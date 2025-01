Sáng 6/1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 12/2024. Tại phiên họp, nhiều đại biểu quan tâm đến các quy định liên quan đến Nghị định 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương. Ảnh: QH

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết, từ khi các Nghị định về xử lý vi phạm hành chính về vi phạm an ninh trật tự, an toàn giao thông có hiệu lực, ý thức của người dân tốt hơn.

Phó Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Bộ Công an cần phối hợp các cấp, ngành kiểm tra điều kiện kỹ thuật của hệ thống đèn tín hiệu, không để người dân bị xử phạt oan. Đây là nội dung được các đoàn đại biểu Quốc hội và cử tri rất quan tâm.

Cùng mối quan tâm, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nói, qua theo dõi, hiệu ứng lan tỏa của nghị định rất tích cực. Chỉ sau một ngày triển khai, ý thức tham gia giao thông của người dân được cải thiện.

Tuy nhiên, hệ thống tín hiệu giao thông có chỗ hoạt động chưa đảm bảo đúng quy định, còn trục trặc kỹ thuật. Ông Thanh đề nghị cơ quan chức năng quản lý, bảo trì hệ thống đèn giao thông xử lý sớm, để có cơ sở xử lý nghiêm các vi phạm.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh. Ảnh: QH

Nhấn mạnh việc triển khai, thực hiện nghiêm các quy định của Nghị định về xử phạt vi phạm giao thông , Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, công tác tuyên truyền, phổ biến cần đẩy mạnh hơn, nhất là qua phương tiện truyền thông, đến từng hộ, từng người.

“Luật, nghị định, thông tư tuyên truyền còn chưa sâu, chưa thấm, người dân gửi nhiều tin nhắn, điện thoại đến chúng tôi để phản ánh. Đề nghị Chính phủ và Bộ Công an kiên quyết, dứt khoát, nhưng phải tuyên truyền để người dân thấu hiểu”, Chủ tịch Quốc hội nêu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh QH

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, các đoàn đại biểu Quốc hội phải tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cử tri để chủ động đấu tranh với những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc gây chia rẽ. Luật đúng, nghị định đúng, chủ trương đúng, nhưng ban đầu có thể còn việc này việc kia thì phải tiếp tục chấn chỉnh.

Phát biểu sau đó, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ , Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, vấn đề về an toàn giao thông đã chủ động và giải quyết tốt các nội dung trong báo cáo công tác dân nguyện tháng 12/2024. Thứ trưởng Bộ Công an tiếp thu các ý kiến được các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu trên.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết thêm, Bộ Công an cũng chủ động giải quyết vấn đề tội phạm lừa đảo qua mạng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng, phục vụ đại hội đảng các cấp và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước trong năm...

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an tại phiên họp. Ảnh: QH

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đánh giá cao Bộ Công an trong triển khai Nghị định 168, tạo hiệu ứng rất tốt. Nhiều thanh niên khi uống rượu, bia không dám lái xe mà thuê taxi hay grab để đi, tình trạng vượt đèn đỏ không còn nhiều.