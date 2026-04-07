Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử

Anh Văn |

Bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 được Quốc hội khóa XVI bầu giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI chiều 7/4, 485/485 đại biểu có mặt bấm nút biểu quyết tán thành thông qua Nghị quyết bầu bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2031

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tái đắc cử nhiệm kỳ 2026 - 2031 - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân sinh năm 1970, quê quán phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. Bà có trình độ Thạc sĩ Quản lý công, Đại học Sư phạm chuyên ngành Hóa học; Cử nhân lý luận chính trị.

Bà Võ Thị Ánh Xuân là Bí thư Trung ương Đảng khóa XIV; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI (dự khuyết), XII, XIII, XIV; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV, XVI.

Bà Võ Thị Ánh Xuân có 4 năm là giáo viên trường THPT Mỹ Thới (thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang), sau đó làm chuyên viên nghiên cứu tổng hợp, Văn phòng Tỉnh ủy An Giang. Từ tháng 8/2001 đến 1/2013, bà làm Phó Chủ tịch rồi Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Phó trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang, Bí thư Thị ủy Tân Châu.

Từ tháng 2/2013, bà Võ Thị Ánh Xuân giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, Phó Bí thư rồi Bí thư Tỉnh ủy An Giang. Ngày 6/4/2021, bà Võ Thị Ánh Xuân được Quốc hội bầu làm Phó Chủ tịch nước.

Tháng 1/2026, Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bà Võ Thị Ánh Xuân được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV bầu bà vào Ban Bí thư khóa XIV.

