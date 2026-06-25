Phim Việt hay nhất giờ vàng khiến dân tình "quay xe" gấp: Nữ chính tâm lý vặn vẹo, càng xem càng chán

Khán giả đang dần thấy bức xúc với những tình tiết ngày càng quá đà của bộ phim.

Từng được yêu mến nhờ câu chuyện gia đình nhiều cảm xúc cùng tình bạn tuổi thanh xuân đẹp đẽ, chân thành giữa các nhân vật chính, Phía Bên Kia Thành Phố lại đang khiến khán giả tranh cãi dữ dội ở những tập gần đây. Cao trào liên tiếp xuất hiện nhưng thay vì đồng cảm với các nhân vật như trước, không ít người xem bắt đầu cảm thấy mệt mỏi bởi hàng loạt hiểu lầm, thù hận và những lựa chọn bị cho là ngày càng cực đoan.

Đỉnh điểm chính là tập 19 vừa lên sóng, Tuyết Lan (Tú Quyên) thú nhận đã biết toàn bộ sự thật về cái chết của anh trai mình (Huy). Dù biết Khuê (Thái Vũ) và Cương (Võ Hoài Vũ) không trực tiếp đẩy anh trai xuống sông, Lan vẫn khẳng định hai người không hề vô can vì đã đánh nhau với Huy trên cầu ngày hôm đó. Lan tuyên bố sẽ bắt cả hai phải trả giá, mặc Khuê đã ra sức trấn an.

Tuyết Lan đổ lỗi cho hai người bạn cùng lớp hại anh trai mình

Mặc Khuê trấn an, trong mắt Lan chỉ có sự cực đoan

Từ xa, Cương từ xa nhìn thấy và hoàn toàn hiểu lầm về sự thân mật của hai người. Bị dắt mũi bởi hận thù của Lan và cũng là "crush" của cậu, Cương hẹn Khuê mắng chửi Khuê vì cho rằng bạn thân thích Lan nhưng giấu giếm, đâm sau lưng mình. Cuộc đối thoại nhanh chóng biến thành màn đối đầu căng thẳng. Tại đây, Khuê bật đoạn ghi âm cũ, trong đó Cương từng gọi mình là "thằng con hoang". Cả hai đều bức xúc và đau lòng với nỗi niềm riêng, không kìm được mà lao vào đánh nhau.

Từ cuộc tranh cãi nảy lửa, preview tập 20 cho thấy cuộc xô xát dẫn đến một tai nạn ngoài ý muốn. Khuê bị thương nặng rơi vào trạng thái nguy kịch và phải đưa đi cấp cứu khẩn cấp.

Đôi bạn thân bị dắt mũi, lao vào đánh nhau

Khuê bị thương nặng do đầu đập vào đá

Không ít người nhận xét đây là một trong những phân cảnh vừa buồn vừa bực nhất từ đầu phim tới nay khi anh em chí cốt lại dễ làm tổn thương nhau bởi một người ngoài. Tuy nhiên, điều gây tranh cãi hơn cả lại nằm ở nhân vật Tuyết Lan. Nếu ở những tập đầu, Lan được xem là cô gái đáng thương mang trong mình nỗi đau mất người thân thì hiện tại, rất nhiều khán giả cho rằng nhân vật này đang dần trở nên cực đoan và méo mó trong suy nghĩ.

Thay vì tìm kiếm sự thật, Lan dùng tình cảm của Cương làm công cụ trả thù. Cô đánh tráo khái niệm, biến tai nạn của anh trai thành cái cớ để đổ vấy thù hận lên hai người bạn cùng lớp. Hôm trước thì cố tình cho Khuê ra rìa không mời đi sinh nhật mình, hôm sau lại vênh váo nói với Khuê: " Tôi đủ tỉnh táo để biết hai cậu không phải là người đẩy anh trai tôi xuống sông. Nhưng mà các người không hề vô can. Các người sẽ phải trả giá cho chuyện này ". Trước mặt Cương, Tuyết Lan lại tổ ra thân thiết rồi dùng lời lẽ dịu dàng nhưng đầy ẩn ý để "bơm đểu" và chia rẽ tình bạn giữa cậu với Khuê.

Tuyết Lan bị cho là tâm lý vặn vẹo, hành xử quá đáng

Từ đó, netizen càng chỉ trích Tuyết Lan dữ dội hơn. Nhiều người cũng cho rằng Phía Bên Kia Thành Phố vốn là một bộ phim hay từ những tập đầu tiên nhưng càng về sau càng tạo cao trào quá đà, xem phim mà rước bực vào người.

Bình luận của netizen:

- Phim tập hôm nay không hay nhé. Đánh nhau, để chấn thương sọ não. Phim làm quá lên so với lứa tuổi học trò

- Tóm lại là tình tiết phim như càng ngày càng lố. Phim drama chứ phim tuổi học trò cái gì, bất kể thế nào mà sau này mà phim kết thúc có hậu thì nó phải gọi bất hợp lý kinh luôn ấy

- Mọi vết nứt sẽ không bao giờ lành lại. Biết là phim nhưng chi tiết này hư cấu vượt mức quá. Liệu tình cảm có còn lại như xưa?

- Kể từ những tập này không muốn xem phim nữa đạo diễn ạ

- Lúc đầu thì thích Tuyết Lan, giờ thì càng xem càng ghét Tuyết Lan

- Tui tức lắm rồi đó nha, học trò gì mà tâm cơ thế này. Rắn hổ mang chúa

- Chưa bao giờ xem phim mà phải thốt lên như này nhé, anh em tương tàn vì 1 đứa con gái. Giờ chắc Tuyết Lan đang sung sướng lắm

Hiện tại, Phía Bên Kia Thành Phố đang bước vào hồi cuối. Khi Khuê đứng trước cửa tử, Cương đối mặt nguy cơ vào tù còn Tuyết Lan ngày càng lún sâu vào vòng xoáy thù hận, khán giả cũng tò mò liệu những người trẻ này có còn cơ hội cứu vãn mọi thứ hay không, hay chính những tổn thương trong quá khứ sẽ tiếp tục kéo tất cả xuống đáy của bi kịch.