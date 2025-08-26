Sau chuyến thăm của Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Marketing toàn cầu của Apple - Greg "Joz" Joswiak vào năm 2023, và sau đó là chính CEO Tim Cook vào năm 2024, Việt Nam tiếp tục đón thêm một gương mặt quan trọng khác của Apple: Eddy Cue, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Dịch vụ.

Đây là lần đầu tiên ông có dịp tới Việt Nam, nhưng ngay từ những phút đầu trò chuyện, Eddy Cue đã gây bất ngờ bởi sự cởi mở và hào hứng với những trải nghiệm văn hóa địa phương. Chúng tôi may mắn là một trong hai đơn vị truyền thông có cơ hội gặp gỡ và trao đổi trực tiếp cùng ông.

"Việt Nam nổi tiếng với nền ẩm thực tuyệt vời," ông mở đầu buổi trò chuyện bằng nụ cười. Dù lịch họp dày đặc, ông vẫn mong chờ một bữa tối đậm chất Việt Nam trong ngày đầu tiên ở Việt Nam.

Điều thú vị là ngay sau khi đặt chân tới Việt Nam, ông Eddy Cue đã được mời thưởng thức món cà phê muối. Ông không chỉ ấn tượng với hương vị lạ mà còn tìm hiểu cả câu chuyện đằng sau sự ra đời của thức uống này, rồi hào hứng kể lại cho mọi người trong phòng. Chỉ bằng một chi tiết nhỏ, Eddy Cue đã "phá băng" cuộc phỏng vấn, cho thấy ông không chỉ đến Việt Nam với lịch trình công việc, mà còn muốn hòa mình vào văn hóa và đời sống địa phương.

Ông Eddy Cue hiện là Phó chủ tịch cấp cao của Apple, phụ trách mảng Dịch vụ và trực tiếp báo cáo cho CEO Tim Cook. Ông quản lý toàn bộ hệ sinh thái dịch vụ của Apple: từ Apple Music, Apple News, Apple Podcasts, Apple TV app và Apple TV+ cho tới Apple Pay, Apple Card, Maps, Apple Ads, iCloud cũng như các ứng dụng sáng tạo và năng suất khác. Gia nhập Apple từ năm 1989, Eddy Cue đã gắn bó hơn ba thập kỷ và để lại nhiều dấu ấn mang tính nền tảng. Ông là người đứng sau sự ra đời của Apple Online Store (1998), iTunes Store (2003) và App Store (2008) - những cột mốc làm thay đổi cách người dùng toàn cầu tiếp cận và sử dụng nội dung số. Ngoài ra, ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển bộ phần mềm iLife nổi tiếng. Trước đó, Eddy từng thành công khi quản lý các đội ngũ kỹ sư phần mềm và hỗ trợ khách hàng. Ông tốt nghiệp Đại học Duke với bằng Cử nhân Khoa học Máy tính và Kinh tế, hiện còn là thành viên Hội đồng Quản trị của Paley Center for Media và chính ngôi trường Duke nơi ông từng theo học.

Việt Nam - một điểm đến ngày càng thường xuyên trong lịch trình của những "cây đại thụ" tại Apple

Chỉ trong hai năm, Việt Nam liên tục đón ba nhân vật cấp cao của Apple. Sau Greg "Joz" Joswiak và Tim Cook, đến lượt Eddy Cue - người phụ trách mảng dịch vụ, một trong những trụ cột lớn nhất của Apple đặt chân tới đất nước hình chữ S.

Greg "Joz" Joswiak, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách Marketing toàn cầu của Apple đến thăm Việt Nam vào tháng 11/2023 và chúng tôi cũng được dịp trò chuyện cùng.

Tim Cook đến thăm các nhà lập trình tại Việt Nam vào tháng 4/2024

Sự nối tiếp này không chỉ mang tính biểu tượng, nó phản ánh một xu hướng rõ ràng: Việt Nam đang trở thành một thị trường chiến lược trong bản đồ toàn cầu của Apple. Ông Eddy Cue chia sẻ:

"Chắc mọi người cũng biết, Tim đã đến Việt Nam khoảng một năm trước. Chúng tôi đã triển khai nhiều dịch vụ tại đây, từ Apple Music đến TV+. Số lượng người dùng sản phẩm Apple đang tăng rất nhanh ở Việt Nam, và đó chính là lý do tôi đến."

