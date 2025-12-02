Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế xin nghỉ ốm sau ít ngày trở lại trường

Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy

Ngày 2-12, ông Đỗ Văn Mỹ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, xã Kim Ngân (Quảng Trị) - cho biết bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó Hiệu trưởng, hiện vẫn chưa đi làm trở lại.

"Cô Huế đang nghỉ ốm, nhà trường cũng đã nhận được giấy báo từ phía bệnh viện" - ông Mỹ nói và cho hay hoạt động dạy học tại trường đến nay đã ổn định.

Trước đó, sáng 26-9, hơn 40 học sinh của trường phải nhập viện với triệu chứng buồn nôn, đau bụng sau bữa ăn sáng. Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur Nha Trang xác định một mẫu thực phẩm dương tính với vi khuẩn Bacillus cereus - loại vi khuẩn có thể sinh độc tố nếu thức ăn nấu chín để lâu ở nhiệt độ phòng.

Sự cố khiến nhiều phụ huynh lo lắng, mất niềm tin vào việc ăn uống, sinh hoạt của con tại trường, đặc biệt đối với Phó Hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế - người phụ trách công tác bán trú. Nhiều em được giữ ở nhà, buộc chính quyền xã Kim Ngân phải 2 lần liên tiếp tạm đình chỉ công tác bà Huế để làm rõ trách nhiệm.



