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Phim Việt vừa khiến người dùng Google sục sôi: Lượt tìm kiếm tăng 5000% trong 24 giờ, 1 tình tiết gây sốc nặng

LỆ AN
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Những diễn biến mới của bộ phim khiến khán giả quá sốc.

Theo dữ liệu Google Trends ngày 28/10, cụm từ tìm kiếm “Căn Nhà Không Mái Che” tại Việt Nam được ghi nhận mức tăng hơn 5.000% so với 24 giờ trước đó. Đây là mức tăng đột biến, cho thấy sức chú ý dành cho bộ phim đang nóng lên rõ rệt giữa lúc câu chuyện trên màn ảnh liên tiếp xuất hiện những nút thắt mới. Đáng nói, thời điểm từ khóa bùng nổ cũng trùng với diễn biến gây sốc xoay quanh số phận của Bình (Doãn Quốc Đam) và phản ứng của những người thân sau biến cố.

Căn Nhà Không Mái Che đang là từ khóa hot trên Google (Ảnh: Chụp màn hình)

Lên sóng VTV3 từ ngày 12/10, Căn Nhà Không Mái Che khai thác câu chuyện gia đình, những tổn thương trong hôn nhân và hành trình mưu sinh của những con người có hoàn cảnh khác nhau. Phim xoay quanh Hạnh (Huyền Lizzie), người phụ nữ quyết định ly hôn sau thời gian dài chịu đựng sự vũ phu và những khoản nợ do chồng gây ra. Tưởng rằng rời khỏi cuộc hôn nhân ấy sẽ giúp mẹ con Hạnh tìm được bình yên, nhưng thực tế lại đẩy họ vào một chuỗi biến cố mới.

(Ảnh: VTV)

Ở những diễn biến mới nhất, cuộc sống của mẹ con Hạnh tuy còn vất vả nhưng cũng dần ổn định sau biến cố hôn nhân. Thế nhưng tin dữ lại ập đến, sau vụ sập hầm, Bình (chồng cũ của Hạnh) được xác định là một trong những nạn nhân không qua khỏi. Từ đây, câu chuyện không còn chỉ xoay quanh việc Hạnh thoát khỏi cuộc hôn nhân cũ hay giải quyết những món nợ, mà chuyển sang nỗi đau mất mát và cách những đứa trẻ đối diện với sự thật rằng bố sẽ không bao giờ trở về. 

Chi tiết khiến người xem nghẹn lòng nhất là phản ứng của Khang (Minh Xíu), cậu con trai nhỏ vẫn tin bố sẽ giữ lời hứa trở về nhà. Khi Hạnh đưa di ảnh Bình lên bàn thờ, Khang nhất quyết không chấp nhận sự thật. Cậu bé không muốn chào tấm ảnh, khẳng định sẽ đợi bố và thậm chí định tự mình đi tìm. Với Khang, những gì đang diễn ra quá sức tưởng tượng của một đứa trẻ vốn vẫn nuôi hy vọng được gặp lại cha. Chính tình tiết gây sốc này cùng câu chuyện Hạnh đồng ý bán nhà cho Toản đã đẩy Căn Nhà Không Mái Che trở thành từ khóa cực hot. 

Tình tiết sẽ lên sóng trong tập 9 (Ảnh: VTV)

Thực tế, ngay từ những tập đầu tiên lên sóng, Căn Nhà Không Mái Che đã là cái tên nhận được nhiều sự chú ý của khán giả. Các tình tiết xoay quanh nhân vật Bình liên tục trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội, kéo theo sự quan tâm dành cho những gương mặt xuất hiện trong phim.

Dù thời lượng lên hình ban đầu không nhiều, Bình vẫn để lại dấu ấn và nay tiếp tục được chú ý khi trở lại cùng những diễn biến mới. Bên cạnh đó, tạo hình của Huyền Lizzie, sự xuất hiện của các nhân vật phụ hay diễn xuất của Duy Hưng, Thu Hà Ceri cũng nhiều lần khơi lên những cuộc thảo luận. Bởi vậy, việc tăng hơn 5.000% lượt tìm kiếm trong 24 giờ không phải hiện tượng quá khó hiểu khi bộ phim vốn đã có sẵn sức hút, và biến cố Bình qua đời chính là chất xúc tác khiến sự tò mò của khán giả bùng lên mạnh mẽ hơn.

(Ảnh: VTV)

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Tags

mái che

Google trends

Doãn Quốc Đam

Huyền Lizzie

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