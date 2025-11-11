Phó thủ tướng chỉ đạo "nóng" về sân bay Long Thành 16 tỷ USD, Vành đai 3 TP.HCM, Vành đai 4 Hà Nội và loạt dự án cao tốc quan trọng

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký văn bản số 1444/TTg-CN về triển khai Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tình hình triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các dự án quan trọng quốc gia.

Về tiến độ triển khai các dự án, Phó thủ tướng yêu cầu các Bộ: Xây dựng, Tài chính, Công an, Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố (Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, An Giang, Cần Thơ) quyết liệt chỉ đạo các chủ đầu tư, các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân, vật lực, tổ chức thi công "3 ca/4 kíp" tại các dự án quan trọng quốc gia.

Các dự án gồm: Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020; Cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025; Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; Cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột giai đoạn 1; Cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa - Chơn Thành; Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1; Cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng giai đoạn 1; Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh; Cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

Sân bay Long Thành là một trong chín dự án Phó thủ tướng yêu cầu đảm bảo hoàn thành theo tiến độ đề ra.

Phó thủ tướng yêu cầu bảo đảm hoàn thành theo tiến độ yêu cầu tại các Nghị quyết của Quốc hội, phấn đấu rút ngắn tiến độ để sớm hoàn thành các dự án theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ chất lượng và tiến độ thi công công trình; chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chất lượng, tiến độ thi công công trình cũng như tính đồng bộ, kết nối giữa các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông khi đưa công trình vào khai thác để phát huy công suất thiết kế, tránh lãng phí.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Đồng Nai tổ chức kiểm tra, rà soát, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ chế tài chính, quản lý vốn nhà nước trong dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), không để ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn nhà nước đã bố trí, bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn của dự án.

Phó Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chủ quản chỉ đạo chủ đầu tư các dự án hiện còn khó khăn, vướng mắc về nguồn vật liệu xây dựng thông thường như: Đường Vành đai 4 - Vùng thủ đô Hà Nội; cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, khẩn trương làm việc với các địa phương có mỏ vật liệu để có kế hoạch nâng công suất, mở mỏ mới, điều chuyển linh hoạt nguồn vật liệu giữa các dự án, bảo đảm tiến độ yêu cầu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương rà soát, tham mưu sửa đổi các quy định tại Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Đất đai liên quan đến khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường để thực hiện đồng bộ, bảo đảm nguồn vật liệu xây dựng cho các dự án trong thời gian tới; chủ động phối hợp, hướng dẫn các địa phương, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu xây dựng thông thường phục vụ thi công các dự án quan trọng quốc gia.



