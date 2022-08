Phó Cục trưởng CSGT làm Giám đốc Công an tỉnh Hoà Bình

Ngày 15/8, Công an tỉnh Hòa Bình tổ chức Lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại buổi lễ, ban tổ chức thông báo về việc điều động Đại tá Lê Xuân Minh, Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình nhận công tác, giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và quyết định điều động; bổ nhiệm Đại tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an) đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Đỗ Thanh Bình nhận quyết định giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Tân Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình Đỗ Thanh Bình, sinh năm 1976, quê quán Tiền Hải, Thái Bình. Ông Bình là Tiến sĩ Luật, chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông Bình được đánh giá là cán bộ trẻ, có năng lực và trách nhiệm với công việc.



Trước khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình, Đại tá Đỗ Thanh Bình đã trải qua nhiều vị trí công tác, có uy tín và đạt được nhiều thành tích.