Phó Thị trưởng TQ đột ngột chết vì kiệt sức chống Covid-19: Ổ dịch ở Phúc Kiến kinh khủng cỡ nào?

Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, một phó thị trưởng kiêm giám đốc cục an ninh công cộng ở Phúc Châu, thành phố thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến, miền Đông Trung Quốc, đã qua đời hôm 25/9 do làm việc quá sức và bị ốm đột ngột. Thông tin từ văn phòng công an Phúc Kiến cho biết trên thông qua tài khoản mạng xã hội WeChat chính thức của họ hôm 26/9.

LÀM VIỆC KIỆT SỨC

Do phải làm việc nhiều giờ đồng hồ và bị ốm đột ngột, ông Pan Dongsheng đã qua đời trong bệnh viện vào hôm 25/9. văn phòng công an cho biết trong tuyên bố.

Theo thông tin lý lịch được đăng tải tại trang web chính thức của chính quyền thành phố Phúc Châu, ông Pan sinh vào tháng 9 năm 1964 tại Bình Đàm, tỉnh Phúc Kiến. Kể từ tháng 4 năm 2014, ông Pan làm phó thị trưởng kiêm giám đốc cục cảnh sát Thành phố Tam Minh, Phúc Kiến.

Ông Pan làm phó thị trưởng kiêm giám đốc sở công an Phúc Châu từ tháng 6/2016, phụ trách an ninh công công, giải quyết các vụ buôn lậu và bảo vệ pháp quyền.

Các báo cáo cho thấy, trong 3 ngày trước khi ông Pan qua đời, ông đã tham gia vào các cuộc họp phòng chống dịch của thành phố vào hôm 22/9 và đã đến các bệnh viện để tỏ lòng thành kính với các nhân viên y tế tuyến đầu hôm 23/9.

Ông Pan Dongsheng. Ảnh: Thời báo Bắc Kinh

Ổ DỊCH Ở PHÚC KIẾN

Tờ Hoàn Cầu cho biết, chính quyền Phúc Kiến đã bận rộn với các công tác phòng chống và kiểm soát đợt bùng phát dịch bệnh mới nhất kể từ ngày 10/9. Tính đến hôm 25/7, tổng số 460 trường hợp dương tính đã được ghi nhận.

Đối với đợt dịch mới ở Trung Quốc này, Phúc Kiến là tâm chấn khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 biến thể Delta dễ lây lan nhanh và rộng vào hôm 10/9.

Hôm 15/9/2021, Reuters đưa tin đợt bùng phát Covid-19 của Trung Quốc ở tỉnh Phúc Kiến báo cáo ghi nhận 152 trường hợp chỉ trong 5 ngày. Ngay lập tức, các thành phố khác đã đưa ra những cảnh báo về du lịch trước những ngày lễ lớn của người Trung Quốc (là Trung thu và Quốc khánh) mặc dù truyền thông nhà nước thông báo không áp dụng các biện pháp hạn chế du lịch.

Điều này cũng làm mọi người chú ý tới cách chống dịch nghiêm khắc của Trung Quốc sau khi các quan chức cho biết nguồn gốc của ổ dịch Phúc Kiến có thể đã bị lây nhiễm trong thời gian cách ly 21 ngày của bệnh nhân. Nước này được cho là có hệ thống kiểm soát biên giới nghiêm ngặt nhất thế giới.

Sau khi Phúc Kiến bùng dịch, chính quyền kêu gọi người dân không ra khỏi nhà trừ khi thực sự cần thiết. Các khu vực công cộng ở thành phố Hạ Môn đã tạm thời đóng cửa. "Hệ thống khép kín" hiện đã được triển khai để ngăn người lạ không có giấy chứng nhận ra vào các khu vực cộng đồng dân cư.

Tiếp đó, giới chức thành phố Phủ Điền cho biết 81 trẻ em dưới 14 tuổi phải nhập viện sau khi nhiễm Covid-19. Trong số những trẻ em mắc Covid-19 phải nhập viện ở Phủ Điền có ít nhất 8 học sinh mẫu giáo và 28 học sinh tiểu học. Ngay sau đó, việc tiêm chủng cho trẻ em tại Phúc Kiến được triển khai hết sức quyết liệt và nhanh chóng.