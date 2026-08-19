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Phổ điểm Ngữ văn thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang

Lệ Thu
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Kết quả phân tích 324 học sinh Chuyên Tuyên Quang thi lại môn Ngữ văn cho thấy điểm trung bình 7,18; 76 em đạt từ 8 điểm trở lên.

Sáng nay 19/8, Bộ GD&ĐT công bố điểm và phổ điểm thi lại tốt nghiệp THPT ở điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang, có 324 thí sinh thi lại môn Ngữ văn.

Theo báo cáo phân tích thống kê điểm của 324 học sinh THPT Chuyên Tuyên Quang, điểm trung bình môn Ngữ văn lần 2 đạt 7,18 điểm, trong khi điểm trung vị là 7,25 điểm. Độ lệch chuẩn ở mức 0,89, còn khoảng tứ phân vị (IQR) là 1,25 điểm.

Phổ điểm cho thấy kết quả của phần lớn thí sinh tập trung trong khoảng từ 6,5 đến dưới 8 điểm. Cụ thể, nhóm đạt 6,5 đến dưới 8 điểm có 188 học sinh, chiếm 58% tổng số thí sinh. Nhóm đạt từ 8 điểm trở lên có 76 học sinh, tương đương 23,5%.

Trong khi đó, có 54 học sinh đạt từ 5 đến dưới 6,5 điểm, chiếm 16,7%. Số học sinh đạt dưới 5 điểm là 6 em, tương đương 1,9%.

Như vậy, tổng cộng 94,1% thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên.

- Ảnh 1.
- Ảnh 2.

Phổ điểm môn Văn thi lại tốt nghiệp của thí sinh Chuyên Tuyên Quang.

Lớp 12 Văn có điểm trung bình cao nhất

Khi phân tích theo từng lớp, điểm trung bình môn Ngữ văn lần 2 có sự khác biệt.

Lớp 12 Văn có điểm trung bình cao nhất, đạt 8 điểm. Tiếp đến là lớp 12 Sử với 7,44 điểm và 12 Anh với 7,40 điểm. Lớp 12A đạt mức trung bình 7,29 điểm. Nhóm có ít thí sinh nhất trong biểu đồ là lớp TD0, gồm 2 học sinh, với điểm trung bình 7,25.

Các lớp còn lại lần lượt có điểm trung bình: 12 Sinh 7,10; 12 Toán 6,96; 12 Tin 6,96; 12 Lý 6,76 và 12 Hóa 6,69 điểm.

Chênh lệch giữa lớp có điểm trung bình cao nhất và thấp nhất là 1,31 điểm.

Kết quả thống kê cho thấy mặt bằng điểm Ngữ văn lần 2 của 324 học sinh Chuyên Tuyên Quang đạt mức trung bình 7,18 điểm, với nhóm 6,5-8 điểm chiếm tỷ lệ lớn nhất và gần 1/4 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên.

Tags

điểm Ngữ văn

điểm trung bình

thí sinh

Chuyên Tuyên Quang

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