã và đang đồng hành cùng NIC trong nhiều sự kiện quan trọng khác, như lễ kỷ niệm 5 năm thành lập Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia, hay các hội thảo về AI, bán dẫn, và cơ hội nghề nghiệp trong công nghệ.”

Better Choice Awards 2025: Hướng tới sự kết nối lâu dài

Chia sẻ về kế hoạch cho Better Choice Awards 2025, ông Ngọc tiết lộ rằng giải thưởng sẽ sớm khởi động từ quý 4/2024 hoặc muộn nhất là đầu quý 1/2025. Điểm mới mẻ của mùa giải tới là việc tăng cường các hoạt động tương tác với người dùng và bảng xếp hạng sản phẩm tiêu dùng trong nhiều lĩnh vực, nhằm tạo ra sự kết nối liên tục giữa cộng đồng tiêu dùng và giải thưởng.

“Các hoạt động như ‘Road to Better Choice’ sẽ được triển khai ngay trong tháng này, đi kèm với những chương trình thực tiễn dành cho người tiêu dùng. Chúng tôi mong muốn Better Choice Awards không chỉ là một sự kiện diễn ra trong một thời gian ngắn, mà sẽ trở thành một quá trình gắn kết, giúp người tiêu dùng có cơ hội lựa chọn những sản phẩm tốt nhất trong suốt cả năm.”

Buổi Gala Better Choice Awards 2024 đã khép lại với sự tham gia của rất nhiều doanh nghiệp, các chuyên gia trong ngành và đặc biệt được phát sóng trực tiếp trên Cổng Thông tin Chính phủ, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ cho hành trình tôn vinh đổi mới sáng tạo tại Việt Nam. VCCorp và Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc thúc đẩy tinh thần sáng tạo, mang lại những giá trị thực tiễn cho cộng đồng.