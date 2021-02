Phó ban quản lý dự án huyện tử vong cạnh con dao và thư tuyệt mệnh: "Cả làng cả xã đều bất ngờ"

Ông Nguyễn Minh H. (42 tuổi, ngụ tại xã Lộc An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai), Phó Ban quản lý dự án huyện Long Thành được phát hiện tử vong tại nhà riêng của cha mẹ ở xã Lộc An, huyện Long Thành, hôm 21/2.

Theo ghi nhận của báo Công an TP.HCM, qua khám nghiệm hiện trường, công an phát hiện trên ngực ông H. có một vết đâm gây thủng tim, cùng con dao Thái Lan và lá thư tuyệt mệnh với nội dung "buồn chán chuyện cuộc sống...". Bước đầu điều tra, cơ quan công an nhận định nhiều khả năng ông H. tự sát bằng dao.



Cũng theo nguồn trên, ông H. đã có vợ và 2 con, nhưng vợ chồng đã ly thân. Thời gian qua ông H. có tham gia nhiều dự án lớn như xây dựng trường học, công sở... vốn ngân sách Nhà nước do Ban quản lý dự án làm chủ đầu tư.

Đại diện lãnh đạo xã Lộc An chia sẻ trên chuyên trang Đất Việt/báo điện tử Tri thức và Cuộc sống: "Anh H. sống ở nơi khác, được phát hiện tử vong tại nhà bố mẹ đẻ ở xã Lộc An. Nguyên nhân tử vong cơ quan chức năng đang điều tra. Khi biết sự việc, chính quyền địa phương cũng đến hỏi thăm.

Nội dung bức thư anh H. để lại là bất mãn với cuộc sống, nhưng khi hỏi thăm gia đình thì mọi người đều bảo trong gia đình không có khúc mắc gì".

Theo vị này, bố mẹ ông H. đều là cán bộ công chức về hưu, còn anh em của ông H. đều đi làm ăn xa, kinh tế gia đình ông H. bình thường.

"Khi phát hiện sự việc, không chỉ bố mẹ anh H. mà cả làng, cả xã, cả huyện đều bất ngờ, không ai nghĩ anh H. tử vong lại để bức thư tuyệt mệnh có nội dung như thế. Bố mẹ anh H. cũng đều là những đảng viên, công dân tốt ở địa phương", đại diện lãnh đạo xã Lộc An thông tin trên chuyên trang Đất Việt/báo điện tử Tri thức và Cuộc sống.

