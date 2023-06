Phó Giám đốc Công an Bình Dương thông tin về vụ án phân xác

Ngày 7-6, tại hội nghị họp báo cung cấp thông tin về tình hình kinh tế- xã hội- quốc phòng- an ninh tháng 5-2023 do UBND tỉnh Bình Dương tổ chức, đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã thông tin về vụ án mạng phân xác được phát hiện tại phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên.

Đại tá Trần Văn Chính cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Hiện vẫn chưa có manh mối nào liên quan đến lai lịch của nạn nhân.

Đại tá Trần Văn Chính

Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho biết tứ chi được phát hiện tại bãi đất trống là của một người, nam giới đã trưởng thành, chết trước đó khoảng 8 đến 14 ngày. Quá trình điều tra, Công an Bình Dương đã phát thông báo đến tất cả các địa phương trong cả nước để phối hợp hỗ trợ tìm kiếm lai lịch nạn nhân.

Rà soát ở các khu dân cư, camera, đối tượng nghi vấn...vẫn chưa xác định được thông tin nào về nạn nhân. Công an tỉnh cũng đã phối hợp với Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương rà soát người nước ngoài đang làm ăn, sinh sống trên địa bàn xem thời gian qua có ai mất tích hoặc không liên hệ được hay không.

Quá trình điều tra, Công an tỉnh đã tiếp nhận hơn 100 tin báo của người dân liên quan đến vụ án, tuy nhiên chưa có tin báo nào chính xác.

Đại tá Chính cho biết quá trình điều tra vụ án đã huy động rất nhiều lực lượng tham gia. Thời gian tới, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương kêu gọi người dân tiếp tục báo tin nếu có người thân mất liên lạc để lực lượng chức năng có manh mối truy tìm lai lịch nạn nhân nghi án phân xác nêu trên.

Công an Bình Dương cho biết danh tính người trình báo sẽ được bảo mật, đồng thời đề xuất khen thưởng với tin báo hữu ích của các cá nhân, tổ chức giúp khám phá vụ án.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào chiều tối 24-5, một nhóm trẻ ở khu phố Khánh Lộc (phường Tân Phước Khánh, TP Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) trong lúc đi chơi ở bãi đất trống thì phát hiện có một chiếc túi xách du lịch bị cháy xém, tò mò mở ra xem thì tá hỏa phát hiện 2 đoạn chân người bên trong, phía trên bị cháy hết chỉ còn lại phần bàn chân. Kiểm tra bên trong chiếc túi xách, công an còn phát hiện thêm 2 đoạn tay cùng móng tay giả.

Nhận định ban đầu nạn nhân là nữ, chết khoảng từ 2 tuần trước. Tuy nhiên, kết quả ADN sau đó lại cho biết nạn nhân là nam giới đã trưởng thành, có chiều cao khoảng 1,68 - 1,7 m, tử vong từ 8 đến 14 ngày (khoảng ngày 10-5 đến khi phát hiện).