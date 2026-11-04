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Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Vĩnh Long nghỉ công tác theo chế độ tinh giản

Cảnh Kỳ
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Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thống nhất cho ông Đặng Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định 154/2025/NĐ-CP.

Chiều 4/11, Tỉnh ủy Vĩnh Long công bố và trao các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ .

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long thống nhất cho ông Đặng Văn Chính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, thôi giữ các chức vụ kể từ ngày 4/11/2026 và giải quyết chế độ tinh giản biên chế theo Nghị định số 154/2025/NĐ-CP.

- Ảnh 1.

Ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long (phải) trao quyết định, tặng hoa ông Đặng Văn Chính.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quyết định điều động bà Nguyễn Thị Bé Mười - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031, đến công tác tại đảng bộ phường Phú Tân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030.

- Ảnh 2.

Bà Nguyễn Thị Bé Mười - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhận quyết định giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Phú Tân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quyết định điều động ông Vũ Thanh Hà - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Phú Tân thôi tham gia Ban Chấp hành , Ban Thường vụ Đảng ủy phường Phú Tân nhiệm kỳ 2025-2030 và các chức vụ có liên quan, đến công tác tại Văn phòng Tỉnh ủy, bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, thời gian bổ nhiệm 5 năm.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Long cũng quyết định điều động bà Võ Thị Phương Diệu - Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, đến công tác tại Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, để Chủ tịch HĐND tỉnh bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh.

Ngoài ra, Sở Nội vụ Vĩnh Long công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận, bổ nhiệm có thời hạn 5 năm chức vụ Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo đối với ông Kim Vui - Phó Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, kể từ ngày 4/11/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lâm Minh Đằng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của các cán bộ trong suốt quá trình công tác vừa qua.

Ông Lâm Minh Đằng cũng đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm, tiếp tục giữ vững bản lĩnh, phát huy phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tinh thần trách nhiệm để cùng tập thể cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương nơi công tác mới nêu cao tinh thần đoàn kết, gương mẫu, tận tụy, đặt lợi ích chung lên trên hết; nhanh chóng tiếp cận công việc, sâu sát cơ quan, đơn vị, địa phương…

Ông Đặng Văn Chính sinh ngày 10/6/1968; quê tỉnh Vĩnh Long. Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp. Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính sách công, Đại học Quân sự. Quá trình công tác trải qua nhiều vị trí như: Bí thư Huyện ủy Bình Tân, Chủ tịch HĐND huyện Bình Tân; Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Long; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Vĩnh Long.

Từ tháng 8/2022 đến tháng 10/2023: Ông là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy. Ngày 12/10/2023, ông được HĐND tỉnh Vĩnh Long bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Sau hợp nhất 3 tỉnh Vĩnh Long, Trà Vinh và Bến Tre thành tỉnh Vĩnh Long mới, ông Đặng Văn Chính giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đến nay.

Tags

Vĩnh Long

UBND tỉnh Vĩnh Long

tinh giản biên chế

Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Lâm Minh

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