Nghệ sĩ và nhà phát triển Việt Nam - sức sáng tạo và tiềm năng công nghệ lan tỏa toàn cầu

Bên cạnh các cuộc họp với đối tác, Eddy Cue đã dành thời gian gặp gỡ các nghệ sĩ và nhà phát triển Việt. Theo ông, điểm tuyệt vời nhất của thời đại hiện nay là nghệ sĩ và nhà phát triển có thể sáng tạo ngay tại Việt Nam nhưng sản phẩm vẫn dễ dàng tiếp cận khán giả toàn cầu. Ông cho biết nhiều người ông gặp đều bày tỏ sự hào hứng với cơ hội đưa văn hóa và nội dung Việt ra thế giới.

Ông Eddy Cue gặp gỡ các bạn nghệ sĩ trẻ: Thể Thiên, marzuz và MIN vào ngày hôm qua 24/8.

"Điều tuyệt nhất đối với các nghệ sĩ và nhà phát triển là họ có thể tạo ra sản phẩm tại đây và đưa nó ra khắp thế giới. Nhờ đó, văn hóa và nội dung Việt Nam có thể tiếp cận rất dễ dàng với khán giả toàn cầu," ông cho biết.

Ông cũng nhấn mạnh công nghệ đang mở ra nhiều cánh cửa mới. Từ nhiếp ảnh, video đến âm nhạc, việc sáng tạo ngày nay trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết. Không chỉ các bộ phim dài có thể quay hoàn toàn bằng iPhone, mà ngay cả những sự kiện công bố sản phẩm của Apple cũng được sản xuất bằng chính thiết bị này.

Eddy nhận xét, chưa bao giờ có thời điểm nào tốt hơn để bất kỳ ai cũng có thể sáng tạo và phân phối tác phẩm của mình tới khán giả toàn cầu.

Việt Nam cũng đã có những dự án minh chứng cho điều này. MV "Cứu Lấy Âm Nhạc" của nghệ sĩ Wren Evans được quay hoàn toàn bằng iPhone 16 Pro trong khuôn khổ chiến dịch Shot on iPhone, cho thấy cách một chiếc điện thoại có thể trở thành công cụ sáng tạo chuyên nghiệp.

Ở lĩnh vực điện ảnh, ê-kíp sản xuất "Thám Tử Kiên" của đạo diễn Victor Vũ cũng tận dụng hệ sinh thái Apple để dựng trailer, từ MacBook Pro đến iPad với Final Cut Pro, biến việc hậu kỳ trở nên liền mạch như một dây chuyền khép kín. Những ví dụ này không chỉ chứng minh sức mạnh của công nghệ Apple, mà còn phản ánh cách nghệ sĩ Việt Nam đang nhanh chóng nắm bắt công cụ toàn cầu để kể câu chuyện văn hóa của mình.

Đạo diễn Victor Vũ chia sẻ hệ sinh thái Apple đã giúp ích rất nhiều trong quá trình làm phim "Thám Tử Kiên".

Nếu nghệ sĩ Việt Nam đang dùng công nghệ để đưa văn hóa và âm nhạc ra toàn cầu, thì với cộng đồng nhà phát triển, câu chuyện lại nằm ở sức mạnh về nhân lực và kỹ thuật. Sau buổi gặp gỡ, Eddy Cue cho biết ông không chỉ ấn tượng với năng lượng sáng tạo của giới nghệ sĩ, mà còn ngạc nhiên trước quy mô và chất lượng của lực lượng lập trình viên Việt Nam.

"Với quy mô dân số, cộng đồng nhà phát triển Việt Nam thật sự rất lớn. Việt Nam cũng đã làm rất tốt trong việc đào tạo kỹ sư và phát triển giáo dục STEM," Eddy nói.

Ông cho rằng chất lượng này hoàn toàn sánh ngang, thậm chí vượt nhiều nơi khác trên thế giới, tạo điều kiện cho các công ty khởi nghiệp dễ dàng tìm kiếm kỹ sư và phát triển sản phẩm. "Trong vài năm tới, tôi tin rằng số lượng công ty công nghệ ở Việt Nam sẽ còn tăng trưởng mạnh mẽ nhờ lợi thế này. Đây là điều mà đất nước các bạn hoàn toàn có thể tự hào, và tôi cho rằng các bạn đang làm những điều tuyệt vời nhất để thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng này"

Thực tế trong nhiều năm qua, Việt Nam đã liên tục chứng minh sự năng động của mình qua các sản phẩm công nghệ được tạo ra bởi những lập trình viên trẻ. Không ít trò chơi và ứng dụng Việt nam đã vượt biên giới, lọt top bảng xếp hạng App Store tại Mỹ và châu Âu. Apple cũng từng nhiều lần vinh danh các nhà phát triển tại Việt Nam.

