Phó Thủ tướng yêu cầu nhanh chóng điều tra nguyên nhân vụ cháy

Ngay sau khi xảy ra vụ cháy nhà dân vào đêm 23/5, tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội làm nhiều người tử vong, sáng 24/5, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà cùng lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội, Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả vụ cháy.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chia sẻ những mất mát, đau thương, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà kiểm tra tại hiện trường vụ cháy tại đường Trung Kính, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Ông Trần Hồng Hà đề nghị các cấp, các ngành khẩn trương khắc phục hậu quả, dành mọi ưu tiên cứu chữa người bị thương, động viên, hỗ trợ kịp thời về vật chất, tinh thần cho gia đình người bị nạn, sớm ổn định tình hình bảo đảm cuộc sống cho người dân.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nhanh chóng điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hà Nội tập trung lực lượng điều tra, khắc phục hậu quả vụ cháy

Sáng nay, Bộ Công an đã cung cấp thông tin ban đầu về vụ cháy như sau: Hồi 00h46' ngày 24/5/2024, xảy ra vụ cháy tại địa chỉ số 1, hẻm 31, ngách 98, ngõ 43 phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ngôi nhà xảy ra cháy là nhà ở gia đình kết hợp cho thuê để ở nằm trong ngõ nhỏ cách mặt phố Trung Kính khoảng 200m.

Sau 10 phút tổ chức chữa cháy, đám cháy cơ bản được khống chế, không để xảy ra cháy lan sang các hộ gia đình liền kề. Đến 01h26' đám cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn. Hậu quả ban đầu vụ xác định có 14 người tử vong, 03 người bị thương đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Thiệt hại tài sản đang được thống kê, làm rõ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới hiện trường vụ cháy. Ảnh: VOV

Ngay sau khi nhận được tin báo, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội huy động lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện tiếp cận hiện trường, triển khai chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng điều hành công tác Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an cùng lãnh đạo Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, tập trung tối đa lực lượng để dập tắt đám cháy và cứu người bị nạn.

Hiện Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy; tiếp tục tìm kiếm và hỗ trợ, giúp đỡ nạn nhân, các gia đình bị ảnh hưởng bởi vụ hoả hoạn.