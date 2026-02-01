Phim Việt thảm nhất Tết 2026 là đây: Doanh thu kém Thỏ Ơi!! cả vạn dặm, nhìn số tiền mà không tin nổi

Sau hơn 3 ngày công chiếu, đường đua phim Tết Việt đang nóng hơn bao giờ hết, đặc biệt khi bộ tứ Thỏ Ơi!!, Nhà Ba Tôi Một Phòng, Mùi Phở và Báu Vật Trời Cho đã có những dấu hiệu phân tầng nhất định. Tuy nhiên, không chỉ 4 mà phòng vé quốc nội còn có một tác phẩm điện ảnh ra mắt trong khoảng dịp Tết Nguyên Đán nhưng hoàn toàn bị lãng quên - đó là Huyền Tình Dạ Trạch.

Chính vì nằm ngoài vùng phủ sóng của cuộc chiến phòng vé của 4 bộ phim còn lại, Huyền Tình Dạ Trạch không chỉ không tạo ra chút bọt sóng nào trên MXH mà còn thất bại ê chề trên mặt trận doanh thu. Ra rạp vào ngày 10/2, Huyền Tình Dạ Trạch hiện chỉ mới thu về gần 400 triệu đồng - một con số thấp đến khó tin. So với Thỏ Ơi!!, khoảng cách chênh lệnh giữa 2 tác phẩm lên đến 400 lần.

Chưa kể, Huyền Tình Dạ Trạch được ghi nhận chỉ được chia cho đúng 5 suất chiếu trong ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết) và chỉ bán ra 269 vé xem. Theo một số netizen, Huyền Tình Dạ Trạch chưa kế hoạch truyền thông ổn định và dù cốt truyện mới lạ nhưng mức đầu tư vẫn chưa tương xứng với kịch bản. Tình hình hẩm hiu này càng cho thấy sự bộ phim chưa chạm đến thị hiếu chung của khán giả trong dịp lễ Tết.

Trên MXH không có chút tranh cãi, không khen ngợi, không meme, không thảo luận - Huyền Tình Dạ Trạch gần như biến mất khỏi radar truyền thông. Một số ý kiến cho rằng phim thiếu chiến lược quảng bá bài bản, chưa tạo được điểm nhấn để kích thích tò mò trước giờ G. Dịp Tết vốn là thời điểm khán giả ưu tiên những tác phẩm giải trí dễ xem, nhiều tiếng cười hoặc có yếu tố gia đình, nếu đi ngược dòng thị hiếu mà không đủ mạnh về chất lượng lẫn truyền, bộ phim dễ chìm vào sự lãng quên.

Huyền Tình Dạ Trạch thuộc thể loại huyền sử - lãng mạn, tái hiện thiên tình sử giữa chàng trai nghèo Chử Đồng Tử và công chúa Tiên Dung, đồng thời khắc họa đời sống của cư dân Việt cổ ven sông Hồng thời Hùng Vương dựng nước. Bộ phim không chỉ kể câu chuyện tình yêu vượt qua rào cản thân phận mà còn phản ánh quá trình khai phá, lao động, đấu tranh sinh tồn và hình thành cộng đồng của người Việt cổ trong buổi đầu lịch sử.

Giữa một mùa phim Tết cạnh tranh khốc liệt, Huyền Tình Dạ Trạch đang sở hữu 2 lợi thế: một câu chuyện quen mà lạ, và một dàn nam - nữ thần cổ phong. Nhưng tác phẩm đã không tận dụng hết tiềm năng nên khó trở nên nổi bật giữa các gương mặt sừng sỏ khác trên đường đua phim Tết Việt.