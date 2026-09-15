Phó Thủ tướng: Đặt biển báo tại đoạn cao tốc xử phạt lỗi không giữ khoảng cách

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu đặt biển báo với đoạn cao tốc áp dụng xử phạt lỗi không giữ khoảng cách an toàn để người điền khiển phương tiện biết, chấp hành.

Nội dung trên được nêu tại thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc tại cuộc họp rà soát quy định về khoảng cách an toàn đối với xe tham gia giao thông trên đường bộ.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan về việc rà soát các quy định về khoảng cách an toàn giữa các xe khi tham gia giao thông trên đường cao tốc, hôm 11/9.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các cơ quan cần nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2024 của Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải), bảo đảm đồng bộ, đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông trên đường bộ, nhất là đường cao tốc.

Việc sửa đổi theo định hướng của lãnh đạo Chính phủ cần quy định về khoảng cách an toàn phải phù hợp đối với tốc độ, điều kiện của cầu, đường, mật độ giao thông, địa hình, thời tiết và các yếu tố ảnh hưởng khác để bảo đảm an toàn giao thông theo đúng quy định của Luật Đường bộ và Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Trước mắt, Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Xây dựng khẩn trương phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan, địa phương đặt biển báo đối với đoạn đường cao tốc có áp dụng xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn trên đường cao tốc để người điền khiển phương tiện biết, chấp hành theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Bộ Công an đưa vào giáo trình đào tạo cấp giấy phép lái xe các nội dung, tình huống liên quan theo quy định của pháp luật; trong đó có tình huống bảo đảm khoảng cách khi tham gia giao thông trên cao tốc đảm bảo an toàn.

“ Việc xử lý vi phạm phải có lộ trình phù hợp, kết hợp với tuyên truyền, hướng dẫn người điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện về hạ tầng, thiết bị, tiêu chuẩn, quy chuẩn trước khi triển khai; không gây ùn tắc và xung đột giao thông trong quá trình triển khai các hoạt động xử phạt, nhất là trong các dịp lễ, tết khi mật độ phương tiện tăng cao ”, thông báo kết luận nêu.

Phó Thủ tướng Thường trực khẳng định việc bảo đảm khoảng cách an toàn đối với phương tiện khi lưu thông trên đường bộ nói chung và đường cao tốc nói riêng nhằm bảo đảm an toàn giao thông là cần thiết, phù hợp với Công ước Viên 1968 về giao thông đường bộ mà Việt Nam tham gia là thành viên.

Tuy nhiên, theo lãnh đạo Chính phủ, khi triển khai quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với người điều khiển phương tiện không tuân thủ quy định về khoảng cách an toàn còn một số hạn chế nhất định cả về hành lang pháp lý, truyền thông chính sách và tổ chức triển khai thực hiện trên thực tế, thời gian triển khai chưa tạo thuận lợi cho người tham gia giao thông...