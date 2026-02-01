Phó giám đốc, NSƯT Vũ Thắng Lợi: "Tôi chưa dám trả lời ngay, phải xin ý kiến vợ"

Sáng 31/1, NSƯT Vũ Thắng Lợi chính thức giới thiệu dự án âm nhạc mới mang tên Live concert "Mùa chim én bay" đồng thời ra mắt album cùng tên. Đây là dấu mốc tiếp theo trong hành trình bền bỉ theo đuổi dòng nhạc thính phòng – cách mạng của nam ca sĩ là Trung tá Quân đội.

Chia sẻ về dự án, NSƯT Vũ Thắng Lợi tâm sự: "Mùa chim én bay là món quà tôi tri ân đồng đội và khán giả. Tôi muốn chứng minh rằng, người lính làm nghệ thuật hôm nay không chỉ hát bằng trái tim người chiến sĩ mà còn bằng sự chỉn chu, chuyên nghiệp của một nghệ sĩ thực thụ".

NSƯT Vũ Thắng Lợi.

Live concert "Mùa chim én bay" được Vũ Thắng Lợi đầu tư chỉn chu, quy mô với sự tham gia của gần 100 nghệ sĩ, nhạc công đến từ Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội. Sự kết hợp giữa giọng hát thính phòng mẫu mực và dàn nhạc giao hưởng hùng tráng hứa hẹn tạo nên trải nghiệm cảm xúc đa tầng cho khán giả.

Chương trình cũng được thực hiện bởi ê-kíp sáng tạo giàu kinh nghiệm với những tên tuổi hàng đầu như: Nhạc sĩ Hồng Kiên, đạo diễn Cao Trung Hiếu, chỉ huy dàn nhạc Sơn Nguyễn – tài năng trẻ từng tu nghiệp tại Đức... Ê-kíp sẽ tập trung khai thác chiều sâu ca từ, làm mới các ca khúc quen thuộc bằng những bản phối tinh tế, hiện đại nhưng vẫn giữ tinh thần nguyên bản.

Theo Vũ Thắng Lợi chia sẻ, “Mùa chim én bay” không chỉ là tên một ca khúc mà đó là thông điệp về sự hồi sinh và khát vọng vươn mình. Từ những gian khổ, vất vả của "mùa xuân đất nước" thời chiến đến niềm hạnh phúc sum vầy thời bình, tiếng hát của Vũ Thắng Lợi sẽ như nhịp cầu nối liền quá khứ hào hùng và tương lai rực rỡ.

Vũ Thắng Lợi và ekip

Đêm nhạc còn có sự góp mặt của nhiều khách mời đại diện cho sự giao thoa thế hệ và dòng nhạc như: Trung tá Trịnh Phương, Trung tá Viết Danh, ca sĩ Phạm Thu Hà, ca sĩ Hồng Duyên và ca sĩ Hà An Huy. Chương trình dự kiến được dẫn dắt bởi MC Phí Linh và giọng đọc của NSƯT Kim Cúc.

Khi được hỏi vui về việc có đưa vợ lên sân khấu như chương trình trước hay không, Vũ Thắng Lợi hóm hỉnh nói: "Bà xã đang ngồi phía dưới nên tôi chưa dám trả lời ngay, phải xin ý kiến vợ".

Về cấu trúc, Live concert "Mùa chim én bay" được chia thành 3 phần nội dung rõ ràng: Ký ức biên thùy – Mùa xuân đầu tiên; Nghĩa tình quê hương – Tình mẹ; Hà Nội – Khát vọng hòa bình. Màn kết sẽ là một tiết mục được dàn dựng công phu, thể tinh thần lạc quan vĩnh cửu của người lính hát, khép lại đêm nhạc trong niềm tự hào và hy vọng.

Vũ Thắng Lợi và vợ.

Live concert "Mùa chim én bay" dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 13/3/2026 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) – không gian nghệ thuật hội tụ công nghệ âm thanh hiện đại.

NSƯT Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985 tại Nghệ An. Hiện, anh mang quân hàm Trung tá, đảm trách vị trí Phó giám đốc Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Vũ Thắng Lợi đã tạo dựng dấu ấn rõ nét với nhiều album như Tình ca, Khát vọng, Quê cùng 5 live concert cá nhân. Mỗi chương trình là một lát cắt ký ức, từng bước định hình hình ảnh một "giọng ca của những miền hoài niệm", bền bỉ và nghiêm cẩn trong lao động nghệ thuật.