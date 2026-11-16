Phó Chủ tịch xã bị đe doạ sau quyết định phạt người vi phạm 45 triệu đồng

Bà Đinh Thị Hoan – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú ở Gia Lai liên tục bị một người đàn ông tên C gọi điện xúc phạm danh dự, đe dọa và gây áp lực sau khi xã có quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng.

Ngày 16/11, bà Đinh Thị Hoan – Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai vẫn đang đợi kết quả xác minh , điều tra của Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan về việc một người đàn ông tên C liên tục gọi điện xúc phạm danh dự, đe dọa và gây áp lực sau khi xã có quyết định xử phạt hành chính 45 triệu đồng.

Trước đó, bà Hoan đã có đơn tố giác tội phạm, đề nghị áp dụng biện pháp bảo vệ người tố giác gửi lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai.

Theo đơn, bà Hoan hiện là Phó Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, được phân công phụ trách lĩnh vực kinh tế. N gày 13/6, bà Hoan cùng Đoàn kiểm tra của Đảng ủy xã đi khảo sát, kiểm tra để định hướng phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn.

Khi đến đoạn cuối làng Ring, xã Ia Hrú, đoàn có phát hiện và bắt quả tang một vụ khai thác khoáng sản trái phép. Sau khi phát hiện vụ việc , bà Hoan chỉ đạo và giao Trưởng Phòng Kinh tế xã, Trưởng Công an xã phối hợp lập biên bản vi phạm hành chính, thu thập tài liệu, chứng cứ và tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện trường khai thác đá trái phép mà bà Hoan kiểm tra.

Trên cơ sở hồ sơ do cơ quan chuyên môn tham mưu, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú đã ban hành Quyết định số 823 ngày 25/6 xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Trần Quang Đạo, trú tại làng Ring, về hành vi khai thác khoáng sản không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; phạt tiền 45 triệu đồng và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật (gồm 8.000 viên đá chẻ và 2 máy khoan điện cầm tay). Quyết định xử phạt được ban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và trên cơ sở hồ sơ do các cơ quan chuyên môn tham mưu.

Tuy nhiên, sau khi quyết định xử phạt được ban hành, bà Hoan liên tục bị một người tên C (không rõ họ tên đầy đủ), trú tại làng Ring, nhiều lần sử dụng điện thoại cá nhân số 0982236… gọi đến số điện thoại của bà.

Trong các cuộc gọi này, ông C có nhiều lời lẽ xúc phạm danh dự, nhân phẩm, chửi bới, lăng mạ, đe dọa và gây áp lực đối với bà Hoan liên quan đến việc xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép nêu trên. Chưa dừng lại, khi bà Hoan chặn số điện thoại, ông C lại gọi đến số điện thoại cá nhân của chồng bà để tiếp tục chửi bới, lăng mạ, đe dọa; vu khống chồng bà Hoan nhận tiền của ông C để bảo kê đá lậu.

Toàn bộ các cuộc gọi đều được bà lưu giữ bằng file ghi âm và sẽ giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra để phục vụ công tác xác minh. Bà Hoan khẳng định, giữa bà và ông C không có bất kỳ quan hệ dân sự, kinh tế hay mâu thuẫn cá nhân nào. Các cuộc gọi chỉ xuất hiện sau khi UBND xã xử lý hành chính đối với ông Trần Quang Đạo. Từ diễn biến trên, bà Hoan cho biết, bản thân hoàn toàn có cơ sở nghi ngờ việc ông C nhiều lần gọi điện đe dọa, xúc phạm bà không phải là hành vi bộc phát mà có liên quan đến việc xử lý vụ khai thác khoáng sản trái phép.

Phóng viên ghi nhận hiện trường vụ khai thác đá mà UBND xã Ia Hrú có quyết định xử phạt hành chính đối với ông Trần Quang Đạo.

Do đó, bà Hoan đã đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Công an xã Ia Hrú tổ chức điều tra, xác minh mối quan hệ giữa ông C với ông Trần Quang Đạo. Cùng với đó, xác minh ông C có quyền lợi hoặc lợi ích liên quan đến hoạt động khai thác khoáng sản trái phép đã bị xử lý hay không. Đặc biệt, cần xác minh mục đích của việc nhiều lần gọi điện đe dọa, xúc phạm, vu khống bà có nhằm gây sức ép, cản trở hoặc tác động đến hoạt động xử lý vi phạm của cơ quan nhà nước hay không.

Bà Hoan cũng đề nghị Công an tỉnh Gia Lai cần áp dụng các biện pháp cần thiết để bảo vệ bản thân bà là người tố giác, đồng thời là cán bộ, đảng viên đang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, nhằm ngăn chặn việc tiếp tục đe dọa, xúc phạm hoặc gây áp lực đối với bà trong quá trình giải quyết vụ việc.

Bởi theo bà Hoan, hành vi nêu trên không chỉ xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm và sự an toàn của cá nhân bà mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, làm giảm uy tín của chính quyền địa phương và có nguy cơ gây tâm lý e ngại đối với cán bộ, công chức trong quá trình đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của pháp luật.