Phó Giám đốc SN 1979 dẫn Ai Là Triệu Phú: Kết hôn với đồng nghiệp, sở hữu 1 căn hộ ở Hà Nội - 1 villa ở Hội An

Anh bắt đầu cộng tác với VTV từ đầu những năm 2000, tính đến hiện tại đã hơn 20 năm.

Phó Giám đốc VTV Digital làm MC Ai Là Triệu Phú

MC Quốc Khánh (Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 1979, đến từ Hà Nội) là một trong những gương mặt kỳ cựu của VTV và hiện đang dẫn dắt Ai Là Triệu Phú.

MC Quốc Khánh

Quốc Khánh tốt nghiệp khoa Tiếng Anh, trường Đại học Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội). Anh đến với VTV từ đầu những năm 2000 nhờ nền tảng ngoại ngữ cùng niềm yêu thích thể thao ở vị trí cộng tác viên.

Sau đó MC Quốc Khánh trở thành biên dịch và chính thức đảm nhận vai trò biên tập viên thể thao. Sau nhiều năm, Quốc Khánh lần lượt xuất hiện trong các chương trình như Thể Thao 24/7, Ấn Tượng Thể Thao 7 ngày, Giờ Vàng Thể Thao, Cuộc Hẹn Cuối Tuần,... Phong cách dẫn mạch lạc, điềm tĩnh cùng vốn kiến thức thể thao giúp anh trở thành gương mặt quen thuộc với khán giả VTV.

Không chỉ dẫn chương trình, Quốc Khánh từng có thời gian làm bình luận viên thể thao và xuất hiện tại nhiều giải đấu lớn. Sau FIFA World Cup 2018, anh chủ động rút khỏi công việc bình luận trực tiếp để chuyển sang làm nội dung và quản lý phía sau.

Hiện anh giữ vị trí Phó Giám đốc VTV Digital, trước đó từng là Phó trưởng Ban Thể thao. Công việc quản lý nội dung số.

Cuộc sống hôn nhân viên mãn

Đằng sau hình ảnh quen thuộc trên truyền hình là một gia đình khá kín tiếng. Quốc Khánh kết hôn với Anh Thư, một đồng nghiệp cùng công tác tại VTV. Anh Thư hiện đang làm việc tại VFC - Trung tâm phim truyền hình - Đài truyền hình Việt Nam. Ngoài công việc tại nhà đài, cô cũng kinh doanh ẩm thực, thời trang và đồ gia dụng.

Vợ chồng Quốc Khánh đã có 3 người con, gồm 2 gái và 1 trai, cùng sinh sống tại Hà Nội. Anh Thư thường chia sẻ những bữa cơm, chuyến du lịch, dịp sum họp hay những khoảnh khắc sinh hoạt cùng các con.

Vợ chồng MC Quốc Khánh

Mâm cơm của gia đình Quốc Khánh

Gia đình Quốc Khánh - Anh Thư hiện sống trong một căn hộ khoảng 150m² tại Hà Nội. Căn nhà có 3 phòng ngủ, được thiết kế dựa trên ý tưởng của Anh Thư, với ưu tiên lớn nhất là sự tiện nghi và phù hợp với sinh hoạt của gia đình có 3 con.

Không gian sử dụng gam trắng - be làm chủ đạo, tạo cảm giác sáng và thoáng. Phòng khách và bếp được thiết kế liên thông, thay vì chia thành những khu vực quá tách biệt. Cách bố trí này cũng giúp các thành viên dễ dàng sinh hoạt cùng nhau hơn.

Phòng khách là một trong những khu vực được gia đình chia sẻ nhiều hình ảnh nhất. Không gian rộng, có nhiều cây xanh được bố trí xen kẽ giữa nội thất, tạo cảm giác gần gũi và bớt đơn điệu.

Trong khi đó, căn bếp chiếm diện tích tương đối lớn. Đây cũng là khu vực được Anh Thư đầu tư nhiều bởi cô có sở thích nấu ăn. Không gian bếp được thiết kế mở, nối liền với phòng khách thay vì nằm tách riêng.

Căn nhà của vợ chồng Quốc Khánh

Khu vực bếp cực kỳ rộng rãi

Ngoài căn hộ ở Hà Nội, vợ chồng MC Quốc Khánh còn có một villa sát biển ở Hội An. Căn nhà được hoàn thiện vào đầu năm 2026. Bên cạnh mục đích sử dụng như nơi nghỉ ngơi của gia đình trong các dịp lễ Tết, căn nhà cũng được cho thuê lưu trú.

Căn nhà của vợ chồng MC Quốc Khánh ở Hội An

(Ảnh: FBNV)