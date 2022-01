Phố phường bỗng vui nhờ anh shipper ‘tai mèo’

Chút vui tươi bắt gặp trên đường phố Sài Gòn

Trong những ngày qua, hình ảnh shipper với chiếc mũ bảo hiểm có gắn tai mèo màu đỏ đã khiến mọi người hết sức tò mò và được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Với màu áo đỏ quen thuộc kết hợp cùng chiếc mũ bảo hiểm có gắn thêm tai mèo đáng yêu, các chàng shipper của J&T Express bỗng trở thành một điểm nhấn khó quên giữa đường phố Sài Gòn. Nhiều người đi bộ thậm chí còn dừng bước và ngoái đầu nhìn theo "bóng dáng" của những chiếc tai mèo một cách thích thú.

Nhiều khách hàng của J&T Express đã bày tỏ sự phấn khích với diện mạo mới của các shipper. Bạn Thảo Lê chia sẻ: "Bình thường mình cũng thường hay chọn J&T Express – Giao Hàng Chuyển Phát Nhanh làm đơn vị vận chuyển hàng vì dịch vụ tốt và chi phí hợp lý. Hình ảnh mới của hãng làm cho mình khá bất ngờ và cảm thấy rất dễ thương".

Trong khi đó, anh Thành Nam – shipper đến từ J&T Express thì nhận xét rằng công việc của shipper chính là chăm sóc cho đơn hàng của các khách hàng an toàn từ lúc gửi cho tới lúc nhận. Song, họ cũng là sợi dây kết nối giữa mọi người. Vì vậy, tạo được cái nhìn thiện cảm với khách hàng ngay từ cái nhìn đầu tiên cũng rất quan trọng. Với anh, hình ảnh hóa thân chú mèo mới của J&T Express sẽ giúp các shipper nhận được nhiều cảm tình hơn từ mọi người.

Câu chuyện thương hiệu sau chiếc tai mèo

Trong ba năm có mặt tại Việt Nam, đội ngũ shipper của J&T Express đã gây ấn tượng với hình ảnh trẻ trung, năng động. Và "shipper mang tai mèo" đã thành công trong việc tiếp tục củng cố hình ảnh này trong lòng công chúng cũng như người dùng.

Là một thương hiệu chuyển phát nhanh quốc tế nhưng J&T Express luôn nỗ lực nắm bắt và đáp ứng được nhu cầu của người dùng Việt. Thấu hiểu tâm lý mong đợi năm mới nhiều may mắn, phát tài sau một năm nhiều khó khăn của người dùng bản địa, thông qua hình ảnh những shipper với đồng phục đỏ và chiếc mũ bảo hiểm tai mèo, J&T Express đã gửi gắm vào đó một món quà tinh thần về sự lạc quan và may mắn đến cho người dùng.

Ẩn sau hình ảnh những chiếc tai mèo tưởng chừng chỉ là vật trang trí vui mắt là một câu chuyện làm nên thương hiệu.

Màu đỏ vốn có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống tinh thần người phương Đông, đặc biệt là mỗi dịp Tết đến Xuân về. Màu đỏ tượng trưng cho tình yêu, niềm tin và hy vọng… là những điều chúng ta rất cần ở thời điểm hiện tại.

Bên cạnh đó, sắc đỏ còn được tin là sẽ mang lại vượng khí, may mắn, tài lộc và sức mạnh trong dịp Tết cổ truyền. Bộ đồng phục tai mèo thì được lấy cảm hứng từ chú mèo thần tài trong văn hóa Á Đông, được sử dụng rất nhiều trong kinh doanh buôn bán và được cho là sẽ giúp gia chủ đón nhận được nhiều tài lộc và may mắn. Mang chú mèo may mắn đi muôn nơi, J&T Express hy vọng với mỗi chặng đường, địa chỉ mà shipper đi qua, vận may sẽ đến với quý khách hàng.

Hình ảnh khách hàng thích thú khi nhận được món hàng được vận chuyển bởi shipper J&T Express tai mèo.

Không chỉ quan tâm tới các giá trị tinh thần khi giao thoa giữa năm cũ và mới, J&T Express còn thấu hiểu rằng duy trì sự kết nối là điều tối quan trọng trong thời điểm đời sống còn nhiều cản trở dưới ảnh hưởng của đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư. Lúc này, người shipper phải đóng vai trò cầu nối cho tất cả mọi người, để cuộc sống vẫn được vận hành trong thời bình thường mới.

Vì vậy, nhãn hàng đã chủ động cho ra mắt các giải pháp "Thẻ bưu kiện an tâm" và huy hiệu xác nhận "Tôi đã tiêm Vaccine Covid" cho đội ngũ shipper, giúp khách hàng và đối tác được yên tâm trong quá trình sử dụng dịch vụ. Những giải pháp này góp phần khiến quá trình "kết nối" và gửi gắm những yêu thương, lạc quan cũng như may mắn trong mùa Tết "bình thường mới" luôn được an toàn và thông suốt.

Thông qua "đội quân" shipper áo đỏ tai mèo, từng gói hàng mùa Xuân được gửi và trao, yêu thương, vận may và sự sẻ chia cũng qua đó mà nảy nở. Bạn đã gặp được chiếc xe "meow" vừa chở hàng, vừa chở niềm vui nào trên những nẻo đường mùa Xuân của mình chưa?