Phố Hàng Mã: Đồ chơi bạo lực công khai bày bán dịp Trung thu

Hà Nội những ngày cận Rằm tháng Tám bùng nổ sắc màu Trung thu. Đèn ông sao rực sáng, mặt nạ giấy bồi rực rỡ, trống lân – đầu sư tử vang dội khắp phố phường. Phố Hàng Mã ken đặc người, kẻ mua người bán, náo nhiệt chuẩn bị cho mùa đoàn viên.

Thế nhưng, giữa bức tranh lung linh ấy, một hình ảnh gai mắt xuất hiện: đồ chơi bạo lực ngập tràn, bày bán công khai, chen chúc ngay bên cạnh những món đồ chơi truyền thống. Súng nhựa, gươm, dao… phủ kín các sạp hàng, lấn át cả những chiếc đèn ông sao – biểu tượng của Trung thu.

Mặc dù các loại đồ chơi mang tính bạo lực đã bị cấm nhưng trên phố trung thu Hàng Mã (Hoàn Kiếm – Hà Nội) càng gần đến ngày Trung thu, số các mặt hàng đồ chơi càng có dịp "muôn hoa đua nở".

Các loại đao kiếm điện phát sáng, kiếm nhựa kiểu Nhật,...được đặt trong các giỏ nhựa.

Những món đồ chơi trẻ em có tính chất bạo lực được các cửa hàng bày bán tràn lan.

Những đồ chơi như kiếm nhựa, lưỡi hái thần chết,... có mũi nhọn hoắt và có độ sắc nhất định nên nếu không cẩn thận có thể gây thương tích cho các trẻ nhỏ.

Các loại súng nhựa bắn ra ánh sáng xuất hiện nhiều tại các cửa hàng

Mỗi sản phẩm chỉ có giá vài chục nghìn, hình thù được thiết kế y như thật.

Những khẩu súng bắn đạn nhựa nằm trong danh mục cấm vẫn được các cửa hàng bày bán công khai.

Theo quan sát của chúng tôi, súng nhựa được bày bán với đủ loại kích cỡ, từ súng ngắn đến súng trường, có ống ngắm hồng ngoại, giá 150.000 - 400.000 đồng/khẩu

Mỗi loại súng đều dùng loại đạn riêng, khi bắn phát ra tiếng nổ lớn, viên đạn có thể bay xa hàng chục mét; nguy hiểm hơn, chúng hoạt động bằng khí nén với kích thước đạn lớn và lực bắn mạnh, có thể gây sát thương cho người bị trúng.

Các món đồ hóa trang như mặt nạ, bờm tóc cũng được bày bán khá nhiều với mẫu mã đa dạng, thu hút cả trẻ nhỏ lẫn người lớn.

Thay vì những chiếc đèn ông sao, đèn lồng truyền thống, nhiều em nhỏ lại thích thú với đèn Trung thu in hình các nhân vật đang hot trend như Labubu.

Thay vì chọn những món đồ Trung thu truyền thống, nhiều em nhỏ khi được bố mẹ đưa lên phố lại thích thú tìm mua súng, kiếm và các loại đồ chơi bạo lực.