Chính các doanh nghiệp trong nước cũng khẳng định vai trò "bệ phóng" của App Store và hệ sinh thái Apple mang lại nhiều giá trị đặc biệt cho các nhà phát triển. Kelly Wong - Tổng Giám đốc VNG cho biết: "Quy trình review và đánh giá của App Store rất kỹ lưỡng và chặt chẽ, đảm bảo chất lượng ngay từ đầu. Đây chính là giá trị lớn nhất: quá trình xét duyệt khắt khe của Apple giúp đảm bảo chất lượng cao nhất cho ứng dụng."

Silver Nguyễn - CEO Amanotes nhìn nhận lợi ích rõ rệt về mặt vận hành: "Apple không chỉ mang ứng dụng đến người dùng toàn cầu, mà còn xử lý cả thuế và quy định ở hàng trăm quốc gia. Cái đó mà mình tự làm trực tiếp thì kinh khủng không thể tưởng tượng được."

Kelly Wong - Tổng Giám đốc VNG (trái) và Silver Nguyễn - CEO Amanotes, cũng đã có buổi gặp gỡ với Eddy Cue trong dịp ông đến Việt Nam.

Thách thức của thị trường Việt Nam

Ở góc độ người dùng, thị trường Việt Nam vẫn còn những điểm đặc thù, trong đó có thói quen sử dụng các dịch vụ miễn phí khá phổ biến. Nhiều người vẫn quen nghe nhạc hay xem phim miễn phí trên các nền tảng khác nhau. Đây chính là thách thức lớn đối với mảng dịch vụ của Apple, trong khi phần cứng như iPhone, iPad hay Mac đã trở thành những sản phẩm được ưa chuộng rộng rãi.

Khi được hỏi về vấn đề này, Eddy Cue thẳng thắn chia sẻ:

"Chúng tôi thực sự không tập trung nhiều vào quảng cáo trong các dịch vụ của mình. Một số ít có quảng cáo trong App Store, nhưng tôi không thấy điều này sẽ thay đổi trong thời gian ngắn."

Theo ông, thay vì đi theo hướng quảng cáo, Apple muốn tìm cách tạo ra thêm giá trị để thuyết phục người dùng.

"Tôi nghĩ còn nhiều cơ hội khác mà tôi muốn thực hiện tại đây, những cơ hội có thể mang đến cho người dùng Việt Nam nhiều giá trị hơn so với hiện tại."

Nhìn rộng hơn, Eddy cho rằng chìa khóa nằm ở việc tận dụng toàn bộ sức mạnh của hệ sinh thái Apple. "Khi nhìn vào tất cả các dịch vụ của chúng tôi, từ iCloud, Apple Music, Apple TV+, và cả Apple One, tôi tin rằng vẫn còn rất nhiều điều chúng tôi có thể làm ở Việt Nam."

Để khuyến khích người dùng tự mình trải nghiệm, Apple vừa triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt: những ai chưa từng đăng ký Apple Music có thể dùng thử dịch vụ nghe nhạc cao cấp này hoàn toàn miễn phí trong 6 tháng, gấp đôi thời gian so với trước kia.

Đây là một cách để người dùng Việt Nam cảm nhận trực tiếp sự khác biệt của Apple Music, từ chất lượng âm thanh lossless đến kho nhạc và playlist cá nhân hóa, tích hợp sâu vào hệ sinh thái thiết bị của hãng, thay vì chỉ quen với các nền tảng miễn phí.

Apple triển khai chương trình ưu đãi đặc biệt cho người dùng đăng ký mới Apple Music

Việt Nam trong bản đồ toàn cầu của Apple

Chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam của Eddy Cue tuy ngắn ngủi nhưng đã đủ để ông cảm nhận sức sống và sự sáng tạo nơi đây. Từ văn hóa, những nghệ sĩ trẻ cho đến cộng đồng nhà phát triển sôi động, tất cả cho thấy Việt Nam đang trở thành một mảnh ghép quan trọng trong bức tranh toàn cầu của Apple.

"Tôi muốn tìm hiểu thị trường này, nơi chúng tôi đang phát triển mạnh, và xem mình có thể làm gì để hỗ trợ thêm," Eddy nói.

Câu hỏi đặt ra lúc này là: Apple sẽ đồng hành cùng người dùng Việt Nam ra sao, từ dịch vụ, thanh toán số cho đến nội dung số? Những câu trả lời sẽ xuất hiện trong các phần tiếp theo của loạt phỏng vấn này, mời quý độc giả cùng đón đọc.