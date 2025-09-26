Phố Hàng Mã: Đồ chơi bạo lực công khai bày bán dịp Trung thu

Không ít món đồ chơi bạo lực, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm đối với trẻ em, vẫn được bày bán một cách tràn lan và công khai trên phố Hàng Mã trong dịp trung thu.
Hà Nội những ngày cận Rằm tháng Tám bùng nổ sắc màu Trung thu. Đèn ông sao rực sáng, mặt nạ giấy bồi rực rỡ, trống lân – đầu sư tử vang dội khắp phố phường. Phố Hàng Mã ken đặc người, kẻ mua người bán, náo nhiệt chuẩn bị cho mùa đoàn viên.
Thế nhưng, giữa bức tranh lung linh ấy, một hình ảnh gai mắt xuất hiện: đồ chơi bạo lực ngập tràn, bày bán công khai, chen chúc ngay bên cạnh những món đồ chơi truyền thống. Súng nhựa, gươm, dao… phủ kín các sạp hàng, lấn át cả những chiếc đèn ông sao – biểu tượng của Trung thu.