Phó Thủ tướng yêu cầu đánh giá kỹ quy định 'khoảng cách an toàn trên cao tốc'

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông.

Văn phòng Chính phủ có Công văn số 8948 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc về việc bảo đảm an toàn giao thông và quy định xử phạt vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu rà soát, đánh giá kỹ quy định về khoảng cách an toàn trên cao tốc. (Ảnh: Cục CSGT)

Công văn nêu trong các ngày 28 và 29/8, báo chí có nhiều phản ánh về “tình hình vi phạm, tai nạn giao thông trong ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 và việc thực hiện quy định xử phạt hành vi vi phạm khoảng cách an toàn đối với xe chạy liền trước khi chạy trên đường cao tốc”.

Về việc này, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an, Bộ Xây dựng, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan khẩn trương nghiên cứu, xử lý kiến nghị báo chí nêu hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền các nội dung vượt thẩm quyền nhằm giảm ùn tắc, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đặc biệt tại các thành phố, đô thị lớn.

Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ trưởng Xây dựng phối hợp Bộ Công an và các cơ quan liên quan rà soát, đánh giá kỹ quy định hiện hành về khoảng cách an toàn và mức phạt, điều kiện thực tiễn, các giải pháp căn cơ bảo đảm an toàn giao thông (báo cáo Thủ tướng các nội dung có liên quan vượt thẩm quyền trong tháng 9/2026).

Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương, cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ và Nghị định số 168/2024 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, TP.HCM nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng nhằm hạn chế tối đa, không để xảy ra tình trạng ùn tắc, tai nạn, mất an toàn giao thông, đặc biệt trong các ngày lễ, Tết.

Các bộ, ngành, địa phương cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công, hoàn thành một số dự án giao thông trọng điểm trước dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2027 như: vành đai 2,5, vành đai 3,5 thành phố Hà Nội, vành đai 4 vùng Thủ đô Hà Nội và vành đai 3 TP.HCM; đẩy nhanh tiến độ triển khai các tuyến cao tốc cửa ngõ, kết nối vùng như TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Trung Lương.