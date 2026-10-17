Phó Tổng Giám đốc một doanh nghiệp trên HoSE vừa bị miễn nhiệm

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đại Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 20/1/2026. Như vậy, ông Nam rời vị trí này sau chưa đầy 9 tháng đảm nhiệm.

CTCP Đầu tư và Phát triển Y tế Việt Nhật (mã: JVC) vừa công bố quyết định của Tổng Giám đốc về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đại Nam kể từ ngày 15/10/2026. Lý do miễn nhiệm là sắp xếp bộ máy quản lý công ty.

Ông Nam có nghĩa vụ bàn giao các công việc, tài liệu, tài sản đang nắm giữ cho người được Tổng Giám đốc chỉ định theo đúng quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đại Nam được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc từ ngày 20/1/2026. Như vậy, ông Nam rời vị trí này sau chưa đầy 9 tháng đảm nhiệm.

Được biết, JVC được thành lập vào năm 2001, tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị Y tế Việt Nhật, hoạt động trong lĩnh vực cung cấp, cho thuê, lắp đặt và bảo trì thiết bị y tế. Doanh nghiệp có thế mạnh trong lĩnh vực thiết bị chẩn đoán hình ảnh, đồng thời cung cấp các giải pháp và dịch vụ cho bệnh viện, cơ sở y tế.

Cổ phiếu JVC chính thức niêm yết trên HoSE từ tháng 6/2011. Đóng cửa phiên 16/10, thị giá JSC tăng hơn 4% và dừng tại mốc 2.930 đồng/cp, thấp hơn 50% so với vùng giá hồi đầu năm.

Mới đây, HoSE thông báo giữ nguyên diện cảnh báo đối với JSC, nguyên nhân bởi LNST chưa phân phối đến ngày 30/6/2026 là hơn 929 tỷ đồng (theo BCTC soát xét bán niên 2026).

Nửa đầu năm, JVC ghi nhận doanh thu thuần gần 302 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn, giúp lợi nhuận gộp tăng 21% lên gần 93 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 4 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ. Ngược lại, chi phí tài chính tăng hơn gấp đôi, từ 6,7 tỷ đồng lên gần 14 tỷ đồng. Riêng chi phí lãi vay tăng từ 5 tỷ đồng lên gần 14 tỷ đồng, tương đương gần gấp 3 lần cùng kỳ.

Kết quả, JVC ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt gần 29,9 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 35,2 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3%.

Sau khi trừ các khoản thuế, JVC báo lãi ròng hơn 27,2 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, giảm nhẹ gần 1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt hơn 28 tỷ đồng, tăng 2%.