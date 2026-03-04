Phố Đồng Khởi, Tràng Tiền lọt top 20 tuyến đường đắt đỏ nhất thế giới năm 2025 dù giá thuê đã giảm

Tại TP.HCM, tuyến phố Đồng Khởi được xếp hạng vị trí 17 trong số các tuyến phố có giá thuê mặt bằng bán lẻ cao nhất thế giới năm 2025, theo báo cáo Main Streets Across the World 2025 do Cushman & Wakefield công bố. Mức giá thuê trung bình đạt khoảng 346 USD/foot vuông/năm (tương đương khoảng 3.700 USD/m2), giảm 6% so với năm trước và lùi hai bậc so với năm 2024.

Dù ghi nhận mức giảm nhẹ, Đồng Khởi vẫn giữ vị trí trong nhóm những điểm bán lẻ đắt đỏ hàng đầu toàn cầu, đồng thời tiếp tục là một trong số ít đại diện của Đông Nam Á xuất hiện trong top 20 bảng xếp hạng. Điều này cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của TP.HCM trong mạng lưới bán lẻ khu vực Đông Nam Á.

Xét trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC), Đồng Khởi xếp thứ 16 về giá thuê mặt bằng bán lẻ. Một đại diện khác của Việt Nam là tuyến phố Tràng Tiền (Hà Nội) cũng xuất hiện trong bảng xếp hạng này, đứng thứ 18 khu vực với mức giá 312 USD mỗi foot vuông/một năm (khoảng 3.360 USD/m2), giảm 7% so với cùng kỳ.

Theo Cushman & Wakefield đánh giá, mặc dù giá thuê của các cửa hàng mặt tiền đường phố tại Việt Nam có xu hướng giảm chung, thị trường bán lẻ cao cấp vẫn tiếp tục thể hiện sự bền bỉ và tăng trưởng khi các thương hiệu mở rộng một cách chọn lọc. Sự tương phản này phản ánh sự lựa chọn địa điểm một cách chọn lọc của các nhà bán lẻ cao cấp, với giá thuê bán lẻ đạt mức cao kỷ lục tại các không gian trong các khách sạn cao cấp. Cả hai phân khúc cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM đều cho thấy động lực doanh thu bán lẻ tương đương, củng cố vị thế ngày càng tăng của Việt Nam trong lĩnh vực bán lẻ khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

Trong bối cảnh nguồn cung mặt bằng bán lẻ hạng sang diện tích lớn còn hạn chế, thị trường bán lẻ cao cấp tại Hà Nội đang ngày càng phân hóa rõ nét. Trong khi giá thuê trung bình tại mặt phố Tràng Tiền ghi nhận mức điều chỉnh kỹ thuật giảm 7% so với cùng kỳ năm trước, thì các trung tâm thương mại cao cấp và khối đế bán lẻ thuộc khách sạn hạng sang trong cùng khu vực (quận Hoàn Kiếm) vẫn duy trì mức giá cao và tăng 4% so với cùng kỳ. Được thúc đẩy bởi nhu cầu mạnh mẽ từ các thương hiệu quốc tế, những mặt bằng đạt tiêu chuẩn của các tập đoàn toàn cầu này tại các vị trí đắc địa này tiếp tục ghi nhận xu hướng tăng giá thuê, phản ánh xu hướng ưu tiên các mặt bằng chất lượng cao của nhóm khách thuê phân khúc xa xỉ.

Bà Hoàng Nguyệt Minh, Tổng Giám đốc Cushman & Wakefield Việt Nam, cho biết: "Ngành bán lẻ cao cấp của Việt Nam đang trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, đặc biệt tại Hà Nội và TP.HCM. Do sự khan hiếm nguồn cung bán lẻ cao cấp tại cả hai thành phố, trong khi các thương hiệu cao cấp nhu cầu mở mới tại thị trường VN, đặc biệt là thương hiệu lớn của Pháp, Ý và Hàn Quốc ngày càng cao, dẫn đến giá thuê tăng mạnh tại khu vực này, bao gồm cả mặt bằng nhà phố và TTTM."



