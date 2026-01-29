Phó Thủ tướng ra chỉ đạo “nóng” với ACV tại sân bay Long Thành

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đồng Nai cùng các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ theo đề xuất của Bộ Xây dựng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Bộ Xây dựng tiếp tục thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo các chủ đầu tư và cơ quan chủ quản trong quá trình triển khai; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện, cũng như những khó khăn, vướng mắc và giải pháp tháo gỡ.

UBND tỉnh Đồng Nai được yêu cầu khẩn trương hoàn thành công tác thẩm định thiết kế cơ sở tuyến ống dẫn nhiên liệu và các công trình thuộc Dự án thành phần 4, nhằm sớm triển khai thi công, bảo đảm hoàn thành và khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026. Trường hợp phát sinh vướng mắc, địa phương phải kịp thời báo cáo Bộ Xây dựng để được hỗ trợ, hướng dẫn và xử lý.

Đối với Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Phó Thủ tướng yêu cầu thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ thi công, cập nhật tiến độ theo tuần đối với từng hạng mục, gói thầu thuộc Dự án thành phần 3; chủ động xử lý các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ.

ACV phải chỉ đạo các nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị, chủ động nguồn vật tư, vật liệu và tài chính, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, nhằm bảo đảm tiến độ đã cam kết. Đặc biệt, cần tập trung cho các gói thầu có khối lượng lớn, nguy cơ chậm tiến độ như gói 4.8 (Giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật) và gói 5.10 (Nhà ga hành khách).

Đồng thời, ACV khẩn trương lập báo cáo nghiên cứu khả thi giai đoạn 2 và thực hiện thủ tục điều chỉnh công năng 4 kho hàng hóa để triển khai các bước tiếp theo đúng tiến độ.

Vietnam Airlines được giao nhiệm vụ chỉ đạo chủ đầu tư các công trình dịch vụ như suất ăn hàng không, kỹ thuật thương mại mặt đất và hangar số 1 đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành và đưa vào khai thác đồng bộ trong tháng 6/2026. Cùng với đó, hãng khẩn trương nghiên cứu, triển khai đầu tư xây dựng các công trình hangar số 2, ga hàng hóa số 2, ga hàng hóa chuyển phát nhanh và 4 kho hàng (từ số 5 đến số 8) theo đúng tiến độ hợp đồng.

Các bộ, ngành, địa phương và đơn vị liên quan được yêu cầu huy động tối đa nguồn lực để triển khai các nhiệm vụ cụ thể, đẩy nhanh tiến độ và tổ chức khai thác hiệu quả dự án; đồng thời quán triệt chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ về mục tiêu phát triển Cảng hàng không quốc tế Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng không tầm khu vực, gắn với hệ sinh thái dịch vụ hàng không – phi hàng không hiện đại, đồng bộ, hướng tới hình thành "Thành phố sân bay Long Thành".

Trước đó, tại chuyến kiểm tra thực tế dự án vào giữa tháng 1/2026, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh được ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Tổng Giám đốc ACV báo cáo rằng toàn bộ các gói thầu đang được triển khai đồng loạt trên toàn bộ mặt bằng công trường. Các liên danh nhà thầu đã huy động gần 15.000 chuyên gia, kỹ sư, công nhân cùng hơn 3.000 thiết bị, máy móc, triển khai hàng trăm mũi thi công.

"Mục tiêu cao nhất là đưa Sân bay Long Thành vào vận hành, khai thác thương mại trong tháng 6/2026", ông Nguyễn Tiến Việt khẳng định.

Cũng tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Hồng Minh nhấn mạnh các hạng mục của dự án phải hoàn thành trước tháng 6/2026, sẵn sàng phục vụ khai thác đúng kế hoạch. Đặc biệt, công trường không chỉ cần nhanh mà còn phải đẹp, xanh, sạch; mỗi hạng mục hoàn thành phải đạt chuẩn chất lượng, kỹ thuật và thẩm mỹ, xứng đáng là một cảng hàng không quốc tế hiện đại, thân thiện với môi trường, hướng tới tiêu chuẩn 5 sao khi đi vào vận hành.



