Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu nêu thời điểm triển vọng để nâng cấp quan hệ Việt Nam và EU

Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) Margaritis Schinas. Ảnh: Thi Anh

Phát biểu với báo chí ngày 22/10 nhân chuyến thăm Việt Nam, ông Margaritis Schinas khẳng định Việt Nam là đối tác tin cậy, có thể coi là trụ cột cốt lõi trong quan hệ hợp tác của Liên minh châu Âu (EU), đặc biệt là liên quan đến tính ổn định trong một khu vực mà sự mất ổn định lớn hơn tính ổn định.

Quan hệ hợp tác EU-Việt Nam được coi là hình mẫu thành công khi Việt Nam là đối tác thương mại hàng đầu của EU tại Đông Nam Á với kim ngạch thương mại song phương tăng 40% trong 4 năm qua. Hai bên có dư địa to lớn để nâng tầm mối quan hệ hợp tác hiện nay lên Đối tác chiến lược toàn diện, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu (EC) nói.

Chia sẻ về thời điểm tiềm năng để hai bên tiến đến dấu mốc mới này, ông Margaritis Schinas tiết lộ, chuyến thăm chính thức Việt Nam dự kiến vào tháng 4/2025 của Chủ tịch EC Ursula von der Leyen có thể là thời điểm phù hợp. Năm 2025 cũng là dấu mốc quan trọng kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - EU.

"Các nguyên liệu để nấu món ăn đã sẵn sàng", Phó Chủ tịch EC nói.

Theo Phó Chủ tịch EC, một khi dấu mốc này được hiện thực hóa, có 3 lĩnh vực sẽ chứng kiến sự tăng cường hợp tác và hưởng lợi đáng kể.

Thứ nhất là tăng trưởng xanh. Nhiều doanh nghiệp EU ghi nhận việc đầu tư tại Việt Nam mang lại lợi ích không chỉ kinh tế mà giảm thiếu tác hại về môi trường. EU sẽ tiếp tục đầu tư phát triển kinh tế của Việt Nam trong lĩnh vực này, đặc biệt với công cụ mới - sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu (Global Gateway) theo đó tạo điều kiện huy động tài chính từ khu vực công và tư nhân để phát triển kinh tế xanh.

Thứ hai là vấn đề mà cả EU và Việt Nam đang rất quan tâm - ứng phó biến đổi khí hậu. Các nước thành viên EU sẽ tiếp tục phối hợp triển khai sáng kiến quan trọng trong lĩnh vực này, cũng như phát triển năng lượng tái tạo, trong khuôn khổ Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP).

Thứ ba là lĩnh vực giáo dục, đào tạo kĩ năng, trao đổi nghiên cứu. Việc nâng cấp quan hệ sẽ tạo điều kiện cho thanh niên trẻ Việt Nam có cơ hội tiếp tục đào sâu nghiên cứu, học tập thông qua các chương trình tại các cơ sở đào tạo tại EU, ví dụ như Erasmus+ (Chương trình của EU nhằm tăng cường hợp tác và chuyển dịch trong giáo dục, đào tạo, giới trẻ và thể thao).

Đề cập vấn đề Biển Đông, ông Margaritis Schinas nhấn mạnh EU rất quan ngại về sự gia tăng đối đầu và căng thẳng ở Biển Đông, vì thế sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác, nước bạn bè để duy trì hoà bình và an ninh trên biển ở khu vực. EU sẽ tiếp tục nỗ lực duy trì hòa bình và an ninh trên thế giới, cũng như hòa bình và an ninh ở Biển Đông.