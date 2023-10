Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM: Nhà xe Thành Bưởi sẽ bị tước giấy phép 1-3 tháng

Chiều 30/10, trả lời VTC News, ông Bùi Hòa An, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, đơn vị đã mời đại diện Công ty TNHH Thành Bưởi lên để lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính theo kết luận kiểm tra đã ban hành.

Xe khách bị biến dạng sau vụ va chạm giao thông hôm 30/9.

Theo ông An, Sở GTVT TP.HCM đã lập biên bản đối với các hành vi vi phạm của hãng xe Thành Bưởi, gồm: Không thực hiện đúng quy trình bảo đảm an toàn giao thông; kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, du lịch không đúng quy định về đón, trả khách tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện; bộ phận quản lý, theo dõi điều kiện an toàn giao thông không làm đúng nhiệm vụ; không cập nhật chính xác lý lịch xe, lý lịch hành nghề của tài xế; có tổ chức khám sức khỏe cho lái xe nhưng không đầy đủ các nội dung theo quy định...

Liên quan việc xử phạt đối với Công ty TNHH Thành Bưởi, Phó Giám đốc Sở GTVT TP.HCM cho biết, lực lượng chức năng sẽ xử phạt nhiều hành vi vi phạm, với số tiền khoảng 90 triệu đồng.

Đồng thời, áp dụng hình thức phạt bổ sung là tước giấy phép kinh doanh vận tải từ 1 - 3 tháng, do vi phạm về điều kiện kinh doanh vận tải để xảy ra tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng TP.HCM kiểm tra trụ sở chính của nhà xe Thành Bưởi tại quận 5.

Trước đó, khoảng 2h40 ngày 30/9, ô tô khách BKS 50F-004.83 do Hoàng Văn Tính (SN 1986, quê Thừa Thiên Huế) cầm lái chở theo 34 hành khách chạy trên quốc lộ 20 hướng từ Dầu Giây đi tỉnh Lâm Đồng.

Khi đến Km48, thuộc xã Phú Vinh, huyện Định Quán, xe khách tông vào phía sau bên trái xe tải BKS 60C-345.13 đang lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau đó, ô tô khách BKS 50F-004.83 đi sang trái đâm trực diện vào ô tô loại 16 chỗ BKS 86B-015.75 do tài xế Nguyễn Văn Cảnh (SN 1990, ngụ tỉnh Bình Thuận) cầm lái chở theo 9 hành khách đang lưu thông theo chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến 5 người thiệt mạng, 4 người bị thương, 2 ô tô hư hỏng nặng.

Đến ngày 26/10, Công an TP.HCM và Công an Lâm Đồng, đồng loạt kiểm tra trụ sở và các chi nhánh của nhà xe Thành Bưởi trên địa bàn.

Cùng ngày, Sở GTVT TP.HCM đưa ra thông cáo báo chí về kết quả kiểm tra nhà xe Thành Bưởi. Theo đó, quan điểm của Sở là kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Đối với các vi phạm của nhà xe Thành Bưởi, Thanh tra Sở GTVT TP.HCM đang tiến hành các thủ tục để xử phạt hành chính, đồng thời tiếp tục xác minh, xử phạt đối với hành vi vi phạm của các lái xe.

Cũng theo Sở GTVT, Thành Bưởi không trích xuất được dữ liệu tổng hợp về hồ sơ lý lịch phương tiện từ phần mềm quản lý phương tiện nội bộ. Doanh nghiệp này không cập nhật đầy đủ quá trình hoạt động của phương tiện vào lý lịch (số chuyến trong tháng, số chuyến xe lũy kế) trên phần mềm nội bộ.

Về kiểm tra dữ liệu thiết bị giám sát hành trình, Thành Bưởi có nhiều tài xế vi phạm về thời gian lái xe liên tục (quá 4 giờ) và vi phạm về số giờ tài xế làm việc trong ngày (quá 10 giờ) theo quy định tại khoản 1 Điều 65 Luật Giao thông đường bộ.

Một số tài xế không sử dụng thẻ nhận dạng để đăng nhập thông tin theo quy định, hoặc sử dụng thẻ nhận dạng của tài xế khác để đăng nhập thông tin khi lái xe chở khách. Nhiều xe vi phạm vượt quá tốc độ 5 lần/ tháng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vi phạm khác của nhà xe này như: Không cập nhật đủ quá trình hoạt động của lái xe vào lý lịch hành nghề lái xe trong phần mềm nội bộ quản lý nhân sự, hợp đồng vận chuyền hàng hóa chưa đầy đủ thông tin theo quy định, hợp đồng chở khách, du lịch lữ hành không đầy đủ nội dung tối thiểu; hành trình vận chuyển, thời gian, các điểm đón trả khách của một số xe không có sự trùng khớp giữa hợp đồng vận chuyển và dữ liệu thiết bị giám sát.