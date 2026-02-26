Phim Việt giờ vàng gây tranh cãi vì bôi xấu hình ảnh nhà giáo

Trong tập 3 của phim Bước Chân Vào Đời , nữ chính Thương (Quỳnh Kool) gặp tình huống khó xử tại trường nơi cô công tác. Trong giờ kiểm tra, Thương bắt gặp một học sinh quay cóp và đã đưa ra hình phạt muốn bạn làm lại bài một mình.

Tuy nhiên, hóa ra bạn học sinh có mẹ là giáo viên tại trường tên Ngân. Người mẹ rất tức giận vì hành vi vi phạm kỷ luật của con, bên cạnh đó còn vì sĩ diện, kỳ vọng muốn con phải học giỏi, do đó, vừa gặp Ngân đã tát con trai rất mạnh. Không những vậy, cô liên tục chửi mắng con trai, bắt các bạn khác phải ở lại chứng kiến giây phút xấu hổ của con. Thương muốn can ngăn nhưng không thể vì cô chỉ là giáo viên hợp đồng, lại đang bị Ngân làm khó.

Cảnh người mẹ và cũng là giáo viên tác động vật lý vào học sinh gây tranh cãi trong phim Bước Chân Vào Đời

Khán giả sau khi xem xong phân cảnh trên đã có nhiều ý kiến trái chiều. Có người cho rằng phim lấy từ chính những tư liệu trong cuộc sống, có không ít thầy cô giáo hành xử nóng nảy mất bình tĩnh không tôn trọng học sinh. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng phim đang làm xấu đi hình ảnh giáo viên, rất hiếm người thầy nào lại đối xử như vậy với học trò, người làm mẹ nào lại tàn nhẫn, hạ thấp giá trị của con mình như vậy.

"Đạo diễn thổi phồng quá mức câu chuyện, có ai làm giáo viên mà dạy con ngay tại trường vậy", "Mẹ là giáo viên mà hành xử thiếu giáo dục vậy à", "Mình chưa từng thấy người mẹ nào làm giáo viên lại như này", "Mẹ là giáo viên mà cư xử vậy là hỏng rồi. Ai làm biên kịch phim này vậy? Khán giả xem xong sẽ nghĩ thế nào về hình ảnh người giáo viên đây?", "Không có chuyện mẹ làm giáo viên mà như thế này đâu", "Làm gì có mẹ giáo viên nào mà xử sự như vậy ở trường nhỉ, có gì phải về nhà chứ", "Phim này lướt qua thôi đã không muốn xem, xem phim để giải trí vui vẻ hài hước còn phim kiểu áp lực kèn cựa nói thật xem rất mệt",... Tuy nhiên cũng có khán giả cho rằng ngoài đời việc làm con của giáo viên thực sự rất áp lực: "Có những bà mẹ y chang thế, cao cao tại thượng, không hiểu tâm lý của con".

Khán giả cho rằng phim đang làm xấu đi hình ảnh giáo viên, tình tiết thổi phồng quá mức

Tình huống khó xử này cũng là một thử thách với Thương. Hiện tại, cô mới chỉ là giáo viên hợp đồng mới tới trường. Thương và các cô giáo cũ đang xung đột trong cách dạy và giao tiếp với học trò. Trong khi Thương thân thiện, làm bạn với các em học sinh, giảng dạy theo phương pháp cùng trao đổi bàn luận đưa ra ý kiến. Nhiều giáo viên lại không hài lòng, cho rằng phương pháp dạy mới sẽ khiến học sinh không tôn trọng giáo viên, làm giảm chất lượng giờ dạy.

Trong tình huống học sinh phạm lỗi, Thương đối xử công bằng nhẹ nhàng, nhưng mẹ của em học sinh, cũng là cô giáo lại có cách giáo dục con hoàn toàn khác. Vì vậy, khán giả tò mò không biết Thương sẽ giải quyết tình huống này như thế nào.

Thương đang có mâu thuẫn với cô Ngân, nhưng cô vẫn lựa chọn bảo vệ học sinh

Bộ phim Bước Chân Vào Đời của đạo diễn NSƯT Danh Dũng có sự góp mặt của dàn diễn viên đã ít nhiều tạo được màu sắc riêng. Phim là cuộc hành trình trưởng thành của 3 chị em Thương (Quỳnh Kool), Trang (Ngọc Thủy), Minh (Sơn Tùng) sau biến cố bố mẹ đột ngột qua đời. Mỗi người một tính cách nhưng họ luôn yêu thương và bao bọc nhau.

Trong đó, Quỳnh Kool đảm nhận vai chị cả Thương, cô vừa tốt nghiệp đại học sư phạm hơn 1 năm với tấm bằng giỏi nhưng vẫn lận đận chưa có việc làm. Giờ đây, Thương có cơ hội vào làm hợp đồng tại 1 trường cấp 2. Để có tiền mưu sinh, lo cho em gái học năm 3 đại học và em trai học lớp 11, Thương ngoài đi dạy còn phải làm nhiều công việc khác. Thế nhưng, tình yêu và sự bao bọc của Thương dành cho các em đôi khi lại lại khiến các em cảm thấy ngột ngạt, gây nên những xung đột không đáng có.